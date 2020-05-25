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Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП

Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП

Президент України Володимир Зеленський триматиме на особистому контролі закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюватиме Міністерство охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусу.

Президент не погодився з тим, що українські лікарні нині забезпечені всім необхідним в достатній кількості.

"Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є лише 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%, костюмів біозахисту – 51%. Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%", – наголосив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд поставив собі завдання забезпечити тримісячний запас засобів захисту для медиків. У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі. Серед іншого – не постачали товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Ізраїль у найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) МОЗ (5391) лікарі (1286) закупівлі (3360) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+33
Це бов"язки прем"єра. ЗЕ не знає що входить до його обов"язків.
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25.05.2020 14:17
+32
уже "проконтролировал" тысячу тонн масок в Китай
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25.05.2020 14:20
+27
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 5088
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25.05.2020 14:37
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начинать нужно с продаж масок и спецхалатов с января 2020 года, а не закупок
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25.05.2020 14:31 Відповісти
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 5088
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25.05.2020 14:37 Відповісти
А я думаю прости пиарится, продолжает корчить из себя Голобородько. Вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Контроль за закупками это компетенция Кабмина, СБУ, Счетной палаты и еще кучи служб.
Его прямые обязанности это внешняя политика и управление армией - а тут сильно не попиаришься и тема далека от народного холодильника, следовательно народу малопонятна
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25.05.2020 15:00 Відповісти
Контролировать будет как-то так?
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 8901
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25.05.2020 14:17 Відповісти
Це бов"язки прем"єра. ЗЕ не знає що входить до його обов"язків.
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25.05.2020 14:17 Відповісти
Скоро он, на радость лохтората, будет коровам под хвосты заглядывать...
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25.05.2020 14:24 Відповісти
А якщо прем'ер дійсно віддасть до МОЗу, а не в "епіцентр"?
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25.05.2020 14:53 Відповісти
Так он читать не умеет, Конституцию не то что не знает, но даже прочесть не смог
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25.05.2020 15:33 Відповісти
А потім, на шоу "прес-конференція" мы знову почує о ю: "а чьо!? Я повинен за в іх відповідати? Нжзай міністр охорони здоров'я відповідає!"
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25.05.2020 14:20 Відповісти
уже "проконтролировал" тысячу тонн масок в Китай
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25.05.2020 14:20 Відповісти
Лес в харьковской обл уже наконтролировался...
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25.05.2020 14:23 Відповісти
Не только!) Когда самолет летел в Китай, - зю с пеной у рта сообщал "привезем 1 млн тестов", когда самолет вылетел оттуда - удк менее радостно "летят 750 тысяч тестов", а когда тот прилетел в Украину - "мы привезли 250 тысяч тестов".. Занимательная математика от зелёных. 😞
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25.05.2020 15:07 Відповісти
и ещё тыщу в Эпицентр.
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25.05.2020 16:01 Відповісти
може він і не довбой#б, але він точно не президент.
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25.05.2020 14:20 Відповісти
не може
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25.05.2020 14:27 Відповісти
Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП - Цензор.НЕТ 4090
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25.05.2020 14:49 Відповісти
"Шмыгалю не нести-нести Зеленскому лично"!
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25.05.2020 14:20 Відповісти
мати василева... прям титан думки і атєц демократії! ну всюди встигає погугнявити, Гундос)
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25.05.2020 14:20 Відповісти
Руководитель, который лично выпоняет работу своих подчиненных, это не руководитель. Он должен отдать распоряжение , а подчиненные доложить о выполнении. Если этот не так, значит руководитель не способен правильно организовать работу .
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25.05.2020 14:21 Відповісти
Зеленский будет лично контролировать закупки средств

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Доложить о выполнении,это и есть контролировать процесс выполнения..
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25.05.2020 14:26 Відповісти
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
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25.05.2020 15:35 Відповісти
Ну и?
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25.05.2020 16:20 Відповісти
https://censor.net/user/48374

Руководитель, который лично выпоняет работу своих подчиненных, это не руководитель...

Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП - Цензор.НЕТ 4034
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25.05.2020 14:46 Відповісти
Що...? По перше, куди воно лізе... А по друге, запам'ятаємо на кому відповідальність, і нагадаємо йому після епічного зашквару. А в останньому сумнівів немає зовсім.
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25.05.2020 14:21 Відповісти
не смешите мои тапочки лично за год мі уже все увидели деятель едигственное что удалось єто количество видосиков
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25.05.2020 14:22 Відповісти
уж вечер близится, а Зе все еще контролирует.
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25.05.2020 14:22 Відповісти
повний капець: президент буде особисто контролювати закупівлю медикаментів..
Немає більше проблем в країні, все вже виконано: ворога здолали, окуповані території звільнили, в НАТО прийняли..
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25.05.2020 14:23 Відповісти
а пиарчиком надо пройтись, а то забудут. Да еще и Пастор написал анализ не в его сторону
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25.05.2020 14:36 Відповісти
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 2229
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25.05.2020 14:23 Відповісти
В этом случае маска на ее лице будет уже не средство индивидуальной защиты, а средство защиты от оружия массового поражения.
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25.05.2020 14:28 Відповісти
В ее случае нужен противогаз.
Эти глаза, брови и тени могут убить, сверкая над маской.)
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25.05.2020 14:49 Відповісти
А потом на железную дорогу вагоны с углём считать, а потом проверять сколько кубов леса вырубили...
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25.05.2020 14:25 Відповісти
Такая у нас гос система,что даже туалетную бумага по домам растаскивают.
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25.05.2020 14:29 Відповісти
ну тада счітай пи...ц
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25.05.2020 14:25 Відповісти
"Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало." ((c) Лукашенко)
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25.05.2020 14:26 Відповісти
нагадаю зєбілам.

Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 4052
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Утром мажу бутерброд,
Думаю: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот (с) - така вона, працьовита бубочка, все встигає))
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 6108
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25.05.2020 14:31 Відповісти
А это точно обязанности Президента? Или это дешевый популизм?
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25.05.2020 14:32 Відповісти
"Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом". Эпицентр может потерять (парня очень ценного) работника.
Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП - Цензор.НЕТ 4814
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25.05.2020 14:35 Відповісти
Бльо, ну и днище...
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25.05.2020 14:38 Відповісти
Зеленский встречает груз масок центнер,
на личном горбу тащит их в Эпицентр...
Сполна пусть оплатит теперь все счета
Народ, что свой голос отдал за шута.
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25.05.2020 14:39 Відповісти
центнер то, Антип, есть сплошной моветон
ведь Мрия берёт больше соточки тон
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25.05.2020 14:55 Відповісти
Когда бы на Зелю упало сто тонн,
то я б не сочел это за моветон.
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25.05.2020 15:08 Відповісти
"то я бы не счёл" - лучше
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25.05.2020 15:12 Відповісти
Он не руководитель,а членоводитель
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25.05.2020 14:43 Відповісти
Щось я почав турбуватися про засоби індивідуального захисту.
Поки не почав Зеля турбуватися, треба піти підкупити
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25.05.2020 14:53 Відповісти
чим би дитя не тішилось аби не плакало!
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25.05.2020 14:54 Відповісти
Да это зеленая опа теперь их точно не будет! Еще бы радуцкому и ко.поручил.
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25.05.2020 14:57 Відповісти
Якщо президент особисто контролює закупки, то це вже finita la comedia.
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25.05.2020 14:58 Відповісти
Якщо президент особисто контролює закупки, то це вже finita la comedia.
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25.05.2020 14:59 Відповісти
Наконец-то и Бубочке работа нашлась по его интеллекту.
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25.05.2020 15:04 Відповісти
Зпочатку призначає корупціонера а потім його президент буде одноосібно контролювати
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25.05.2020 15:11 Відповісти
Ещё расход туалетной бумаги осталось котролировать президенту Украины , более важных вопрос его компетенции нет. Почему такая новость лпубликована и на кого рассчитана ? Эта новость для люмпенов - маугли , не имеющих своего мнения , неспособных мыслить критически . Эта новость для 73% избирателей ,проголосовавших за зелю , которые смотрят только зомбоящик . Накатанная колея на московии и в Беларуси.
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25.05.2020 15:12 Відповісти
интересно, а говно из озера в Борисполе он уже выгреб?
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25.05.2020 19:03 Відповісти
То есть на рожу ЗЮ ишака будут образцы масок и респираторов примерять?
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25.05.2020 15:12 Відповісти
Это работа президента??
а зачем министры-капиталисты??
А братья Ермаки-мудаки..
или никому верить ниЗеЗя
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25.05.2020 15:23 Відповісти
так если не контролировать - все откаты себе по карманам распихают, а зюзеденту нихрена не останется.
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25.05.2020 16:04 Відповісти
Когда клоун начнет выполнять свои прямые конституционные обязанности, а не работать затычкой во всех дырах?
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25.05.2020 15:54 Відповісти
Шел 6 месяц мировой эпидемии!!!!
***-------ь . Ну...... лучше поздно чем никогда!!!!
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25.05.2020 16:00 Відповісти
Шел третий месяц карантина. Кабмин поставил себе задачу создать запас средств защиты. Гении-управленцы у руля.
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25.05.2020 16:06 Відповісти
Ну пипец, теперь закупки будут еще дороже, посреднику еще надо отстегивать.
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25.05.2020 16:29 Відповісти
А коли президент займеться роботою,яка визначена Конституцією.??? Його дії--це найгірший варіант керівництва державою. Рівень завхоза і нижче нач. ЖЕКа. Стратегічні справи це не для лоха-квартального.
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25.05.2020 17:47 Відповісти
Это означает одно - у президента нет команды, даже нет человека которому он мог доверить даже такое простое дело если уж так припекло контролировать те несчастные закупки.
Как он собирается страной управлять если у него не на кого положиться даже в таком копеечном деле?
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25.05.2020 19:01 Відповісти
Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП - Цензор.НЕТ 3833
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25.05.2020 22:33 Відповісти
 
 