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Мы не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения, - Шмыгаль

Мы не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения, - Шмыгаль

Власть в рамках проведения медицинской реформы не намерена закрывать медицинские учреждения по Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль  заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".передает Цензор.НЕТ.

"Мы смотрим на каждое медицинское учреждение. Мы сегодня не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения. Мы об этом говорим с нашими международными партнерами, которые или принимали участие, или стояли у истоков медицинской реформы", - сказал Шмыгаль.

По данным главы правительства, сейчас в государстве работает свыше 630 тысяч человек в медицинской сфере. Среди них - около 187 тысяч врачей, около 350 тысяч младшего и среднего медицинского персонала, а также административные работники. "Мы очень внимательно следим за динамикой движения медицинского персонала по стране", - заверил он.

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Премьер подчеркнул, что вряд ли есть люди, которые считают, что в сфере здравоохранения не нужно ничего менять. "Вопрос в том, какой должна быть эта реформа. Этот второй этап, а возможно третий этап. Это вопросы к качеству реформы, в качестве расчетов тарифов, к исправлению ошибок, которые были допущены в планировании реформы. Мы сейчас этим занимаемся, потому что коронакризис как раз выявил недостатки и показал необходимость очень внимательно и очень осторожно подходить к реформированию медицинской отрасли", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что есть страны, которые ошибаются, когда выбирают тот или иных путь реформирования, но не надо бояться признавать ошибки при реализации реформы. "И мы говорим сегодня, что да, при реализации медицинской реформы в Украине были ошибки, их нужно исправлять, но реформировать медицину надо", - подчеркнул премьер.

Автор: 

медицина (2517) реформы (3951) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+11
Юморист. Ты все программы медицинские сократил в 2-4 раза. И все ремонты в больницах приостановил А так да, не сокращаем
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30.05.2020 01:56
+6
Так ви замість скорочення медиків дозволяєте їх інфікувати короновірусом. 4500 інфікованих медика як треба називати?
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30.05.2020 01:59
+5
я бы задумался. скорей всего, готовится масшабное сокращение медперсонала
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30.05.2020 02:11
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Юморист. Ты все программы медицинские сократил в 2-4 раза. И все ремонты в больницах приостановил А так да, не сокращаем
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30.05.2020 01:56 Ответить
зате койкомісця зберіг.
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30.05.2020 06:31 Ответить
Что Вы на койкоместах зациклились? Они что, денег просят? А как в маленьких поселках после ликвидации больниц? Для уколов нанимать за свои деньги?
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30.05.2020 08:12 Ответить
Про це і мова. Лишились місця, але без належного лікування.
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30.05.2020 08:38 Ответить
Ні мова ні про це. Треба налагоджувати лікування на місцях, а не просто скорочувати лікарні і переводити усіх на лікування за тридев'ять земель. Бо незабаром населення залишиться тільки у обласних містах, села та селища повимирають. А якщо правда, що після 24 року ще і учні 10-12 класів будуть навчатись тільки в місцях, з населенням не менше 100 тисяч, тоді зовсім буде хана країні.
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30.05.2020 11:41 Ответить
В том то и дело, что просят. Сейчас размер финансирования идёт от количества койкомест.
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30.05.2020 08:56 Ответить
А кто будет лечить больных и ухаживать за ними?!У нас в посёлке в больнице количество койкомест осталось прежним-а 7 врачей и десять чел младшего мед состава СОКРАТИЛИ!!! И теперь будет будет наверное как в Аргентине-где за всеми больными ТОЛЬКО наблюдает одна медсестра...а ухаживают (и дают им лекарства) за больными их родственники или нанятые ими сиделки!!!!!
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30.05.2020 10:04 Ответить
так и будет. и это только начало. через год-два увидим на улицах много интересного, когда недолеченые или вообще нелеченые больные с психическими проблемами будут предоставлены сами себе, потому что в большинстве случаев их платежеспособность по сути нулевая.
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30.05.2020 10:37 Ответить
Страховая медицина-вот выход. Если будет кого лечить - больница откроется и частная в том числе.
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30.05.2020 11:43 Ответить
і такі залишити-----''«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».От би вас в таку----радості б було?--------чи ви такого б хотіли------на рік?
Якщо лікування ефективне, то людина перестає бути заразною протягом перших тижнів-місяців від початку терапії. Після того людина, яка приймає ліки, вже не є небезпечною для оточуючих. І немає потреби місяцями утримувати людей в диспансері, як у в'язниці, та ще й часто у в'язничних умовах.
До того ж, лікарі говорять про те, що тривале перебування в стаціонарі збільшує ризик повторного зараження та сприяє поширенню мультирезистентного туберкульозу, стійкого до антибіотиків."Перший тиждень-два в стаціонарі всі пацієнти можуть знаходитися разом - з позалегеневою формою, з легеневою, з відкритою та закритою, можуть бути в одній палаті".Хворі жаліються на погані побутові умови - відсутність гарячої води, непрацюючі санвузли, відсутність засобів дезінфекції, жахливе харчування і відсутність можливості готувати собі їжу самостійно. В деяких закладах немає навіть холодильників. Зате часто є таргани''-----===================-а на це податки ви погоджуєтеся платити?-----Самбірський районний диспансер на 60 ліжок, а заповнення в нього було - 11 людей. При тому персоналу працювало - як на 60 людей. Чи ви їх не платите,тому вас це не обурює.=========Десь читала,що дуже активно проти реформи виступають працівники харчоблоків.
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30.05.2020 10:26 Ответить
так, реформа має все це змінити. і усе зміниться, але для тих, хто зможе за це все заплатити. а якщо у інваліда хвороби пенсія менше 2000грн - чи можна прожити і лікуватися на ці гроші? чи ви знаєте, скільки коштують препарати для людей з психічними розладами? а серед них є багато самотніх або таких, родичі в яких самі з трудом зводять кінці з кінцями.
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30.05.2020 10:44 Ответить
Так ви замість скорочення медиків дозволяєте їх інфікувати короновірусом. 4500 інфікованих медика як треба називати?
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30.05.2020 01:59 Ответить
Головна Пресцентр Новини Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
НОВИНИ
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
29 травня 2020
6042558
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків.

