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Новий комплекс "Охматдиту" реально добудувати в поточному році, - Ляшко

Новий комплекс

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ) можна реально завершити в 2021 році.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після запуску нового корпусу "Охматдит" збільшить свою потужність: у ньому зможуть лікувати понад 32 тис. пацієнтів, проводити понад 18 тис. складних операцій на рік, зокрема понад 100 трансплантацій кісткового мозку. Проєкт реально завершити в 2021 році", – сказав він під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в п'ятницю.

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За словами Ляшка, будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу і його техобладнання внесені до переліку заходів із підготовки святкування 30-ї річниці Незалежності України і перед МОЗ стоїть виклик, щоб корпус був дообладнаний до 24 серпня.

Ляшко наголосив, що закупівлю обладнання для комплексу планується провести за переговорною процедурою.

Наразі проєкт будівництва реалізований на 95%.

"На сьогодні з виділеної суми коштів інвестиційного проєкту (1,2 млрд грн) фактично використано 68 млн, укладено договори на суму 202 млн, оголошено торги в системі ProZorro на суму 962 млн грн. Однак існують деякі ризики щодо повного введення в експлуатацію цього корпусу. Зокрема, Антимонопольний комітет України блокує процедури закупівель на суму 293 млн грн, що унеможливлює закупівлю моніторів для пацієнтів. 14 процедур на суму 220 мл грн не відбулися", – додав міністр.

Автор: 

МОЗ (5398) Охматдит (248) Ляшко Віктор (1515)


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Топ коментарі
+1
Стройка века!
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09.07.2021 14:36
+1
Новый комплекс "Охматдета" реально достроить в текущем году, - Ляшко

Та подожди. Не газуй. А что на следующих выборах обещать ты подумал? Только про Гонгадзе?
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09.07.2021 14:53
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09.07.2021 14:36 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82 Історія Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» розпочалася у 1894 році,
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09.07.2021 14:38 Відповісти
ещё не достроили? пора и туда запускать Берлагу и колоть
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09.07.2021 15:02 Відповісти
Новий комплекс "Охматдиту" реально добудувати в поточному році, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7577
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09.07.2021 16:30 Відповісти
Возив дитину в Охматдит на початку 2019, а потім у кінці 2020... Щось я не особливо бачив, щоб стан готовності корпусу нового помінявся за цей час - коробка як стояла готова, так і стоїть. І в 2020 не було видно, щоб там по ньому роботи проводили.
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09.07.2021 14:39 Відповісти
Чут-чуть юмора из РФ))

"Полный провал Российской сборной на чемпионате Европы по футболу,
Это заслуга лично Путина и его правительства, российских депутатов и чиновников.
Потому как им глубоко чихать на Россию и её граждан,
Их дети и семья живут в Европе и США, теперь там их Родина.
В том году Вачеслав Фетисов, депутат партии "Единая Россия" публично заявил:
"Слава Богу что моя дочь живет и учится в США, а не в этой убогой и нищей России."
И еще может не по теме, пресс секретарь Путина Дмитрий Песков призывает всех граждан России привиться от коронавируса,
А его дочь Лиза проживающая в Париже выкладывает видео, в котором говорит что российская вакцина от ковида "Спутник" полный отстой, и что эта вакцина только для животных.
Вот такой вот у нас в России патриотизм от Путина и его подчиненны"
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09.07.2021 14:40 Відповісти
Шо опять?
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09.07.2021 14:40 Відповісти
Та ви зробіть вже щось, хоч один раз, а то пусті брехливі обіцянки третій рік, бла..бла.. бла.
Пишу це вам з Діснейленда, що біля Голівуда, які побудував Зеленський, в лісі мільярда дерев, висаджених Зеленським, біля університету імені Зеленського, що запускають ракету-носітель в космос і розробляють українську вакцину від Ковід, за зарплатню, що наздогнала польську.
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09.07.2021 14:42 Відповісти
если сократить дармоедов в верховной раде и в конституционном суде...(да и вообще) можно 10 таких выстроить
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09.07.2021 14:44 Відповісти
якщо скоротити кількість таких дятлів, як ви, то і лікарня не потрібна буде.
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09.07.2021 14:49 Відповісти
вибачте , пане депутат, не впізнав...
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09.07.2021 15:11 Відповісти
Новый комплекс "Охматдета" реально достроить в текущем году, - Ляшко

Та подожди. Не газуй. А что на следующих выборах обещать ты подумал? Только про Гонгадзе?
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09.07.2021 14:53 Відповісти
 
 