Украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Олимпиады-2020 в каноэ-двойке
На Олимпийских играх 2020 в Токио в финальном заезде в гребле на каное среди женских дуэтов на дистанции 500 метров украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишировали вторыми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинки показали время в 1:57:499, отстав от китаянок на 2.004 секунды. Третьими пришли представительницы Канады - 1:59.041.
Ранее украинки уверенно выиграли квалификационный и полуфинальный заезды.
Напомним, Людмила Лузан до этого выиграла бронзовую медаль на ОИ-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
ОИ-2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Каноэ-двойки, 500 м. Финал
Эта медаль стала для Украины 15-й на нынешних Олимпийских играх - наши спортсмены завоевали 1 "золото", 4 "серебра" и 10 "бронз".
Также сегодня в полуфиналах в каноэ-одиночке (1000 м, мужчины) и байдарке-четверке (500 м, женщины) выступали украинцы Павел Алтухов и Юрий Вандюк, а также Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова и Мария Кичасова-Скорик. Однако они не смогли пробиться в медальный финал соревнований.
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Подивився загальну таблицю, то у переважній більшості країн або приблизно однакова кількість золотих, срібних і бронзових медалей або невеликі відхилення від одного числа і тільки в нас: 1-е золото, 5 - срібних і АЖ 10 бронзових! В жодної іншої країни немає такого розходження! Як таке може бути????
Косово, якщо знаєте таку країну, має лишень 2і медалі і дві ЗОЛОТІ і випереджує Україну з її 18-ма медалями (90 % бронза)…
Можливо, варто на Олімпіаду відсилати лишень тих спортсменів, хто, теоретично, може взяти ЗОЛОТО, а не 100 спортсменів, що максимум здобудуть бронзу і вже із наступної Олімпіади представлятимуть іншу країну. ІМХО