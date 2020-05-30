Зеленський доручив відкрити новий корпус "Охматдиту" до кінця літа
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, яка відбулася за участю представників Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Міністерство розвитку громад та територій України перебуває у повній готовності до проведення тендерів для оновлення 220 приймальних відділень в опорних лікарнях, як обіцяв президент Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що вже сьогодні очікує на список першої черги відділень, які будуть осучаснені.
"Життя відновлюється, і ми маємо повертатися до того, що обіцяли перед пандемією коронавірусу. І без епідеміологічної ситуації українцям потрібні комфортні лікарні із сучасним обладнанням. А нині – тим паче. Всі ми – і пацієнти, і лікарі – втомилися від фізично та морально застарілих медичних закладів. Саме зараз – час це змінювати", – наголосив Володимир Зеленський.
Через карантинні обмеження перенесено відкриття нового корпусу лікарні "Охматдит", хоч там і закінчили основні будівельні роботи. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що відкриття можна буде здійснити наприкінці липня.
"Ми обіцяли відділення в червні. Розуміємо – коронавірус і тут попсував нам плани. Однак треба сучасне відділення "Охматдиту" відкрити влітку", – сказав президент.
Додатково Володимиру Зеленському повідомили, що Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма лікарнями, й тепер медики отримають зарплати та надбавки за роботу з боротьби з коронавірусною інфекцією. Договори не укладено лише з кількома медзакладами, які нині не працюють, адже перебувають у стадії ремонту. МОЗ контролюватиме це питання.
Також підписано контракти на постачання засобів індивідуального захисту та обладнання, необхідного для боротьби з COVID-19. Перші закупівлі відбудуться вже наступного тижня. Державне підприємство "Медичні закупівлі України" повідомило про закупівлю 50 тис. респіраторів, які одразу відправлять у регіони. Також складено графік, що й коли буде закуплено.
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Бандиты и грабители шайки 3Енуковича.
https://ubr.ua/market/transport/za-proezd-hruzovikov-planirujut-vzimat-oplatu-sootvetsvujushchij-proekt-zakona-uzhe-v-rade-3893183 Сперва выдумали обоснование почему они будут грабить грузовики, а чутка позже будут грабить легковушки и мотоциклы с великами.
по копейке в лето,
Вову лохопета
любим мы за это
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"Фуйло поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице"
"Фуйло поручил правительству к 1 июня представить план восстановления экономики"
"Фуйло поручил выработать позицию РФ по открытию границ другими странами"
Тим таких доручень, дохріна