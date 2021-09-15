Окупанти відкопали в Криму колекцію прикрас III століття. ФОТО
Археологи окупаційного "Кримського федерального університету" виявили сережки, браслети і нагрудні прикраси III століття н.е.
Про це повідомляє сайт університету, інформує Цензор.НЕТ.
"Ювелірні предмети могли належати тільки високопоставленим особам. Вони знайдені в похованні предків середньовічних аланів, які жили на території Криму в III столітті нашої ери", - сказано в повідомленні.
"Більшість знайдених зразків добре збереглися і представляють цінність для музейної колекції. Сережки цілком золоті, у срібних браслетів фольгою покривалися окремі деталі", - прокоментував професор окупаційного університету Ігор Храпунов.
Також археологи знайшли нові екземпляри мечів аланських воїнів, які відносяться до IV століття.
Окупанти зазначають, що поки дослідили 1/7 частину могильника і збираються продовжити розкопки.
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III століття, переказ Вестерн Юніон з Риму в Крим.
Московиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками). Этнические "русичи" - это украинцы, так как Русь простиралась от границ Польши до Дона (В.Рубрук, "Путешествие в восточные страны", 1253 г.). В раскопанных курганах Московии (граф А.Уваров, ХIХ век, «Меряне и их быт по курганным раскопкам») не найдено ни одного скелета и/или предмета, указывающего на принадлежность "этнических русских" к славянскому этносу. Всего было исследовано163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVIвеку.Также не найдено никаких артефактов, свидетельствующих о торговых и культурных связях местного населения с Русью. Во всех раскопанных курганах останки принадлежали угро-финнскому, татарскому этносу (профессор А.Богданов, ХIХ век). Никаких других захоронений на территории Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний найдено не было. Примечательно, что среди монет, обнаруженных А.С. Уваровым в могильниках VIII-XVI века, не оказалось ни одной руськой (Киевской) монеты, хотя Русь с IX века чеканила свои деньги. А это однозначно говорит о том, что эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений.
В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар (предки современных волжско-камских татар), которые активно торговали с Персией.
Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.
"эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Киевской Русью никаких экономических отношений." - в те времена слишком это были большие расстояния, 3-5 тыс. км, ни дорог, дремучие леса, , ни соотв. рек , ни каналов или морей которые бы непосредственно подходили бы к Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний.
Україна ж постане і рушієм її руйнування та осточного розвалу… Як сказав Тарас Бульба в однойменній повісті Гоголя, «Я тебе породив, я тебе і уб»ю…».
(С. Гайдамака).
Ну ничего, мы им Эрмитаж вывезем и сожжем.
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
Т. Шевченко. Розрита могила.
А в Запорожской области та же тема с разорением скифских курганов.
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После войны у России будет несколько перспектив:
Стать Российским автономным районом Китая. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.
Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.
(С)