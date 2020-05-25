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Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса.

Президент не согласился с тем, что украинские больницы пока обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков - вообще 4%, костюмов биозащиты - 51%. Значит больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство поставило себе задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Израиль в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Минздрав (4899) врачи (1514) закупки (750) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+33
Це бов"язки прем"єра. ЗЕ не знає що входить до його обов"язків.
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25.05.2020 14:17
+32
уже "проконтролировал" тысячу тонн масок в Китай
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25.05.2020 14:20
+27
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 5088
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25.05.2020 14:37
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Правила форума Совет форумчан
начинать нужно с продаж масок и спецхалатов с января 2020 года, а не закупок
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25.05.2020 14:31 Ответить
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 5088
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25.05.2020 14:37 Ответить
А я думаю прости пиарится, продолжает корчить из себя Голобородько. Вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Контроль за закупками это компетенция Кабмина, СБУ, Счетной палаты и еще кучи служб.
Его прямые обязанности это внешняя политика и управление армией - а тут сильно не попиаришься и тема далека от народного холодильника, следовательно народу малопонятна
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25.05.2020 15:00 Ответить
Контролировать будет как-то так?
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 8901
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25.05.2020 14:17 Ответить
Це бов"язки прем"єра. ЗЕ не знає що входить до його обов"язків.
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25.05.2020 14:17 Ответить
Скоро он, на радость лохтората, будет коровам под хвосты заглядывать...
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25.05.2020 14:24 Ответить
А якщо прем'ер дійсно віддасть до МОЗу, а не в "епіцентр"?
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25.05.2020 14:53 Ответить
Так он читать не умеет, Конституцию не то что не знает, но даже прочесть не смог
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25.05.2020 15:33 Ответить
А потім, на шоу "прес-конференція" мы знову почує о ю: "а чьо!? Я повинен за в іх відповідати? Нжзай міністр охорони здоров'я відповідає!"
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25.05.2020 14:20 Ответить
уже "проконтролировал" тысячу тонн масок в Китай
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25.05.2020 14:20 Ответить
Лес в харьковской обл уже наконтролировался...
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25.05.2020 14:23 Ответить
Не только!) Когда самолет летел в Китай, - зю с пеной у рта сообщал "привезем 1 млн тестов", когда самолет вылетел оттуда - удк менее радостно "летят 750 тысяч тестов", а когда тот прилетел в Украину - "мы привезли 250 тысяч тестов".. Занимательная математика от зелёных. 😞
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25.05.2020 15:07 Ответить
и ещё тыщу в Эпицентр.
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25.05.2020 16:01 Ответить
може він і не довбой#б, але він точно не президент.
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25.05.2020 14:20 Ответить
не може
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25.05.2020 14:27 Ответить
Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП - Цензор.НЕТ 4090
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25.05.2020 14:49 Ответить
"Шмыгалю не нести-нести Зеленскому лично"!
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25.05.2020 14:20 Ответить
мати василева... прям титан думки і атєц демократії! ну всюди встигає погугнявити, Гундос)
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25.05.2020 14:20 Ответить
Руководитель, который лично выпоняет работу своих подчиненных, это не руководитель. Он должен отдать распоряжение , а подчиненные доложить о выполнении. Если этот не так, значит руководитель не способен правильно организовать работу .
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25.05.2020 14:21 Ответить
Зеленский будет лично контролировать закупки средств

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Доложить о выполнении,это и есть контролировать процесс выполнения..
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25.05.2020 14:26 Ответить
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
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25.05.2020 15:35 Ответить
Ну и?
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25.05.2020 16:20 Ответить
https://censor.net/user/48374

Руководитель, который лично выпоняет работу своих подчиненных, это не руководитель...

Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП - Цензор.НЕТ 4034
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25.05.2020 14:46 Ответить
Що...? По перше, куди воно лізе... А по друге, запам'ятаємо на кому відповідальність, і нагадаємо йому після епічного зашквару. А в останньому сумнівів немає зовсім.
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25.05.2020 14:21 Ответить
не смешите мои тапочки лично за год мі уже все увидели деятель едигственное что удалось єто количество видосиков
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25.05.2020 14:22 Ответить
уж вечер близится, а Зе все еще контролирует.
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25.05.2020 14:22 Ответить
повний капець: президент буде особисто контролювати закупівлю медикаментів..
Немає більше проблем в країні, все вже виконано: ворога здолали, окуповані території звільнили, в НАТО прийняли..
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25.05.2020 14:23 Ответить
а пиарчиком надо пройтись, а то забудут. Да еще и Пастор написал анализ не в его сторону
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25.05.2020 14:36 Ответить
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 2229
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25.05.2020 14:23 Ответить
В этом случае маска на ее лице будет уже не средство индивидуальной защиты, а средство защиты от оружия массового поражения.
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25.05.2020 14:28 Ответить
В ее случае нужен противогаз.
Эти глаза, брови и тени могут убить, сверкая над маской.)
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25.05.2020 14:49 Ответить
А потом на железную дорогу вагоны с углём считать, а потом проверять сколько кубов леса вырубили...
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25.05.2020 14:25 Ответить
Такая у нас гос система,что даже туалетную бумага по домам растаскивают.
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25.05.2020 14:29 Ответить
ну тада счітай пи...ц
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25.05.2020 14:25 Ответить
"Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало." ((c) Лукашенко)
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25.05.2020 14:26 Ответить
нагадаю зєбілам.

Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 4052
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25.05.2020 14:28 Ответить
Утром мажу бутерброд,
Думаю: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот (с) - така вона, працьовита бубочка, все встигає))
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25.05.2020 14:28 Ответить
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 6108
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25.05.2020 14:31 Ответить
А это точно обязанности Президента? Или это дешевый популизм?
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25.05.2020 14:32 Ответить
"Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом". Эпицентр может потерять (парня очень ценного) работника.
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 4814
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25.05.2020 14:35 Ответить
Бльо, ну и днище...
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25.05.2020 14:38 Ответить
Зеленский встречает груз масок центнер,
на личном горбу тащит их в Эпицентр...
Сполна пусть оплатит теперь все счета
Народ, что свой голос отдал за шута.
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25.05.2020 14:39 Ответить
центнер то, Антип, есть сплошной моветон
ведь Мрия берёт больше соточки тон
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25.05.2020 14:55 Ответить
Когда бы на Зелю упало сто тонн,
то я б не сочел это за моветон.
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25.05.2020 15:08 Ответить
"то я бы не счёл" - лучше
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25.05.2020 15:12 Ответить
Он не руководитель,а членоводитель
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25.05.2020 14:43 Ответить
Щось я почав турбуватися про засоби індивідуального захисту.
Поки не почав Зеля турбуватися, треба піти підкупити
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25.05.2020 14:53 Ответить
чим би дитя не тішилось аби не плакало!
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25.05.2020 14:54 Ответить
Да это зеленая опа теперь их точно не будет! Еще бы радуцкому и ко.поручил.
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25.05.2020 14:57 Ответить
Якщо президент особисто контролює закупки, то це вже finita la comedia.
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25.05.2020 14:58 Ответить
Якщо президент особисто контролює закупки, то це вже finita la comedia.
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25.05.2020 14:59 Ответить
Наконец-то и Бубочке работа нашлась по его интеллекту.
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25.05.2020 15:04 Ответить
Зпочатку призначає корупціонера а потім його президент буде одноосібно контролювати
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25.05.2020 15:11 Ответить
Ещё расход туалетной бумаги осталось котролировать президенту Украины , более важных вопрос его компетенции нет. Почему такая новость лпубликована и на кого рассчитана ? Эта новость для люмпенов - маугли , не имеющих своего мнения , неспособных мыслить критически . Эта новость для 73% избирателей ,проголосовавших за зелю , которые смотрят только зомбоящик . Накатанная колея на московии и в Беларуси.
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25.05.2020 15:12 Ответить
интересно, а говно из озера в Борисполе он уже выгреб?
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25.05.2020 19:03 Ответить
То есть на рожу ЗЮ ишака будут образцы масок и респираторов примерять?
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25.05.2020 15:12 Ответить
Это работа президента??
а зачем министры-капиталисты??
А братья Ермаки-мудаки..
или никому верить ниЗеЗя
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25.05.2020 15:23 Ответить
так если не контролировать - все откаты себе по карманам распихают, а зюзеденту нихрена не останется.
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25.05.2020 16:04 Ответить
Когда клоун начнет выполнять свои прямые конституционные обязанности, а не работать затычкой во всех дырах?
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25.05.2020 15:54 Ответить
Шел 6 месяц мировой эпидемии!!!!
***-------ь . Ну...... лучше поздно чем никогда!!!!
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25.05.2020 16:00 Ответить
Шел третий месяц карантина. Кабмин поставил себе задачу создать запас средств защиты. Гении-управленцы у руля.
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25.05.2020 16:06 Ответить
Ну пипец, теперь закупки будут еще дороже, посреднику еще надо отстегивать.
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25.05.2020 16:29 Ответить
А коли президент займеться роботою,яка визначена Конституцією.??? Його дії--це найгірший варіант керівництва державою. Рівень завхоза і нижче нач. ЖЕКа. Стратегічні справи це не для лоха-квартального.
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25.05.2020 17:47 Ответить
Это означает одно - у президента нет команды, даже нет человека которому он мог доверить даже такое простое дело если уж так припекло контролировать те несчастные закупки.
Как он собирается страной управлять если у него не на кого положиться даже в таком копеечном деле?
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25.05.2020 19:01 Ответить
Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП - Цензор.НЕТ 3833
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25.05.2020 22:33 Ответить
 
 