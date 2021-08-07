УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7558 відвідувачів онлайн
Новини Олімпіада-2020
6 173 30

Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 у каное-двійці

Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 у каное-двійці

На Олімпійських іграх 2020 на Токіо в фінальному заїзді у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова фінішували другими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українки показали час в 1: 57: 499, відставши від китаянок на 2.004 секунди. Третіми прийшли представниці Канади - 1: 59.041.

Раніше українки впевнено вибороли кваліфікаційний і півфінальний заїзди.

Нагадаємо, Людмила Лузан до цього виграла бронзову медаль на ОІ-2020 на каное-одиночці на дистанції 200 метрів

.ОІ-2020. Веслування на байдарках і каное

Жінки. Каное-двійки, 500 м. Фінал

Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 у каное-двійці 01

Ця медаль стала для України 15-ю на цьогорічних Олімпійських іграх - наші спортсмени мають 1 золото, 4 срібла і 10 бронз.

Також сьогодні в півфіналах в каное-одиночці (1000 м, чоловіки) і байдарці-четвірці (500 м, жінки) виступали українці Павло Алтухов і Юрій Вандюк, а також Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Кічасова-Скорик. Однак вони не змогли пробитися в медальний фінал змагань.

Олімпіада (687) спорт (1617)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Молодцi, дiвчата герої!
показати весь коментар
07.08.2021 08:14
+8
Територія 404.
показати весь коментар
07.08.2021 08:22
+8
Сборная РАБссии в Олимпиаде не участвует и Гимн говна РАБссиянскага не звучит,Триколор генерала Власова не подымаецца вверх рядом с Украинским прапором,а слово РАБссия запрещено произносить в Японии...КАРАСАТАааа
показати весь коментар
07.08.2021 08:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцi, дiвчата герої!
показати весь коментар
07.08.2021 08:14 Відповісти
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 8421
показати весь коментар
07.08.2021 08:54 Відповісти
Восьмое место это те о ком я подумал? Они что, балласт не откатали? Отрыв не малый, от основной группы!
показати весь коментар
07.08.2021 08:19 Відповісти
Територія 404.
показати весь коментар
07.08.2021 08:22 Відповісти
Они что, балласт не откатали?(с) . Скорее ГД без мельдониевых присадок не тянет.
показати весь коментар
07.08.2021 10:06 Відповісти
Сборная РАБссии в Олимпиаде не участвует и Гимн говна РАБссиянскага не звучит,Триколор генерала Власова не подымаецца вверх рядом с Украинским прапором,а слово РАБссия запрещено произносить в Японии...КАРАСАТАааа
показати весь коментар
07.08.2021 08:28 Відповісти
Слышь Штирлиц,у каждого Мудака РАБссиянская Мавзолейнага после моих постов на Цензоре...за 17 лет на Цензоре СкреПОНОС начинается...,ты не исключение....
показати весь коментар
07.08.2021 08:48 Відповісти
Дуже сподобався як дівчата собі влаштували процес нагородження! 👍🇺🇦 Красапеткі наші, дякуємо! (а чайна макакі потім скопіювали(((
показати весь коментар
07.08.2021 08:42 Відповісти
Я жду выступления украинок в прыжках в высоту и Ярославы Магучих..Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 1821 и ее ЗОЛОТА
показати весь коментар
07.08.2021 08:45 Відповісти
Держим кулаки за нашу красуню.
показати весь коментар
07.08.2021 10:07 Відповісти
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 806
показати весь коментар
07.08.2021 08:49 Відповісти
гарненька)
показати весь коментар
07.08.2021 14:20 Відповісти
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 5855
показати весь коментар
07.08.2021 08:50 Відповісти
В Польше в матче Еврокубка во время дождя у скрепоносного "Рубина" отвалились номера и прочие надписи. В перерыве малевали фломастером. Судья не разрешил такие художества.
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 6524
показати весь коментар
07.08.2021 09:04 Відповісти
Во, дела! Я даже представить себе не мог подобное. Они что номера из скотча клеили? Или- изолента? Капецкий капец!
показати весь коментар
07.08.2021 09:07 Відповісти
Немытая ещё полна загадок.
показати весь коментар
07.08.2021 09:54 Відповісти
временноє=вєчноє (ру.кожоп)
показати весь коментар
07.08.2021 09:59 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 в каное-двійці - Цензор.НЕТ 6482

...
показати весь коментар
07.08.2021 09:15 Відповісти
якась абсолютно проклята олімпіада для України - одне-єдине золото і то від негра.... А бронзових медалей - хоч греблю гати!!
Подивився загальну таблицю, то у переважній більшості країн або приблизно однакова кількість золотих, срібних і бронзових медалей або невеликі відхилення від одного числа і тільки в нас: 1-е золото, 5 - срібних і АЖ 10 бронзових! В жодної іншої країни немає такого розходження! Як таке може бути????
показати весь коментар
07.08.2021 10:10 Відповісти
John, это спорт, у многих стран нет золота. Так может быть, однако
показати весь коментар
07.08.2021 16:25 Відповісти
Патаму што беданосец у власти.
показати весь коментар
07.08.2021 11:16 Відповісти
Срібло - краще ніж бронза (радість для 3-тетьосортних спортсменів), але гірше ніж ЗОЛОТО. Спортивний рівень країни визначає кількість ЗОЛОТИХ медалей.
Косово, якщо знаєте таку країну, має лишень 2і медалі і дві ЗОЛОТІ і випереджує Україну з її 18-ма медалями (90 % бронза)…
Можливо, варто на Олімпіаду відсилати лишень тих спортсменів, хто, теоретично, може взяти ЗОЛОТО, а не 100 спортсменів, що максимум здобудуть бронзу і вже із наступної Олімпіади представлятимуть іншу країну. ІМХО
показати весь коментар
08.08.2021 03:51 Відповісти
 
 