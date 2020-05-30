Мы не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения, - Шмыгаль

Власть в рамках проведения медицинской реформы не намерена закрывать медицинские учреждения по Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".передает Цензор.НЕТ.

"Мы смотрим на каждое медицинское учреждение. Мы сегодня не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения. Мы об этом говорим с нашими международными партнерами, которые или принимали участие, или стояли у истоков медицинской реформы", - сказал Шмыгаль.

По данным главы правительства, сейчас в государстве работает свыше 630 тысяч человек в медицинской сфере. Среди них - около 187 тысяч врачей, около 350 тысяч младшего и среднего медицинского персонала, а также административные работники. "Мы очень внимательно следим за динамикой движения медицинского персонала по стране", - заверил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

Премьер подчеркнул, что вряд ли есть люди, которые считают, что в сфере здравоохранения не нужно ничего менять. "Вопрос в том, какой должна быть эта реформа. Этот второй этап, а возможно третий этап. Это вопросы к качеству реформы, в качестве расчетов тарифов, к исправлению ошибок, которые были допущены в планировании реформы. Мы сейчас этим занимаемся, потому что коронакризис как раз выявил недостатки и показал необходимость очень внимательно и очень осторожно подходить к реформированию медицинской отрасли", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что есть страны, которые ошибаются, когда выбирают тот или иных путь реформирования, но не надо бояться признавать ошибки при реализации реформы. "И мы говорим сегодня, что да, при реализации медицинской реформы в Украине были ошибки, их нужно исправлять, но реформировать медицину надо", - подчеркнул премьер.