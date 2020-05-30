Зеленский поручил открыть новый корпус "Охматдета" до конца лета

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которое состоялось с участием представителей Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что находится в полной готовности к проведению тендеров для обновления 220 приемных отделений в опорных больницах. Президент отметил, что уже сегодня ожидает список первой очереди отделений, которые будут осовременены.

"Жизнь восстанавливается, и мы должны возвращаться к тому, что обещали перед пандемией коронавируса. И без эпидемиологической ситуации украинцам нужны комфортные больницы с современным оборудованием. А сейчас – тем более. Все мы – и пациенты, и врачи – устали от физически и морально устаревших медицинских учреждений. Именно сейчас – время это менять", – подчеркнул Зеленский.

Из-за карантина перенесено открытие нового корпуса больницы "Охматдет", хотя там и закончили основные строительные работы. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открытие можно будет осуществить в конце июля.

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"Мы обещали отделение в июне. Понимаем – коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако нужно современное отделение "Охматдета" открыть летом", – сказал Президент.

Дополнительно Зеленскому сообщили, что Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, потому что находятся в стадии ремонта. Минздрав будет контролировать этот вопрос.

Также подписаны контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19. Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.

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