За добу зафіксовано 429 нових випадків.
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Це при тому, що за словами Степанова таких випадків захворювання більше у півтора рази!
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30.05.2020 02:18 Ответить
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1
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30.05.2020 02:20 Ответить
А він жеж не збрехав, вони самі підуть.
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30.05.2020 07:30 Ответить
це називається прихованим знищенням медиків та медицини в цілому
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30.05.2020 10:45 Ответить
"Мы не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения2

Пусть прозябают...
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30.05.2020 02:04 Ответить
Хай животіють, аби койко місця були, человеко -дни, и советские пожелтевшие плакатики на стенах.
Шоб ви , зюзіки, лікувались в тих лікарнях!
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30.05.2020 10:52 Ответить
я бы задумался. скорей всего, готовится масшабное сокращение медперсонала
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30.05.2020 02:11 Ответить
Как только появились в его речи "тарифы", дальше можно не читать. Он восстанавливает семашковский феодализм. Реформа тю-тю.
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30.05.2020 02:45 Ответить
Той реформе грош цена. Ведьма патлатая сгубила медицинскую систему Украины.
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30.05.2020 08:10 Ответить
та пес зеленый вас знает, шо вы там собираетесь делать - видосик мо какой бы забацали...
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30.05.2020 02:52 Ответить
оператор не гуд и девчонки-маскировщицы тоже не на высоте - лысина отсвечивает два раза.
есть у телепузиков такое волшебное слово - "пудра" от высокопосталенного пота...
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30.05.2020 02:58 Ответить
Лучший способ способ узнать об эффективности работы зеленых гамадрил в медицине - посмотреть на статистику заболеваемости медперсонала. Итак, треть заболевших короновирусом по стране - это медики. Данные показатели даже не диагноз действующей говновласти,это их приговор. зеленский, **********, шмыгаль, гончарук и прочая зелемразь должны быть посажены пожизненно с конфискацией имущества за преступное управление страной и разворовывание бюджета в гигантских масштабах.
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30.05.2020 06:11 Ответить
реформировал и сделал в стране 149 реформ другой президент, а эти пришли в развалы реформированной страны
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30.05.2020 07:19 Ответить
Не наводите тень на плетень. При другом президенте проведён ТОЛЬКО первый этап медицинской реформы, поликлинический, где появились семейные врачи. Этот этап успешен.
Второй этап, реформирование вторички, то есть больниц, должен был начаться и начался с 1 апреля 2020 года. Другой президент и предыдущее правительство уже год как не у власти и вторым этапом занялись зелёные гении, выбранные мудрым наридом.
Результат мы все видим. К тому же не следует забывать, что когда планировалась медицинская реформы, в казне были деньги, а зелёные гении опустошили казну до дна за полгода своего управления.
Парадокс, пока руководили барыги и мародёры, деньги в казне были, а как только пришли честные и не ворующие, денег почему-то не стало.
Но и как результат, реформа, которая задумывалась при другом финансовом положении страны, проводится теперь при отсутствии средств на её проведение. Отсюда и сокращение персонала, и закрытие больниц.
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30.05.2020 13:09 Ответить
На совещании в бухгалтерии: Что вы воруете с убытков воруйте с прибылей! (с) Жванецкий
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30.05.2020 13:43 Ответить
чо-то нехорошее готовится, вот сердцем чую... и лицо у этого шмыгаля какое-то нехорошее - ну вот не бывает у хороших людей таких...я в органах работал, я знаю...и вообще пора вставать на социалистический путь развития, ящетаю...а то вообще и остатки народа перемрут
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30.05.2020 06:15 Ответить
