Ми не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади, - Шмигаль
Влада в рамках проведення медичної реформи не має наміру закривати медичні заклади в Україні.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" передає Цензор.НЕТ.
"Ми дивимося на кожен медичний заклад. Ми сьогодні не маємо наміру скорочувати або закривати медичні установи. Ми про це говоримо з нашими міжнародними партнерами, які або брали участь, або стояли біля витоків медичної реформи", - сказав Шмигаль.
За даними глави уряду, зараз в державі працює понад 630 тисяч осіб у медичній сфері. Серед них - близько 187 тисяч лікарів, близько 350 тисяч молодшого і середнього медичного персоналу, а також адміністративні працівники. "Ми дуже уважно стежимо за динамікою руху медичного персоналу у країні", - запевнив він.
Прем'єр підкреслив, що навряд чи є люди, які вважають, що в сфері охорони здоров'я не потрібно нічого змінювати. "Питання в тому, якою має бути ця реформа. Цей другий етап, а можливо третій етап. Це питання до якості реформи, як розрахунки тарифів, до виправлення помилок, які були допущені в плануванні реформи. Ми зараз цим займаємося, тому що коронакриза як раз виявила недоліки і показала необхідність дуже уважно і дуже обережно підходити до реформування медичної галузі", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що є країни, які помиляються, коли вибирають той чи інших шлях реформування, але не треба боятися визнавати помилки з реалізації реформи. "І ми говоримо сьогодні, що так, з реалізації медичної реформи в Україні були помилки, їх потрібно виправляти, але реформувати медицину треба", - підкреслив прем'єр.
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Якщо лікування ефективне, то людина перестає бути заразною протягом перших тижнів-місяців від початку терапії. Після того людина, яка приймає ліки, вже не є небезпечною для оточуючих. І немає потреби місяцями утримувати людей в диспансері, як у в'язниці, та ще й часто у в'язничних умовах.
До того ж, лікарі говорять про те, що тривале перебування в стаціонарі збільшує ризик повторного зараження та сприяє поширенню мультирезистентного туберкульозу, стійкого до антибіотиків."Перший тиждень-два в стаціонарі всі пацієнти можуть знаходитися разом - з позалегеневою формою, з легеневою, з відкритою та закритою, можуть бути в одній палаті".Хворі жаліються на погані побутові умови - відсутність гарячої води, непрацюючі санвузли, відсутність засобів дезінфекції, жахливе харчування і відсутність можливості готувати собі їжу самостійно. В деяких закладах немає навіть холодильників. Зате часто є таргани''-----===================-а на це податки ви погоджуєтеся платити?-----Самбірський районний диспансер на 60 ліжок, а заповнення в нього було - 11 людей. При тому персоналу працювало - як на 60 людей. Чи ви їх не платите,тому вас це не обурює.=========Десь читала,що дуже активно проти реформи виступають працівники харчоблоків.
НОВИНИ
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
29 травня 2020
6042558
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків.
За добу зафіксовано 429 нових випадків.
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Це при тому, що за словами Степанова таких випадків захворювання більше у півтора рази!
Пусть прозябают...
Шоб ви , зюзіки, лікувались в тих лікарнях!
есть у телепузиков такое волшебное слово - "пудра" от высокопосталенного пота...
Второй этап, реформирование вторички, то есть больниц, должен был начаться и начался с 1 апреля 2020 года. Другой президент и предыдущее правительство уже год как не у власти и вторым этапом занялись зелёные гении, выбранные мудрым наридом.
Результат мы все видим. К тому же не следует забывать, что когда планировалась медицинская реформы, в казне были деньги, а зелёные гении опустошили казну до дна за полгода своего управления.
Парадокс, пока руководили барыги и мародёры, деньги в казне были, а как только пришли честные и не ворующие, денег почему-то не стало.
Но и как результат, реформа, которая задумывалась при другом финансовом положении страны, проводится теперь при отсутствии средств на её проведение. Отсюда и сокращение персонала, и закрытие больниц.
А мог бы сказать: "Мы все застрелимся, если хотя бы одно ...".?
ТОЛЬКО В МОЕМ РАЙОНЕ ПОД ОДЕССОЙ ЗАКРЫВАЮТ 4 СТАЦИОНАРА ПО 4 НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ И ВСЕХ ОТПРАВЛЯЮТ В РАЙОН ИЛИ В ГОРОД.