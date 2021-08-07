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Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади в Токіо. ФОТОрепортаж
Українські гімнастки потрапили у фінал Олімпійських ігор-2020 (групові вправи).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет
"Наші представниці в художньої гімнастики з шостим результатом виходять у фінал в групових вправах на Олімпійських іграх в Токіо", - повідомив НОК.
Нагороди будуть розіграні в неділю, 8 серпня.
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Удачі і Перемоги...
Гарно виступали. Після кваліфікації наш кореспондент брав у них інтерв*ю, гарно відповідали - українською, - дякували за підтримку, пообіцяли дуже постаратися у фіналі.
Молодчинки !
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