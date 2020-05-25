Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП

Президент України Володимир Зеленський триматиме на особистому контролі закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюватиме Міністерство охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусу.

Президент не погодився з тим, що українські лікарні нині забезпечені всім необхідним в достатній кількості.

"Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є лише 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%, костюмів біозахисту – 51%. Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%", – наголосив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд поставив собі завдання забезпечити тримісячний запас засобів захисту для медиків. У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі. Серед іншого – не постачали товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо.

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