Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса.
Президент не согласился с тем, что украинские больницы пока обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.
"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков - вообще 4%, костюмов биозащиты - 51%. Значит больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", - подчеркнул Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство поставило себе задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.
Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тд.
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Его прямые обязанности это внешняя политика и управление армией - а тут сильно не попиаришься и тема далека от народного холодильника, следовательно народу малопонятна
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Доложить о выполнении,это и есть контролировать процесс выполнения..
Руководитель, который лично выпоняет работу своих подчиненных, это не руководитель...
Немає більше проблем в країні, все вже виконано: ворога здолали, окуповані території звільнили, в НАТО прийняли..
Эти глаза, брови и тени могут убить, сверкая над маской.)
Думаю: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот (с) - така вона, працьовита бубочка, все встигає))
на личном горбу тащит их в Эпицентр...
Сполна пусть оплатит теперь все счета
Народ, что свой голос отдал за шута.
ведь Мрия берёт больше соточки тон
то я б не сочел это за моветон.
Поки не почав Зеля турбуватися, треба піти підкупити
а зачем министры-капиталисты??
А братья Ермаки-мудаки..
или никому верить ниЗеЗя
***-------ь . Ну...... лучше поздно чем никогда!!!!
Как он собирается страной управлять если у него не на кого положиться даже в таком копеечном деле?