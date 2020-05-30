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Ми не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади, - Шмигаль

Ми не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади, - Шмигаль

Влада в рамках проведення медичної реформи не має наміру закривати медичні заклади в Україні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" передає Цензор.НЕТ.

"Ми дивимося на кожен медичний заклад. Ми сьогодні не маємо наміру скорочувати або закривати медичні установи. Ми про це говоримо з нашими міжнародними партнерами, які або брали участь, або стояли біля витоків медичної реформи", - сказав Шмигаль.

За даними глави уряду, зараз в державі працює понад 630 тисяч осіб у медичній сфері. Серед них - близько 187 тисяч лікарів, близько 350 тисяч молодшого і середнього медичного персоналу, а також адміністративні працівники. "Ми дуже уважно стежимо за динамікою руху медичного персоналу у країні", - запевнив він.

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Прем'єр підкреслив, що навряд чи є люди, які вважають, що в сфері охорони здоров'я не потрібно нічого змінювати. "Питання в тому, якою має бути ця реформа. Цей другий етап, а можливо третій етап. Це питання до якості реформи, як розрахунки тарифів, до виправлення помилок, які були допущені в плануванні реформи. Ми зараз цим займаємося, тому що коронакриза як раз виявила недоліки і показала необхідність дуже уважно і дуже обережно підходити до реформування медичної галузі", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що є країни, які помиляються, коли вибирають той чи інших шлях реформування, але не треба боятися визнавати помилки з реалізації реформи. "І ми говоримо сьогодні, що так, з реалізації медичної реформи в Україні були помилки, їх потрібно виправляти, але реформувати медицину треба", - підкреслив прем'єр.

медицина (2114) реформи (3206) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+11
Юморист. Ты все программы медицинские сократил в 2-4 раза. И все ремонты в больницах приостановил А так да, не сокращаем
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30.05.2020 01:56
+6
Так ви замість скорочення медиків дозволяєте їх інфікувати короновірусом. 4500 інфікованих медика як треба називати?
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30.05.2020 01:59
+5
я бы задумался. скорей всего, готовится масшабное сокращение медперсонала
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30.05.2020 02:11
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Юморист. Ты все программы медицинские сократил в 2-4 раза. И все ремонты в больницах приостановил А так да, не сокращаем
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30.05.2020 01:56 Відповісти
зате койкомісця зберіг.
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30.05.2020 06:31 Відповісти
Что Вы на койкоместах зациклились? Они что, денег просят? А как в маленьких поселках после ликвидации больниц? Для уколов нанимать за свои деньги?
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30.05.2020 08:12 Відповісти
Про це і мова. Лишились місця, але без належного лікування.
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30.05.2020 08:38 Відповісти
Ні мова ні про це. Треба налагоджувати лікування на місцях, а не просто скорочувати лікарні і переводити усіх на лікування за тридев'ять земель. Бо незабаром населення залишиться тільки у обласних містах, села та селища повимирають. А якщо правда, що після 24 року ще і учні 10-12 класів будуть навчатись тільки в місцях, з населенням не менше 100 тисяч, тоді зовсім буде хана країні.
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30.05.2020 11:41 Відповісти
В том то и дело, что просят. Сейчас размер финансирования идёт от количества койкомест.
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30.05.2020 08:56 Відповісти
А кто будет лечить больных и ухаживать за ними?!У нас в посёлке в больнице количество койкомест осталось прежним-а 7 врачей и десять чел младшего мед состава СОКРАТИЛИ!!! И теперь будет будет наверное как в Аргентине-где за всеми больными ТОЛЬКО наблюдает одна медсестра...а ухаживают (и дают им лекарства) за больными их родственники или нанятые ими сиделки!!!!!
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30.05.2020 10:04 Відповісти
так и будет. и это только начало. через год-два увидим на улицах много интересного, когда недолеченые или вообще нелеченые больные с психическими проблемами будут предоставлены сами себе, потому что в большинстве случаев их платежеспособность по сути нулевая.
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30.05.2020 10:37 Відповісти
Страховая медицина-вот выход. Если будет кого лечить - больница откроется и частная в том числе.
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30.05.2020 11:43 Відповісти
і такі залишити-----''«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».От би вас в таку----радості б було?--------чи ви такого б хотіли------на рік?
Якщо лікування ефективне, то людина перестає бути заразною протягом перших тижнів-місяців від початку терапії. Після того людина, яка приймає ліки, вже не є небезпечною для оточуючих. І немає потреби місяцями утримувати людей в диспансері, як у в'язниці, та ще й часто у в'язничних умовах.
До того ж, лікарі говорять про те, що тривале перебування в стаціонарі збільшує ризик повторного зараження та сприяє поширенню мультирезистентного туберкульозу, стійкого до антибіотиків."Перший тиждень-два в стаціонарі всі пацієнти можуть знаходитися разом - з позалегеневою формою, з легеневою, з відкритою та закритою, можуть бути в одній палаті".Хворі жаліються на погані побутові умови - відсутність гарячої води, непрацюючі санвузли, відсутність засобів дезінфекції, жахливе харчування і відсутність можливості готувати собі їжу самостійно. В деяких закладах немає навіть холодильників. Зате часто є таргани''-----===================-а на це податки ви погоджуєтеся платити?-----Самбірський районний диспансер на 60 ліжок, а заповнення в нього було - 11 людей. При тому персоналу працювало - як на 60 людей. Чи ви їх не платите,тому вас це не обурює.=========Десь читала,що дуже активно проти реформи виступають працівники харчоблоків.
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30.05.2020 10:26 Відповісти
так, реформа має все це змінити. і усе зміниться, але для тих, хто зможе за це все заплатити. а якщо у інваліда хвороби пенсія менше 2000грн - чи можна прожити і лікуватися на ці гроші? чи ви знаєте, скільки коштують препарати для людей з психічними розладами? а серед них є багато самотніх або таких, родичі в яких самі з трудом зводять кінці з кінцями.
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30.05.2020 10:44 Відповісти
Так ви замість скорочення медиків дозволяєте їх інфікувати короновірусом. 4500 інфікованих медика як треба називати?
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30.05.2020 01:59 Відповісти
Головна Пресцентр Новини Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
НОВИНИ
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
29 травня 2020
6042558
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків.

