РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4331 посетитель онлайн
Новости Фото Олимпиада-2020
8 208 7

Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио. ФОТОрепортаж

Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио. ФОТОрепортаж

Украинские гимнастки попали в финал Олимпийских игр-2020 (групповые упражнения).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет

"Наши представительницы в художественной гимнастике с шестым результатом выходят в финал в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Токио", - сообщил НОК.

Награды будут разыграны в воскресенье, 8 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Олимпиады-2020 в каноэ-двойке

Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио 01
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио 02
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио 03
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио 04
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио 05
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио 06

Автор: 

Олимпиада (1136) гимнастика (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красунi!
показать весь комментарий
07.08.2021 09:54 Ответить
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 410

Удачі і Перемоги...
показать весь комментарий
07.08.2021 10:03 Ответить
Чому =попали= ??? ВИЙШЛИ !

Гарно виступали. Після кваліфікації наш кореспондент брав у них інтерв*ю, гарно відповідали - українською, - дякували за підтримку, пообіцяли дуже постаратися у фіналі.

Молодчинки !
показать весь комментарий
07.08.2021 10:10 Ответить
Гарні гімнасточки з гарними м'ячиками (.Y.)
показать весь комментарий
07.08.2021 10:46 Ответить
А в то же время расия пролетела мимо золота индивидуалку!

Вітаємо Ашрам - ізраїлебандеровку!
показать весь комментарий
07.08.2021 12:44 Ответить
Ирина Винер - "мы будем жаловаться королю , мы будем жаловаться на короля" -- не умеют проигрывать .
показать весь комментарий
07.08.2021 15:42 Ответить
И это при том , что Аверина Дина проиграла 2 снаряда один у них равные очки и только ленту выиграла Аверина . Но оне жаловаться хотят на то , что за ленту дали недостаточно балов ...
показать весь комментарий
07.08.2021 15:51 Ответить
 
 