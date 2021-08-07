Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо. ФОТОрепортаж

Українські гімнастки потрапили у фінал Олімпійських ігор-2020 (групові вправи).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет

"Наші представниці в художньої гімнастики з шостим результатом виходять у фінал в групових вправах на Олімпійських іграх в Токіо", - повідомив НОК.

Нагороди будуть розіграні в неділю, 8 серпня.

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