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Новини Фото Олімпіада-2020
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Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо. ФОТОрепортаж

Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо. ФОТОрепортаж

Українські гімнастки потрапили у фінал Олімпійських ігор-2020 (групові вправи).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет

"Наші представниці в художньої гімнастики з шостим результатом виходять у фінал в групових вправах на Олімпійських іграх в Токіо", - повідомив НОК.

Нагороди будуть розіграні в неділю, 8 серпня.

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Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо 02
Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо 03
Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо 04
Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо 05
Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо 06

Олімпіада (687) гімнастика (86)


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Красунi!
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07.08.2021 09:54 Відповісти
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 410

Удачі і Перемоги...
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07.08.2021 10:03 Відповісти
Чому =попали= ??? ВИЙШЛИ !

Гарно виступали. Після кваліфікації наш кореспондент брав у них інтерв*ю, гарно відповідали - українською, - дякували за підтримку, пообіцяли дуже постаратися у фіналі.

Молодчинки !
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07.08.2021 10:10 Відповісти
Гарні гімнасточки з гарними м'ячиками (.Y.)
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07.08.2021 10:46 Відповісти
А в то же время расия пролетела мимо золота индивидуалку!

Вітаємо Ашрам - ізраїлебандеровку!
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07.08.2021 12:44 Відповісти
Ирина Винер - "мы будем жаловаться королю , мы будем жаловаться на короля" -- не умеют проигрывать .
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07.08.2021 15:42 Відповісти
И это при том , что Аверина Дина проиграла 2 снаряда один у них равные очки и только ленту выиграла Аверина . Но оне жаловаться хотят на то , что за ленту дали недостаточно балов ...
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07.08.2021 15:51 Відповісти
 
 