За добу зафіксовано 429 нових випадків.
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Це при тому, що за словами Степанова таких випадків захворювання більше у півтора рази!
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30.05.2020 02:18 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1
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30.05.2020 02:20 Відповісти
А він жеж не збрехав, вони самі підуть.
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30.05.2020 07:30 Відповісти
це називається прихованим знищенням медиків та медицини в цілому
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30.05.2020 10:45 Відповісти
"Мы не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения2

Пусть прозябают...
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30.05.2020 02:04 Відповісти
Хай животіють, аби койко місця були, человеко -дни, и советские пожелтевшие плакатики на стенах.
Шоб ви , зюзіки, лікувались в тих лікарнях!
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30.05.2020 10:52 Відповісти
я бы задумался. скорей всего, готовится масшабное сокращение медперсонала
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30.05.2020 02:11 Відповісти
Как только появились в его речи "тарифы", дальше можно не читать. Он восстанавливает семашковский феодализм. Реформа тю-тю.
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30.05.2020 02:45 Відповісти
Той реформе грош цена. Ведьма патлатая сгубила медицинскую систему Украины.
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30.05.2020 08:10 Відповісти
та пес зеленый вас знает, шо вы там собираетесь делать - видосик мо какой бы забацали...
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30.05.2020 02:52 Відповісти
оператор не гуд и девчонки-маскировщицы тоже не на высоте - лысина отсвечивает два раза.
есть у телепузиков такое волшебное слово - "пудра" от высокопосталенного пота...
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30.05.2020 02:58 Відповісти
Лучший способ способ узнать об эффективности работы зеленых гамадрил в медицине - посмотреть на статистику заболеваемости медперсонала. Итак, треть заболевших короновирусом по стране - это медики. Данные показатели даже не диагноз действующей говновласти,это их приговор. зеленский, **********, шмыгаль, гончарук и прочая зелемразь должны быть посажены пожизненно с конфискацией имущества за преступное управление страной и разворовывание бюджета в гигантских масштабах.
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30.05.2020 06:11 Відповісти
реформировал и сделал в стране 149 реформ другой президент, а эти пришли в развалы реформированной страны
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30.05.2020 07:19 Відповісти
Не наводите тень на плетень. При другом президенте проведён ТОЛЬКО первый этап медицинской реформы, поликлинический, где появились семейные врачи. Этот этап успешен.
Второй этап, реформирование вторички, то есть больниц, должен был начаться и начался с 1 апреля 2020 года. Другой президент и предыдущее правительство уже год как не у власти и вторым этапом занялись зелёные гении, выбранные мудрым наридом.
Результат мы все видим. К тому же не следует забывать, что когда планировалась медицинская реформы, в казне были деньги, а зелёные гении опустошили казну до дна за полгода своего управления.
Парадокс, пока руководили барыги и мародёры, деньги в казне были, а как только пришли честные и не ворующие, денег почему-то не стало.
Но и как результат, реформа, которая задумывалась при другом финансовом положении страны, проводится теперь при отсутствии средств на её проведение. Отсюда и сокращение персонала, и закрытие больниц.
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30.05.2020 13:09 Відповісти
На совещании в бухгалтерии: Что вы воруете с убытков воруйте с прибылей! (с) Жванецкий
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30.05.2020 13:43 Відповісти
чо-то нехорошее готовится, вот сердцем чую... и лицо у этого шмыгаля какое-то нехорошее - ну вот не бывает у хороших людей таких...я в органах работал, я знаю...и вообще пора вставать на социалистический путь развития, ящетаю...а то вообще и остатки народа перемрут
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30.05.2020 06:15 Відповісти