они сами разбегутся и развалятся, убогие помещения, без финансов
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30.05.2020 07:17 Ответить
Мы не собираемся ...
А мог бы сказать: "Мы все застрелимся, если хотя бы одно ...".?
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30.05.2020 08:07 Ответить
Начатое ведьмой Супрун продолжится. Как можно сокращать больницу в местности, где ближайшая будет в 30-60 километрах? Это для Киева и областных несмертельно. Там ближайшая на расстоянии 2-3 остановок.
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30.05.2020 08:08 Ответить
в городах милионниках по 5 или 8 больниц понятно что если пару из них закрыть то никто и не заметит! а в каком то районе одна полудохлая больница на 3 села, и дорог нет да даже если бы и были дороги у людей нет машин!! закрытие последней больницы в районе это катастрофа но кого это волнует когда деньги МВФ на кону!!
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30.05.2020 09:44 Ответить
У меня в округе закрывают 3 СТАЦИОНАРА и 1 амбулаторию.
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30.05.2020 10:38 Ответить
Такая указивка спущена австрийскими Хозяевами нынешней "влады".
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30.05.2020 12:03 Ответить
Вообще-то Супрун не закрыла ни одного медицинского учреждения.
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30.05.2020 12:02 Ответить
Ага,не скорочують.У нас перед Новим роком закрили амбулаторію сімейної медицини.Лікаря на пенсію,двох медсестер по вислузі років,санітарку і водія на півставки в іншу амбулаторію.
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30.05.2020 08:26 Ответить
Вчера картошку видать хорошо двигал по столу на стратегическом заседании...
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30.05.2020 08:35 Ответить
Сьогодні не закртєте, а завтра?!
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30.05.2020 09:30 Ответить
Они не себираются а МВФ собирается!(в том плане что МВФ потребовал продолжить медреформу супрун по которой как раз больницы должны закрываться) а теперь вопрос вы кому больше верите МВФ или Шмыгалю?!!
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30.05.2020 09:42 Ответить
Нда?может тогда Гинзбург,которая устные указы,по блокировке работы неугодных ей лично медучереждений, отдает, мешок на голову оденешь,раз такой "добрый"?а то Кличко уже с ней еле справляется...
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30.05.2020 10:34 Ответить
ШМЫГАЛЬ ЛЖЕЦ!!!!!
ТОЛЬКО В МОЕМ РАЙОНЕ ПОД ОДЕССОЙ ЗАКРЫВАЮТ 4 СТАЦИОНАРА ПО 4 НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ И ВСЕХ ОТПРАВЛЯЮТ В РАЙОН ИЛИ В ГОРОД.
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30.05.2020 10:37 Ответить
Шмыгаль шмыгнул носом и сказал - мы, млять, понастроим вам бальниц - по бальнице на украинца!
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30.05.2020 10:39 Ответить
по сути - это тот же геноцид психически больных людей или просто с расстройствами психики. только гитлеровцы делали это гуманнее - расстреляли и все. а тут мучайся пока не здохнешь или не суициднешь.
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30.05.2020 10:47 Ответить
туберкулез так же сам не проходит. ПТД закрываются!
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30.05.2020 13:54 Ответить
увы, да. смертность от туберкулеза не так мгновенна, как от COVID, поэтому не так заметна, поэтому власть его НЕ ЗАМЕЧАЕТ!!. но заразен он не меньше, особенно если учитывать уровень бедности в нашей стране. и не менее опасен. но разве это волнует власти, у которых достаточно средств на любой чих и свои VIP больницы, поликлиники и санатории они закрывать ни сокращать не собираются. я уж и не говорю о том, что лечатся они исключительно за кордоном
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30.05.2020 14:54 Ответить
Это сегодня, а завтра скажет что пошутил.
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30.05.2020 13:32 Ответить
Лікарень на 55 млн. населення, а зараз 37 млн. Нахіба?
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30.05.2020 15:43 Ответить
тот неловкий момент, когда не собираешься, а сокращаешь...
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30.05.2020 20:00 Ответить
 
 