Украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Олимпиады-2020 в каноэ-двойке

На Олимпийских играх 2020 в Токио в финальном заезде в гребле на каное среди женских дуэтов на дистанции 500 метров украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишировали вторыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинки показали время в 1:57:499, отстав от китаянок на 2.004 секунды. Третьими пришли представительницы Канады - 1:59.041.

Ранее украинки уверенно выиграли квалификационный и полуфинальный заезды.

Напомним, Людмила Лузан до этого выиграла бронзовую медаль на ОИ-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

ОИ-2020. Гребля на байдарках и каноэ

Женщины. Каноэ-двойки, 500 м. Финал

Эта медаль стала для Украины 15-й на нынешних Олимпийских играх - наши спортсмены завоевали 1 "золото", 4 "серебра" и 10 "бронз".

Также сегодня в полуфиналах в каноэ-одиночке (1000 м, мужчины) и байдарке-четверке (500 м, женщины) выступали украинцы Павел Алтухов и Юрий Вандюк, а также Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова и Мария Кичасова-Скорик. Однако они не смогли пробиться в медальный финал соревнований.