Новий комплекс "Охматдиту" реально добудувати в поточному році, - Ляшко

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ) можна реально завершити в 2021 році.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після запуску нового корпусу "Охматдит" збільшить свою потужність: у ньому зможуть лікувати понад 32 тис. пацієнтів, проводити понад 18 тис. складних операцій на рік, зокрема понад 100 трансплантацій кісткового мозку. Проєкт реально завершити в 2021 році", – сказав він під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в п'ятницю.

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За словами Ляшка, будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу і його техобладнання внесені до переліку заходів із підготовки святкування 30-ї річниці Незалежності України і перед МОЗ стоїть виклик, щоб корпус був дообладнаний до 24 серпня.

Ляшко наголосив, що закупівлю обладнання для комплексу планується провести за переговорною процедурою.

Наразі проєкт будівництва реалізований на 95%.

"На сьогодні з виділеної суми коштів інвестиційного проєкту (1,2 млрд грн) фактично використано 68 млн, укладено договори на суму 202 млн, оголошено торги в системі ProZorro на суму 962 млн грн. Однак існують деякі ризики щодо повного введення в експлуатацію цього корпусу. Зокрема, Антимонопольний комітет України блокує процедури закупівель на суму 293 млн грн, що унеможливлює закупівлю моніторів для пацієнтів. 14 процедур на суму 220 мл грн не відбулися", – додав міністр.