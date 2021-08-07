Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 у каное-двійці

На Олімпійських іграх 2020 на Токіо в фінальному заїзді у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова фінішували другими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українки показали час в 1: 57: 499, відставши від китаянок на 2.004 секунди. Третіми прийшли представниці Канади - 1: 59.041.

Раніше українки впевнено вибороли кваліфікаційний і півфінальний заїзди.

Нагадаємо, Людмила Лузан до цього виграла бронзову медаль на ОІ-2020 на каное-одиночці на дистанції 200 метрів

.ОІ-2020. Веслування на байдарках і каное

Жінки. Каное-двійки, 500 м. Фінал

Ця медаль стала для України 15-ю на цьогорічних Олімпійських іграх - наші спортсмени мають 1 золото, 4 срібла і 10 бронз.

Також сьогодні в півфіналах в каное-одиночці (1000 м, чоловіки) і байдарці-четвірці (500 м, жінки) виступали українці Павло Алтухов і Юрій Вандюк, а також Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Кічасова-Скорик. Однак вони не змогли пробитися в медальний фінал змагань.