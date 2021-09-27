УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5412 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 287 18

Капітальний ремонт 852-метрового моста на Львівщині завершено, - ОДА. ФОТО

У селі Крушельниця на Львівщині після капітального ремонту відкрили 852-метровий міст.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Це важлива подія для Львівщини, капітальний ремонт моста допоможе вирішити транспортну проблему в цьому гірському краї і забезпечить сполучення курортної Східниці з трасою Київ-Чоп", - заявив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Зазначається, що цей міст - один з найдовших на Західній Україні. У 2008 році він був пошкоджений повінню і відтоді перебував у аварійному стані. Його ремонт тривав протягом двох років.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" мостобудівники демонтували старі конструкції, влаштували під'їзди до мостового переходу, змонтували верхні регелі несучих опор і 35 балок, провели зв'язку арматури, влаштували гідроізоляцію, бар'єрну огорожу, дорожні знаки і освітлення, облаштували захисне бетонне покриття і поклали асфальт.

Роботи виконувала підрядна організація "Онур", а вартість ремонту становить 65,5 млн гривень.

Також читайте: Розв'язку на Дарницькому мосту будуватимуть без вихідних цілодобово, - підрядник

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в цьому році в рамках "Великої будівництва" планується будівництво та оновлення 245 мостів.

Капітальний ремонт 852-метрового моста на Львівщині завершено, - ОДА 01
Капітальний ремонт 852-метрового моста на Львівщині завершено, - ОДА 02

Автор: 

міст (1231) Велике будівництво (741) Львівська область (2427)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Мости з'єднують.
показати весь коментар
27.09.2021 11:20
+2
Блін, та не Сходниця, а Східниця! Хоч китайською має бути Східниця!
показати весь коментар
27.09.2021 11:21
+2
ну оно и видно, как завершен. пешеходам по колено в глине нужно до моста добраться.
показати весь коментар
27.09.2021 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну значит надо начинать ремонт по новой.)
показати весь коментар
27.09.2021 11:17 Відповісти
Мости з'єднують.
показати весь коментар
27.09.2021 11:20 Відповісти
а могли б з,єднати залізницею рахів і солотвин...
це зробило б закарпаття ближчим
показати весь коментар
27.09.2021 11:47 Відповісти
Блін, та не Сходниця, а Східниця! Хоч китайською має бути Східниця!
показати весь коментар
27.09.2021 11:21 Відповісти
на западной украине може бути, як завгодно
показати весь коментар
27.09.2021 11:42 Відповісти
Перднув чи всрався? А штани хоч встиг зняти?
показати весь коментар
27.09.2021 11:47 Відповісти
всьо на тебе
показати весь коментар
27.09.2021 11:50 Відповісти
Ти хоч від дзеркала відійди, кацапе обісраний.
показати весь коментар
27.09.2021 11:54 Відповісти
на тебе попало вже...дзеркало не збиває приціл
показати весь коментар
27.09.2021 11:58 Відповісти
Сойдёт с первым паводком.
показати весь коментар
27.09.2021 11:23 Відповісти
ну оно и видно, как завершен. пешеходам по колено в глине нужно до моста добраться.
показати весь коментар
27.09.2021 11:29 Відповісти
Откуда добираться?
показати весь коментар
27.09.2021 13:18 Відповісти
Да ладно "пешеходные дорожки". Допустим их в ТЗ нет и Онуру за них никто не платил.
Но почему фоточки только верхнего полотна? Мост это про красивый асфальтик и покрашенные перила? Где новые стилобаты, опоры, перекрытия? А ведь там самое интересное.
Ну и естественно "2 года". Такие мосты в Европе за квартал делают, а в Китае за месяц. Такими темпами, к концу "большой стройки" нужно будет уже капиталить то с чего начинали.
показати весь коментар
27.09.2021 14:12 Відповісти
Мост красивый.

Жаль, что у нас не научились вносить в перечень работ сразу и работы по благоустройству прилегающей территории - спуски к реке возле моста отсутствуют, перейти на другую сторону под мостом невозможно, чтобы перейти дорогу - нужно обойти весь отбойник.

Ну когда научимся делать сразу хорошо и удобно для людей?
показати весь коментар
27.09.2021 11:30 Відповісти
и тротуар заканчивается вместе с мостом.. как всегда.
показати весь коментар
27.09.2021 11:31 Відповісти
якщо українською мовою Львів і Львівщина, то звідки у російськомовній версії береться О, ЛьвОвщина? Цензор ніяк не навчиться використовувати український ісходнік для какающєй версії навин??? З Ривне наче получається, а далі по аналогії узкомовність заважає?
показати весь коментар
27.09.2021 12:19 Відповісти
Понти - міст сам має 164 метри !!! Також немало , але не 852

после капитального ремонта открыли 852-метровый мост. Источник:
показати весь коментар
27.09.2021 16:00 Відповісти
РЕЧКА МЕТРОВ 100, А МОСТ 852 МЕТРА !?) БРЕХУНЫ !!!
показати весь коментар
28.09.2021 00:14 Відповісти
 
 