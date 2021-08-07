Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады в Токио. ФОТОрепортаж

Украинские гимнастки попали в финал Олимпийских игр-2020 (групповые упражнения).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет

"Наши представительницы в художественной гимнастике с шестым результатом выходят в финал в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Токио", - сообщил НОК.

Награды будут разыграны в воскресенье, 8 августа.

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