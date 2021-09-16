Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту. ФОТОрепортаж

32-річний чоловік нібито брав участь в акціях протесту в Мінську рік тому, малював на стінах тарганів і шукав однодумців у Telegram-чатах.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розслідування встановлено, що фігурант неодноразово брав участь в незаконних масових заходах у вересні минулого року. ... обвинувачений з метою публічного вираження протизаконними способами своїх суспільно-політичних поглядів і протесту, а також ведення радикальної діяльності створив у месенджері Telegram чат", - сказано в повідомленні.

Слідчі запевняють, що українець купив балончики з фарбою, виготовив трафарети й організував нанесення на як мінімум 27 будівель зображення таргана і "Пагоні".

Українцеві загрожує до 4 років позбавлення волі.

Білоруський сайт "Зеркало" пише, що підсудного звуть Михайло Ференц. Він уродженець Донецька, з 2012 року живе в Білорусі. Українця затримали 16 вересня минулого року і спочатку хотіли вислати з Білорусі, але потім передумали.

На суді Михайло відмовився давати свідчення, тому зачитали протоколи допиту, де було написано, що молодик вирішив створити чат і наносити зображення таргана, "Погоні" і написи "Дави режим на шляху". Знайомим писав радикальні речі, наприклад: "Потрібно громити авто правоохоронців, створювати макети вибухових пристроїв". Був творцем чату "Сміливі люди", адміністрував ще кілька.

Однак молодий чоловік зазначив на суді, що не читав, що було написано в протоколах допиту. Їх йому дали підписати, пообіцявши, що після цього вишлють на батьківщину.









