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Новые отделения "Охматдета" планируем открыть в конце июля, - Степанов

Новые отделения

Вторую очередь Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" откроют до конца июля 2020 года, все строительство планируется завершить до конца 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас было предусмотрено 1 июня открытие второй очереди больницы "Охматдет". Оно предусматривало открытие отделений химиотерапии, онкологии, отделение онкологии с койками интенсивной химиотерапии. В связи с эпидемией появилась задержка с поставкой медоборудования европейских производителей. Я обратился в компании, чтобы они ускорили поставку оборудования. Мы перенесли открытие отделений на конец июля",- сказал он.

"В следующем году мы продолжим реконструкцию и закупку оборудования, чтобы открыть следующее отделение. Кроме блока химиотерапии будет центр экстренной медпомощи, полный спектр хирургических отделений. Планируем полностью закончить до конца 2021 года",- добавил министр.

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Напомним, первую очередь нового корпуса "Охматдета" площадью 23 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2018 году.

ОХМАТДЕТ (244) строительство (1997) Степанов Максим (2062)


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Но никого туда пускать не будем! Пандемия!
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07.07.2020 10:42 Ответить
Приємна новина, не дай Боже нікому туди потрапити, єдине питання, а лікувати хто там буде, коли майже всі нормальні лікарі зараз на вагу золота і працюють в приватних лікарнях.
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07.07.2020 10:49 Ответить
 
 