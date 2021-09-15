Окупанти відкопали в Криму колекцію прикрас III століття. ФОТО

Археологи окупаційного "Кримського федерального університету" виявили сережки, браслети і нагрудні прикраси III століття н.е.

Про це повідомляє сайт університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Ювелірні предмети могли належати тільки високопоставленим особам. Вони знайдені в похованні предків середньовічних аланів, які жили на території Криму в III столітті нашої ери", - сказано в повідомленні.

"Більшість знайдених зразків добре збереглися і представляють цінність для музейної колекції. Сережки цілком золоті, у срібних браслетів фольгою покривалися окремі деталі", - прокоментував професор окупаційного університету Ігор Храпунов.

Також археологи знайшли нові екземпляри мечів аланських воїнів, які відносяться до IV століття.

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Окупанти зазначають, що поки дослідили 1/7 частину могильника і збираються продовжити розкопки.







