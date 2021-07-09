Новий комплекс "Охматдиту" реально добудувати в поточному році, - Ляшко
Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ) можна реально завершити в 2021 році.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Після запуску нового корпусу "Охматдит" збільшить свою потужність: у ньому зможуть лікувати понад 32 тис. пацієнтів, проводити понад 18 тис. складних операцій на рік, зокрема понад 100 трансплантацій кісткового мозку. Проєкт реально завершити в 2021 році", – сказав він під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в п'ятницю.
За словами Ляшка, будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу і його техобладнання внесені до переліку заходів із підготовки святкування 30-ї річниці Незалежності України і перед МОЗ стоїть виклик, щоб корпус був дообладнаний до 24 серпня.
Ляшко наголосив, що закупівлю обладнання для комплексу планується провести за переговорною процедурою.
Наразі проєкт будівництва реалізований на 95%.
"На сьогодні з виділеної суми коштів інвестиційного проєкту (1,2 млрд грн) фактично використано 68 млн, укладено договори на суму 202 млн, оголошено торги в системі ProZorro на суму 962 млн грн. Однак існують деякі ризики щодо повного введення в експлуатацію цього корпусу. Зокрема, Антимонопольний комітет України блокує процедури закупівель на суму 293 млн грн, що унеможливлює закупівлю моніторів для пацієнтів. 14 процедур на суму 220 мл грн не відбулися", – додав міністр.
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"Полный провал Российской сборной на чемпионате Европы по футболу,
Это заслуга лично Путина и его правительства, российских депутатов и чиновников.
Потому как им глубоко чихать на Россию и её граждан,
Их дети и семья живут в Европе и США, теперь там их Родина.
В том году Вачеслав Фетисов, депутат партии "Единая Россия" публично заявил:
"Слава Богу что моя дочь живет и учится в США, а не в этой убогой и нищей России."
И еще может не по теме, пресс секретарь Путина Дмитрий Песков призывает всех граждан России привиться от коронавируса,
А его дочь Лиза проживающая в Париже выкладывает видео, в котором говорит что российская вакцина от ковида "Спутник" полный отстой, и что эта вакцина только для животных.
Вот такой вот у нас в России патриотизм от Путина и его подчиненны"
Пишу це вам з Діснейленда, що біля Голівуда, які побудував Зеленський, в лісі мільярда дерев, висаджених Зеленським, біля університету імені Зеленського, що запускають ракету-носітель в космос і розробляють українську вакцину від Ковід, за зарплатню, що наздогнала польську.
Та подожди. Не газуй. А что на следующих выборах обещать ты подумал? Только про Гонгадзе?