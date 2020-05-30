Ми не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади, - Шмигаль

Влада в рамках проведення медичної реформи не має наміру закривати медичні заклади в Україні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" передає Цензор.НЕТ.

"Ми дивимося на кожен медичний заклад. Ми сьогодні не маємо наміру скорочувати або закривати медичні установи. Ми про це говоримо з нашими міжнародними партнерами, які або брали участь, або стояли біля витоків медичної реформи", - сказав Шмигаль.

За даними глави уряду, зараз в державі працює понад 630 тисяч осіб у медичній сфері. Серед них - близько 187 тисяч лікарів, близько 350 тисяч молодшого і середнього медичного персоналу, а також адміністративні працівники. "Ми дуже уважно стежимо за динамікою руху медичного персоналу у країні", - запевнив він.

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Прем'єр підкреслив, що навряд чи є люди, які вважають, що в сфері охорони здоров'я не потрібно нічого змінювати. "Питання в тому, якою має бути ця реформа. Цей другий етап, а можливо третій етап. Це питання до якості реформи, як розрахунки тарифів, до виправлення помилок, які були допущені в плануванні реформи. Ми зараз цим займаємося, тому що коронакриза як раз виявила недоліки і показала необхідність дуже уважно і дуже обережно підходити до реформування медичної галузі", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що є країни, які помиляються, коли вибирають той чи інших шлях реформування, але не треба боятися визнавати помилки з реалізації реформи. "І ми говоримо сьогодні, що так, з реалізації медичної реформи в Україні були помилки, їх потрібно виправляти, але реформувати медицину треба", - підкреслив прем'єр.