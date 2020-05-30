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Новини
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Зеленський доручив відкрити новий корпус "Охматдиту" до кінця літа

Зеленський доручив відкрити новий корпус

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, яка відбулася за участю представників Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Міністерство розвитку громад та територій України перебуває у повній готовності до проведення тендерів для оновлення 220 приймальних відділень в опорних лікарнях, як обіцяв президент Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що вже сьогодні очікує на список першої черги відділень, які будуть осучаснені.

"Життя відновлюється, і ми маємо повертатися до того, що обіцяли перед пандемією коронавірусу. І без епідеміологічної ситуації українцям потрібні комфортні лікарні із сучасним обладнанням. А нині – тим паче. Всі ми – і пацієнти, і лікарі – втомилися від фізично та морально застарілих медичних закладів. Саме зараз – час це змінювати", – наголосив Володимир Зеленський.

Через карантинні обмеження перенесено відкриття нового корпусу лікарні "Охматдит", хоч там і закінчили основні будівельні роботи. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що відкриття можна буде здійснити наприкінці липня.

"Ми обіцяли відділення в червні. Розуміємо – коронавірус і тут попсував нам плани. Однак треба сучасне відділення "Охматдиту" відкрити влітку", – сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади, - Шмигаль

Додатково Володимиру Зеленському повідомили, що Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма лікарнями, й тепер медики отримають зарплати та надбавки за роботу з боротьби з коронавірусною інфекцією. Договори не укладено лише з кількома медзакладами, які нині не працюють, адже перебувають у стадії ремонту. МОЗ контролюватиме це питання.

Також підписано контракти на постачання засобів індивідуального захисту та обладнання, необхідного для боротьби з COVID-19. Перші закупівлі відбудуться вже наступного тижня. Державне підприємство "Медичні закупівлі України" повідомило про закупівлю 50 тис. респіраторів, які одразу відправлять у регіони. Також складено графік, що й коли буде закуплено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру 3 особам, які заподіяли державі 30 млн грн збитків під час будівництва нового корпусу Охматдиту, - НАБУ

Зеленський (23667) медицина (2114) Охматдит (245) закупівлі (3348)


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Топ коментарі
+8
Эх,кабы не коронавирус. Да ещё праклятые папередники мешают. Уже бы в передовых странах мира ходили..Правда лишь во влажных фантазиях зеидиотов.
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30.05.2020 16:11
+8
И дорги он строит и вакцину от ковида придумывает и Охмадет на себя взвалил... Надо в отпуск метнутся, в Оман отдохнуть.. Трудяга
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30.05.2020 16:13
+4
Да, на доплатах медикам много не поимеешь.
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30.05.2020 15:51
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Да, на доплатах медикам много не поимеешь.
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30.05.2020 15:51 Відповісти
За проезд грузовиков предложили взимать оплату: проект закона уже в Раде
Бандиты и грабители шайки 3Енуковича.
https://ubr.ua/market/transport/za-proezd-hruzovikov-planirujut-vzimat-oplatu-sootvetsvujushchij-proekt-zakona-uzhe-v-rade-3893183 Сперва выдумали обоснование почему они будут грабить грузовики, а чутка позже будут грабить легковушки и мотоциклы с великами.
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30.05.2020 15:52 Відповісти
поручил?кому брату д.ермака?
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30.05.2020 15:53 Відповісти
корпус Охматдета -
по копейке в лето,
Вову лохопета
любим мы за это
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30.05.2020 15:54 Відповісти
якось совком не слабо пахнуло..
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30.05.2020 15:58 Відповісти
а ми від нього не так далеко відійшли.
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30.05.2020 16:02 Відповісти
я знаю..(
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30.05.2020 16:06 Відповісти
Эх,кабы не коронавирус. Да ещё праклятые папередники мешают. Уже бы в передовых странах мира ходили..Правда лишь во влажных фантазиях зеидиотов.
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30.05.2020 16:11 Відповісти
И дорги он строит и вакцину от ковида придумывает и Охмадет на себя взвалил... Надо в отпуск метнутся, в Оман отдохнуть.. Трудяга
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30.05.2020 16:13 Відповісти
...Зеленський доручив відкрити новий корпус "Охматдиту" до кінця літа - Цензор.НЕТ 2699
...
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30.05.2020 16:18 Відповісти
Дурачок на макововому полі.
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30.05.2020 18:33 Відповісти
поручіл))) слово то яке смішне)))
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30.05.2020 16:19 Відповісти
Чому смішне? Той же сценарій, що і у його запоребрикового кумиру.
"Фуйло поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице"
"Фуйло поручил правительству к 1 июня представить план восстановления экономики"

"Фуйло поручил выработать позицию РФ по открытию границ другими странами"

Тим таких доручень, дохріна
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30.05.2020 17:04 Відповісти
Вашу мать-президент страны даёт задание по срокам открытия какой-то одной больнички;разве это уровень главы государства?! пипец,слов нет-одни чуЙства
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30.05.2020 17:28 Відповісти
Спочатку ліквідують,а потім знову завезуть обладнання і загонять медперсонал...А Клоун буде говорити - ми пастроілі...Точнісінько як Боксьор - у нас сто садіков,із ніх двєсті ми уже отрємантіровалі...
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30.05.2020 17:42 Відповісти
Так корпус то давно уж стоит,построен ещё при президенстве Порошенко .
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30.05.2020 18:00 Відповісти
А якби не доручив, то не відкрили б? Доручатєль
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30.05.2020 18:37 Відповісти
Це функція президента в Україні? Звичайно, ні. Але для піару згодиться.
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30.05.2020 19:02 Відповісти
А тем временем Охматдету обрезали финансирование на пайки донорам крови.
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30.05.2020 21:20 Відповісти
Ющенко заложив фундамент, Янукович зводив стіни, достроїв недобудову Порошенко, а стрічку переріже Зеленський. Типу як зелена муха, яка тяжко орала цілий день разом з биком сидячі на рогах.
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31.05.2020 06:34 Відповісти
 
 