они сами разбегутся и развалятся, убогие помещения, без финансов
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30.05.2020 07:17 Відповісти
Мы не собираемся ...
А мог бы сказать: "Мы все застрелимся, если хотя бы одно ...".?
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30.05.2020 08:07 Відповісти
Начатое ведьмой Супрун продолжится. Как можно сокращать больницу в местности, где ближайшая будет в 30-60 километрах? Это для Киева и областных несмертельно. Там ближайшая на расстоянии 2-3 остановок.
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30.05.2020 08:08 Відповісти
в городах милионниках по 5 или 8 больниц понятно что если пару из них закрыть то никто и не заметит! а в каком то районе одна полудохлая больница на 3 села, и дорог нет да даже если бы и были дороги у людей нет машин!! закрытие последней больницы в районе это катастрофа но кого это волнует когда деньги МВФ на кону!!
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30.05.2020 09:44 Відповісти
У меня в округе закрывают 3 СТАЦИОНАРА и 1 амбулаторию.
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30.05.2020 10:38 Відповісти
Такая указивка спущена австрийскими Хозяевами нынешней "влады".
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30.05.2020 12:03 Відповісти
Вообще-то Супрун не закрыла ни одного медицинского учреждения.
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30.05.2020 12:02 Відповісти
Ага,не скорочують.У нас перед Новим роком закрили амбулаторію сімейної медицини.Лікаря на пенсію,двох медсестер по вислузі років,санітарку і водія на півставки в іншу амбулаторію.
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30.05.2020 08:26 Відповісти
Вчера картошку видать хорошо двигал по столу на стратегическом заседании...
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30.05.2020 08:35 Відповісти
Сьогодні не закртєте, а завтра?!
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30.05.2020 09:30 Відповісти
Они не себираются а МВФ собирается!(в том плане что МВФ потребовал продолжить медреформу супрун по которой как раз больницы должны закрываться) а теперь вопрос вы кому больше верите МВФ или Шмыгалю?!!
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30.05.2020 09:42 Відповісти
Нда?может тогда Гинзбург,которая устные указы,по блокировке работы неугодных ей лично медучереждений, отдает, мешок на голову оденешь,раз такой "добрый"?а то Кличко уже с ней еле справляется...
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30.05.2020 10:34 Відповісти
ШМЫГАЛЬ ЛЖЕЦ!!!!!
ТОЛЬКО В МОЕМ РАЙОНЕ ПОД ОДЕССОЙ ЗАКРЫВАЮТ 4 СТАЦИОНАРА ПО 4 НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ И ВСЕХ ОТПРАВЛЯЮТ В РАЙОН ИЛИ В ГОРОД.
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30.05.2020 10:37 Відповісти
Шмыгаль шмыгнул носом и сказал - мы, млять, понастроим вам бальниц - по бальнице на украинца!
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30.05.2020 10:39 Відповісти
по сути - это тот же геноцид психически больных людей или просто с расстройствами психики. только гитлеровцы делали это гуманнее - расстреляли и все. а тут мучайся пока не здохнешь или не суициднешь.
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30.05.2020 10:47 Відповісти
туберкулез так же сам не проходит. ПТД закрываются!
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30.05.2020 13:54 Відповісти
увы, да. смертность от туберкулеза не так мгновенна, как от COVID, поэтому не так заметна, поэтому власть его НЕ ЗАМЕЧАЕТ!!. но заразен он не меньше, особенно если учитывать уровень бедности в нашей стране. и не менее опасен. но разве это волнует власти, у которых достаточно средств на любой чих и свои VIP больницы, поликлиники и санатории они закрывать ни сокращать не собираются. я уж и не говорю о том, что лечатся они исключительно за кордоном
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30.05.2020 14:54 Відповісти
Это сегодня, а завтра скажет что пошутил.
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30.05.2020 13:32 Відповісти
Лікарень на 55 млн. населення, а зараз 37 млн. Нахіба?
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30.05.2020 15:43 Відповісти
тот неловкий момент, когда не собираешься, а сокращаешь...
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30.05.2020 20:00 Відповісти
 
 