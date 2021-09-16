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Новини Фото Репресії в Білорусі
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Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту. ФОТОрепортаж

32-річний чоловік нібито брав участь в акціях протесту в Мінську рік тому, малював на стінах тарганів і шукав однодумців у Telegram-чатах.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розслідування встановлено, що фігурант неодноразово брав участь в незаконних масових заходах у вересні минулого року. ... обвинувачений з метою публічного вираження протизаконними способами своїх суспільно-політичних поглядів і протесту, а також ведення радикальної діяльності створив у месенджері Telegram чат", - сказано в повідомленні.

Слідчі запевняють, що українець купив балончики з фарбою, виготовив трафарети й організував нанесення на як мінімум 27 будівель зображення таргана і "Пагоні".

Українцеві загрожує до 4 років позбавлення волі.

Білоруський сайт "Зеркало" пише, що підсудного звуть Михайло Ференц. Він уродженець Донецька, з 2012 року живе в Білорусі. Українця затримали 16 вересня минулого року і спочатку хотіли вислати з Білорусі, але потім передумали.

На суді Михайло відмовився давати свідчення, тому зачитали протоколи допиту, де було написано, що молодик вирішив створити чат і наносити зображення таргана, "Погоні" і написи "Дави режим на шляху". Знайомим писав радикальні речі, наприклад: "Потрібно громити авто правоохоронців, створювати макети вибухових пристроїв". Був творцем чату "Сміливі люди", адміністрував ще кілька.

Однак молодий чоловік зазначив на суді, що не читав, що було написано в протоколах допиту. Їх йому дали підписати, пообіцявши, що після цього вишлють на батьківщину.

Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту 01
Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту 02
Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту 03
Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту 04
Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту 05

Автор: 

Білорусь (7930) репресії (1622) суд (11679) українці (2539)


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Топ коментарі
+2
Где визитка Яроша?

Нам янелох оманский учится у разных тиранов! В Украине тоже судят за надписи на заборах.про какого-то зелю) Позорище!
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16.09.2021 16:40
+2
Таракана рисовал????? Злодей злодейский. Интересно, сказку про таракана Чуковского уже запретили в белорашке?
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16.09.2021 16:44
+2
так само, як "Чарівний голос Джельсоміно" в ре фе
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16.09.2021 16:49
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Где визитка Яроша?

Нам янелох оманский учится у разных тиранов! В Украине тоже судят за надписи на заборах.про какого-то зелю) Позорище!
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16.09.2021 16:40 Відповісти
Наш янелох оманский *
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16.09.2021 16:41 Відповісти
Поярков на эту тему....

https://www.youtube.com/watch?v=CEw2iEZqMiY
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16.09.2021 16:46 Відповісти
Подскажите.

Какой будет спрос в тюрьме, зоне с человека который на воле писал заявления, как потерпевший. И что делать на зоне как себя вести в таких случаях???
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16.09.2021 16:41 Відповісти
Таракана рисовал????? Злодей злодейский. Интересно, сказку про таракана Чуковского уже запретили в белорашке?
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16.09.2021 16:44 Відповісти
так само, як "Чарівний голос Джельсоміно" в ре фе
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16.09.2021 16:49 Відповісти
какой же он украинец если по факту просто беглый дамбасянен, да еще и с 12 го года и обитающий на менцких болотах.
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16.09.2021 16:46 Відповісти
свобода перемещения, не? в 2012 - при януковиче, если помните, многие либо думали уезжать, либо ехали
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16.09.2021 19:50 Відповісти
А где же очередной видосик Зебила?

Или для нашего Уродца международная политика и граждане Украины не важны?
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16.09.2021 21:03 Відповісти
 
 