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Окупанти відкопали в Криму колекцію прикрас III століття. ФОТО

Археологи окупаційного "Кримського федерального університету" виявили сережки, браслети і нагрудні прикраси III століття н.е.

Про це повідомляє сайт університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Ювелірні предмети могли належати тільки високопоставленим особам. Вони знайдені в похованні предків середньовічних аланів, які жили на території Криму в III столітті нашої ери", - сказано в повідомленні.

"Більшість знайдених зразків добре збереглися і представляють цінність для музейної колекції. Сережки цілком золоті, у срібних браслетів фольгою покривалися окремі деталі", - прокоментував професор окупаційного університету Ігор Храпунов.

Також археологи знайшли нові екземпляри мечів аланських воїнів, які відносяться до IV століття.

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Окупанти зазначають, що поки дослідили 1/7 частину могильника і збираються продовжити розкопки.

Окупанти відкопали в Криму колекцію прикрас III століття 01
Окупанти відкопали в Криму колекцію прикрас III століття 02
Окупанти відкопали в Криму колекцію прикрас III століття 03
Окупанти відкопали в Криму колекцію прикрас III століття 04

Автор: 

археолог (81) Крим (14147) розкопки (44) прикраси (14)


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Топ коментарі
+26
мародеры
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15.09.2021 17:09
+22
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15.09.2021 17:17
+21
А я думав - там рублі "рассєйські" знайшли (датовані ІІІ століттям)... "С сакральными рассейскими символами"!
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15.09.2021 17:13
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оккупанты- откопанты, мля
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15.09.2021 17:08 Відповісти
откопали таки , сцуки ...
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15.09.2021 17:08 Відповісти
ну как же - "исконно русская земля -аланов"
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15.09.2021 20:48 Відповісти
мародеры
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15.09.2021 17:09 Відповісти
Живодёры...
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15.09.2021 17:13 Відповісти
А я думав - там рублі "рассєйські" знайшли (датовані ІІІ століттям)... "С сакральными рассейскими символами"!
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15.09.2021 17:13 Відповісти
З аверсу - сталін, з реверсу - путін.
III століття, переказ Вестерн Юніон з Риму в Крим.
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15.09.2021 17:15 Відповісти
Московиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками).
Московиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками). Этнические "русичи" - это украинцы, так как Русь простиралась от границ Польши до Дона (В.Рубрук, "Путешествие в восточные страны", 1253 г.). В раскопанных курганах Московии (граф А.Уваров, ХIХ век, «Меряне и их быт по курганным раскопкам») не найдено ни одного скелета и/или предмета, указывающего на принадлежность "этнических русских" к славянскому этносу. Всего было исследовано163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVIвеку.Также не найдено никаких артефактов, свидетельствующих о торговых и культурных связях местного населения с Русью. Во всех раскопанных курганах останки принадлежали угро-финнскому, татарскому этносу (профессор А.Богданов, ХIХ век). Никаких других захоронений на территории Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний найдено не было. Примечательно, что среди монет, обнаруженных А.С. Уваровым в могильниках VIII-XVI века, не оказалось ни одной руськой (Киевской) монеты, хотя Русь с IX века чеканила свои деньги. А это однозначно говорит о том, что эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений.
В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар (предки современных волжско-камских татар), которые активно торговали с Персией.
Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.
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15.09.2021 17:30 Відповісти
а как там краснопузый прохвессор Толочко со своим "мыодиннарот с русскими (угро-финно-татарами")?
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15.09.2021 20:46 Відповісти
и как же пуцин пыжится, протягивая свои ручонки к Киеву и его истории, забыв о "Московитах, и пр., населяющих земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками).

"эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Киевской Русью никаких экономических отношений." - в те времена слишком это были большие расстояния, 3-5 тыс. км, ни дорог, дремучие леса, , ни соотв. рек , ни каналов или морей которые бы непосредственно подходили бы к Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний.
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15.09.2021 20:53 Відповісти
«Московія, а потім її правонаступниця - Росія, стала імперією лише тоді, коли включила у свій склад Україну з її Києвом, Києво-Могилянською академією, духовними семінаріями, системою сільських шкіл - носіями освіти та багатовікової культури, привласнила її писемність, науку, релігійні погляди, та й саму історію її попередниці - Київської Русі…

Україна ж постане і рушієм її руйнування та осточного розвалу… Як сказав Тарас Бульба в однойменній повісті Гоголя, «Я тебе породив, я тебе і уб»ю…».

(С. Гайдамака).
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16.09.2021 01:46 Відповісти
Пока наши стеснялись, оккупанты роют всё подряд.

Ну ничего, мы им Эрмитаж вывезем и сожжем.
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15.09.2021 17:14 Відповісти
Всё выкопанное можно выменять на одного уманского Цадика.
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15.09.2021 23:29 Відповісти
Типичные мародеры. Им, гадам, мало того, что вывезли в рашу в советское время, а теперь вывезут все из Крыма.
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15.09.2021 17:14 Відповісти
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15.09.2021 17:17 Відповісти
Там еще копать и копать на миллиарды долларов
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15.09.2021 17:20 Відповісти
теперь буба надыбает им лопату побольше...
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15.09.2021 17:21 Відповісти
... Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».

Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
Т. Шевченко. Розрита могила.
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15.09.2021 17:24 Відповісти
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15.09.2021 17:26 Відповісти
из серии евреи буцают круглого на территории минного поля...
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15.09.2021 17:51 Відповісти
мародеры гребанные!
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15.09.2021 17:30 Відповісти
а шо там голландские петухи со скифским золотом мурыжат? отдайте *****, всех делов, за газ по выгодной цене...
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15.09.2021 17:52 Відповісти
Эо украшения крымских готов. Иногда их называют готаланами. Но связь с аланами долго доказывать надо и это уже на 150 лет позже.
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15.09.2021 19:15 Відповісти
спиз"т в эрмитаж как и все ворованое у других народов
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15.09.2021 19:38 Відповісти
УКРАИНЦЫ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО ИХ УКРАСТЬ !)
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15.09.2021 20:09 Відповісти
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ НУЖНО ПОДАТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК, ИБО УКРАИНА ИМ НЕ ДАВАЛА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОДОБНОЕ МАРОДЁРСТВО.
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15.09.2021 21:40 Відповісти
А у нас под Николаевом все то же только сбу крышует а черные копатели разрывают целые гектары древних греческих поселений.

А в Запорожской области та же тема с разорением скифских курганов.

Гугл в помощь
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16.09.2021 00:03 Відповісти
Вам всім наглядний приклад грабунку історичних артефактів які немають ніякого відношення до московитів, але все припідноситься як ........какая разніца. Поцілуєм разом їх в зад ой в сраку. Доречі в Україні розкопують тільки чорнота, а державні структури в глибокій задниці ой в с.....і. Тіпа грабь награблєнноє. Повна жуть . Всіх все влаштовує. Чекають поки прйдуть московити. Думаю ті перекопають всю Україну на глибину до 5 метрів. Любіть Україну виродки поки непізно.
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16.09.2021 22:28 Відповісти
Мне всегда было интересно , если раскапывают могилу которой до 300-т лет , это мародерство А если могиле 1000 -ча лет и больше то археология где эта граница ?
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17.09.2021 14:18 Відповісти
На одной территории Украина и Россия не поместятся, останется кто то один. Ключевский рос. Историк.


После войны у России будет несколько перспектив:

Стать Российским автономным районом Китая. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.

Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.
(С)

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02.07.2023 18:51 Відповісти
 
 