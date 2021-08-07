Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 у каное-двійці
На Олімпійських іграх 2020 на Токіо в фінальному заїзді у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова фінішували другими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Українки показали час в 1: 57: 499, відставши від китаянок на 2.004 секунди. Третіми прийшли представниці Канади - 1: 59.041.
Раніше українки впевнено вибороли кваліфікаційний і півфінальний заїзди.
Нагадаємо, Людмила Лузан до цього виграла бронзову медаль на ОІ-2020 на каное-одиночці на дистанції 200 метрів
.ОІ-2020. Веслування на байдарках і каное
Жінки. Каное-двійки, 500 м. Фінал
Ця медаль стала для України 15-ю на цьогорічних Олімпійських іграх - наші спортсмени мають 1 золото, 4 срібла і 10 бронз.
Також сьогодні в півфіналах в каное-одиночці (1000 м, чоловіки) і байдарці-четвірці (500 м, жінки) виступали українці Павло Алтухов і Юрій Вандюк, а також Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Кічасова-Скорик. Однак вони не змогли пробитися в медальний фінал змагань.
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Подивився загальну таблицю, то у переважній більшості країн або приблизно однакова кількість золотих, срібних і бронзових медалей або невеликі відхилення від одного числа і тільки в нас: 1-е золото, 5 - срібних і АЖ 10 бронзових! В жодної іншої країни немає такого розходження! Як таке може бути????
Косово, якщо знаєте таку країну, має лишень 2і медалі і дві ЗОЛОТІ і випереджує Україну з її 18-ма медалями (90 % бронза)…
Можливо, варто на Олімпіаду відсилати лишень тих спортсменів, хто, теоретично, може взяти ЗОЛОТО, а не 100 спортсменів, що максимум здобудуть бронзу і вже із наступної Олімпіади представлятимуть іншу країну. ІМХО