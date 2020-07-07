Новые отделения "Охматдета" планируем открыть в конце июля, - Степанов

Вторую очередь Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" откроют до конца июля 2020 года, все строительство планируется завершить до конца 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас было предусмотрено 1 июня открытие второй очереди больницы "Охматдет". Оно предусматривало открытие отделений химиотерапии, онкологии, отделение онкологии с койками интенсивной химиотерапии. В связи с эпидемией появилась задержка с поставкой медоборудования европейских производителей. Я обратился в компании, чтобы они ускорили поставку оборудования. Мы перенесли открытие отделений на конец июля",- сказал он.

"В следующем году мы продолжим реконструкцию и закупку оборудования, чтобы открыть следующее отделение. Кроме блока химиотерапии будет центр экстренной медпомощи, полный спектр хирургических отделений. Планируем полностью закончить до конца 2021 года",- добавил министр.

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Напомним, первую очередь нового корпуса "Охматдета" площадью 23 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2018 году.