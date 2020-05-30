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Зеленский поручил открыть новый корпус "Охматдета" до конца лета

Зеленский поручил открыть новый корпус

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которое состоялось с участием представителей Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что находится в полной готовности к проведению тендеров для обновления 220 приемных отделений в опорных больницах. Президент отметил, что уже сегодня ожидает список первой очереди отделений, которые будут осовременены.

"Жизнь восстанавливается, и мы должны возвращаться к тому, что обещали перед пандемией коронавируса. И без эпидемиологической ситуации украинцам нужны комфортные больницы с современным оборудованием. А сейчас – тем более. Все мы – и пациенты, и врачи – устали от физически и морально устаревших медицинских учреждений. Именно сейчас – время это менять", – подчеркнул Зеленский.

Из-за карантина перенесено открытие нового корпуса больницы "Охматдет", хотя там и закончили основные строительные работы. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открытие можно будет осуществить в конце июля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы обещали отделение в июне. Понимаем – коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако нужно современное отделение "Охматдета" открыть летом", – сказал Президент.

Дополнительно Зеленскому сообщили, что Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, потому что находятся в стадии ремонта. Минздрав будет контролировать этот вопрос.

Также подписаны контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19. Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

Автор: 

Зеленский (20210) медицина (2517) ОХМАТДЕТ (243) закупки (747)


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Топ комментарии
+8
Эх,кабы не коронавирус. Да ещё праклятые папередники мешают. Уже бы в передовых странах мира ходили..Правда лишь во влажных фантазиях зеидиотов.
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30.05.2020 16:11
+8
И дорги он строит и вакцину от ковида придумывает и Охмадет на себя взвалил... Надо в отпуск метнутся, в Оман отдохнуть.. Трудяга
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30.05.2020 16:13
+4
Да, на доплатах медикам много не поимеешь.
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30.05.2020 15:51
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Правила форума Совет форумчан
Да, на доплатах медикам много не поимеешь.
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30.05.2020 15:51 Ответить
За проезд грузовиков предложили взимать оплату: проект закона уже в Раде
Бандиты и грабители шайки 3Енуковича.
https://ubr.ua/market/transport/za-proezd-hruzovikov-planirujut-vzimat-oplatu-sootvetsvujushchij-proekt-zakona-uzhe-v-rade-3893183 Сперва выдумали обоснование почему они будут грабить грузовики, а чутка позже будут грабить легковушки и мотоциклы с великами.
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30.05.2020 15:52 Ответить
поручил?кому брату д.ермака?
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30.05.2020 15:53 Ответить
корпус Охматдета -
по копейке в лето,
Вову лохопета
любим мы за это
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30.05.2020 15:54 Ответить
якось совком не слабо пахнуло..
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30.05.2020 15:58 Ответить
а ми від нього не так далеко відійшли.
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30.05.2020 16:02 Ответить
я знаю..(
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30.05.2020 16:06 Ответить
Эх,кабы не коронавирус. Да ещё праклятые папередники мешают. Уже бы в передовых странах мира ходили..Правда лишь во влажных фантазиях зеидиотов.
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30.05.2020 16:11 Ответить
И дорги он строит и вакцину от ковида придумывает и Охмадет на себя взвалил... Надо в отпуск метнутся, в Оман отдохнуть.. Трудяга
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30.05.2020 16:13 Ответить
...Зеленський доручив відкрити новий корпус "Охматдиту" до кінця літа - Цензор.НЕТ 2699
...
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30.05.2020 16:18 Ответить
Дурачок на макововому полі.
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30.05.2020 18:33 Ответить
поручіл))) слово то яке смішне)))
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30.05.2020 16:19 Ответить
Чому смішне? Той же сценарій, що і у його запоребрикового кумиру.
"Фуйло поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице"
"Фуйло поручил правительству к 1 июня представить план восстановления экономики"

"Фуйло поручил выработать позицию РФ по открытию границ другими странами"

Тим таких доручень, дохріна
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30.05.2020 17:04 Ответить
Вашу мать-президент страны даёт задание по срокам открытия какой-то одной больнички;разве это уровень главы государства?! пипец,слов нет-одни чуЙства
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30.05.2020 17:28 Ответить
Спочатку ліквідують,а потім знову завезуть обладнання і загонять медперсонал...А Клоун буде говорити - ми пастроілі...Точнісінько як Боксьор - у нас сто садіков,із ніх двєсті ми уже отрємантіровалі...
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30.05.2020 17:42 Ответить
Так корпус то давно уж стоит,построен ещё при президенстве Порошенко .
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30.05.2020 18:00 Ответить
А якби не доручив, то не відкрили б? Доручатєль
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30.05.2020 18:37 Ответить
Це функція президента в Україні? Звичайно, ні. Але для піару згодиться.
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30.05.2020 19:02 Ответить
А тем временем Охматдету обрезали финансирование на пайки донорам крови.
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30.05.2020 21:20 Ответить
Ющенко заложив фундамент, Янукович зводив стіни, достроїв недобудову Порошенко, а стрічку переріже Зеленський. Типу як зелена муха, яка тяжко орала цілий день разом з биком сидячі на рогах.
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31.05.2020 06:34 Ответить
 
 