Мы не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения, - Шмыгаль
Власть в рамках проведения медицинской реформы не намерена закрывать медицинские учреждения по Украине.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".передает Цензор.НЕТ.
"Мы смотрим на каждое медицинское учреждение. Мы сегодня не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения. Мы об этом говорим с нашими международными партнерами, которые или принимали участие, или стояли у истоков медицинской реформы", - сказал Шмыгаль.
По данным главы правительства, сейчас в государстве работает свыше 630 тысяч человек в медицинской сфере. Среди них - около 187 тысяч врачей, около 350 тысяч младшего и среднего медицинского персонала, а также административные работники. "Мы очень внимательно следим за динамикой движения медицинского персонала по стране", - заверил он.
Премьер подчеркнул, что вряд ли есть люди, которые считают, что в сфере здравоохранения не нужно ничего менять. "Вопрос в том, какой должна быть эта реформа. Этот второй этап, а возможно третий этап. Это вопросы к качеству реформы, в качестве расчетов тарифов, к исправлению ошибок, которые были допущены в планировании реформы. Мы сейчас этим занимаемся, потому что коронакризис как раз выявил недостатки и показал необходимость очень внимательно и очень осторожно подходить к реформированию медицинской отрасли", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что есть страны, которые ошибаются, когда выбирают тот или иных путь реформирования, но не надо бояться признавать ошибки при реализации реформы. "И мы говорим сегодня, что да, при реализации медицинской реформы в Украине были ошибки, их нужно исправлять, но реформировать медицину надо", - подчеркнул премьер.
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Якщо лікування ефективне, то людина перестає бути заразною протягом перших тижнів-місяців від початку терапії. Після того людина, яка приймає ліки, вже не є небезпечною для оточуючих. І немає потреби місяцями утримувати людей в диспансері, як у в'язниці, та ще й часто у в'язничних умовах.
До того ж, лікарі говорять про те, що тривале перебування в стаціонарі збільшує ризик повторного зараження та сприяє поширенню мультирезистентного туберкульозу, стійкого до антибіотиків."Перший тиждень-два в стаціонарі всі пацієнти можуть знаходитися разом - з позалегеневою формою, з легеневою, з відкритою та закритою, можуть бути в одній палаті".Хворі жаліються на погані побутові умови - відсутність гарячої води, непрацюючі санвузли, відсутність засобів дезінфекції, жахливе харчування і відсутність можливості готувати собі їжу самостійно. В деяких закладах немає навіть холодильників. Зате часто є таргани''-----===================-а на це податки ви погоджуєтеся платити?-----Самбірський районний диспансер на 60 ліжок, а заповнення в нього було - 11 людей. При тому персоналу працювало - як на 60 людей. Чи ви їх не платите,тому вас це не обурює.=========Десь читала,що дуже активно проти реформи виступають працівники харчоблоків.
НОВИНИ
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
29 травня 2020
6042558
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків.
За добу зафіксовано 429 нових випадків.
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Це при тому, що за словами Степанова таких випадків захворювання більше у півтора рази!
Пусть прозябают...
Шоб ви , зюзіки, лікувались в тих лікарнях!
есть у телепузиков такое волшебное слово - "пудра" от высокопосталенного пота...
Второй этап, реформирование вторички, то есть больниц, должен был начаться и начался с 1 апреля 2020 года. Другой президент и предыдущее правительство уже год как не у власти и вторым этапом занялись зелёные гении, выбранные мудрым наридом.
Результат мы все видим. К тому же не следует забывать, что когда планировалась медицинская реформы, в казне были деньги, а зелёные гении опустошили казну до дна за полгода своего управления.
Парадокс, пока руководили барыги и мародёры, деньги в казне были, а как только пришли честные и не ворующие, денег почему-то не стало.
Но и как результат, реформа, которая задумывалась при другом финансовом положении страны, проводится теперь при отсутствии средств на её проведение. Отсюда и сокращение персонала, и закрытие больниц.
А мог бы сказать: "Мы все застрелимся, если хотя бы одно ...".?
ТОЛЬКО В МОЕМ РАЙОНЕ ПОД ОДЕССОЙ ЗАКРЫВАЮТ 4 СТАЦИОНАРА ПО 4 НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ И ВСЕХ ОТПРАВЛЯЮТ В РАЙОН ИЛИ В ГОРОД.