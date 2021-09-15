Оккупанты откопали в Крыму коллекцию украшений III века. ФОТО

Археологи оккупационного "Крымского федерального университета" обнаружили серьги, браслеты и нагрудные украшения III века н.э.

Об этом сообщает сайт университета, информирует Цензор.НЕТ.

"Ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры", - сказано в сообщении.

"Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали", - прокомментировал профессор оккупационного университета Игорь Храпунов.

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Также археологи нашли новые экземпляры мечей аланских воинов, относящиеся к IV веку.

Оккупанты отмечают, что пока исследовали 1/7 часть могильника и собираются продолжить раскопки.







