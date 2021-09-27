Капітальний ремонт 852-метрового моста на Львівщині завершено, - ОДА. ФОТО

У селі Крушельниця на Львівщині після капітального ремонту відкрили 852-метровий міст.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Це важлива подія для Львівщини, капітальний ремонт моста допоможе вирішити транспортну проблему в цьому гірському краї і забезпечить сполучення курортної Східниці з трасою Київ-Чоп", - заявив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Зазначається, що цей міст - один з найдовших на Західній Україні. У 2008 році він був пошкоджений повінню і відтоді перебував у аварійному стані. Його ремонт тривав протягом двох років.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" мостобудівники демонтували старі конструкції, влаштували під'їзди до мостового переходу, змонтували верхні регелі несучих опор і 35 балок, провели зв'язку арматури, влаштували гідроізоляцію, бар'єрну огорожу, дорожні знаки і освітлення, облаштували захисне бетонне покриття і поклали асфальт.

Роботи виконувала підрядна організація "Онур", а вартість ремонту становить 65,5 млн гривень.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в цьому році в рамках "Великої будівництва" планується будівництво та оновлення 245 мостів.



