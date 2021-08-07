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Новости Олимпиада-2020
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Украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Олимпиады-2020 в каноэ-двойке

Украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Олимпиады-2020 в каноэ-двойке

На Олимпийских играх 2020 в Токио в финальном заезде в гребле на каное среди женских дуэтов на дистанции 500 метров украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишировали вторыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинки показали время в 1:57:499, отстав от китаянок на 2.004 секунды. Третьими пришли представительницы Канады - 1:59.041.

Ранее украинки уверенно выиграли квалификационный и полуфинальный заезды.

Напомним, Людмила Лузан до этого выиграла бронзовую медаль на ОИ-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

ОИ-2020. Гребля на байдарках и каноэ

Женщины. Каноэ-двойки, 500 м. Финал

Украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Олимпиады-2020 в каноэ-двойке 01

Эта медаль стала для Украины 15-й на нынешних Олимпийских играх - наши спортсмены завоевали 1 "золото", 4 "серебра" и 10 "бронз".

Также сегодня в полуфиналах в каноэ-одиночке (1000 м, мужчины) и байдарке-четверке (500 м, женщины) выступали украинцы Павел Алтухов и Юрий Вандюк, а также Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова и Мария Кичасова-Скорик. Однако они не смогли пробиться в медальный финал соревнований.

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2425)


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Топ комментарии
+11
Молодцi, дiвчата герої!
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07.08.2021 08:14
+8
Територія 404.
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07.08.2021 08:22
+8
Сборная РАБссии в Олимпиаде не участвует и Гимн говна РАБссиянскага не звучит,Триколор генерала Власова не подымаецца вверх рядом с Украинским прапором,а слово РАБссия запрещено произносить в Японии...КАРАСАТАааа
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07.08.2021 08:28
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Правила форума Совет форумчан
Молодцi, дiвчата герої!
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07.08.2021 08:14 Ответить
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 8421
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07.08.2021 08:54 Ответить
Восьмое место это те о ком я подумал? Они что, балласт не откатали? Отрыв не малый, от основной группы!
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07.08.2021 08:19 Ответить
Територія 404.
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07.08.2021 08:22 Ответить
Они что, балласт не откатали?(с) . Скорее ГД без мельдониевых присадок не тянет.
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07.08.2021 10:06 Ответить
Сборная РАБссии в Олимпиаде не участвует и Гимн говна РАБссиянскага не звучит,Триколор генерала Власова не подымаецца вверх рядом с Украинским прапором,а слово РАБссия запрещено произносить в Японии...КАРАСАТАааа
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07.08.2021 08:28 Ответить
Слышь Штирлиц,у каждого Мудака РАБссиянская Мавзолейнага после моих постов на Цензоре...за 17 лет на Цензоре СкреПОНОС начинается...,ты не исключение....
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07.08.2021 08:48 Ответить
Дуже сподобався як дівчата собі влаштували процес нагородження! 👍🇺🇦 Красапеткі наші, дякуємо! (а чайна макакі потім скопіювали(((
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07.08.2021 08:42 Ответить
Я жду выступления украинок в прыжках в высоту и Ярославы Магучих..Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 1821 и ее ЗОЛОТА
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07.08.2021 08:45 Ответить
Держим кулаки за нашу красуню.
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07.08.2021 10:07 Ответить
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 806
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07.08.2021 08:49 Ответить
гарненька)
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07.08.2021 14:20 Ответить
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 5855
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07.08.2021 08:50 Ответить
В Польше в матче Еврокубка во время дождя у скрепоносного "Рубина" отвалились номера и прочие надписи. В перерыве малевали фломастером. Судья не разрешил такие художества.
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 6524
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07.08.2021 09:04 Ответить
Во, дела! Я даже представить себе не мог подобное. Они что номера из скотча клеили? Или- изолента? Капецкий капец!
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07.08.2021 09:07 Ответить
Немытая ещё полна загадок.
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07.08.2021 09:54 Ответить
временноє=вєчноє (ру.кожоп)
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07.08.2021 09:59 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 6482

...
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07.08.2021 09:15 Ответить
якась абсолютно проклята олімпіада для України - одне-єдине золото і то від негра.... А бронзових медалей - хоч греблю гати!!
Подивився загальну таблицю, то у переважній більшості країн або приблизно однакова кількість золотих, срібних і бронзових медалей або невеликі відхилення від одного числа і тільки в нас: 1-е золото, 5 - срібних і АЖ 10 бронзових! В жодної іншої країни немає такого розходження! Як таке може бути????
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07.08.2021 10:10 Ответить
John, это спорт, у многих стран нет золота. Так может быть, однако
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07.08.2021 16:25 Ответить
Патаму што беданосец у власти.
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07.08.2021 11:16 Ответить
Срібло - краще ніж бронза (радість для 3-тетьосортних спортсменів), але гірше ніж ЗОЛОТО. Спортивний рівень країни визначає кількість ЗОЛОТИХ медалей.
Косово, якщо знаєте таку країну, має лишень 2і медалі і дві ЗОЛОТІ і випереджує Україну з її 18-ма медалями (90 % бронза)…
Можливо, варто на Олімпіаду відсилати лишень тих спортсменів, хто, теоретично, може взяти ЗОЛОТО, а не 100 спортсменів, що максимум здобудуть бронзу і вже із наступної Олімпіади представлятимуть іншу країну. ІМХО
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08.08.2021 03:51 Ответить
 
 