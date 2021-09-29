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Мінветеранів заснувало нову відзнаку - медаль "Воля та Гідність". ФОТО

Міністерство у справах ветеранів напередодні Дня захисників та захисниць України презентує ескіз відзнаки для нагородження – медаль "Воля та Гідність".

Про це повідомила глава Мінветеранів Юлія Лапутіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми започаткуємо відзнаку міністерства – медаль "Воля та Гідність". Нею Міністерство планує відзначати видатних людей, які зробили внесок у реалізацію ветеранської політики та розвиток ветеранського руху, нашу державність. Сподіваюся, що найближчим часом будуть підписані відповідні документи", – зазначила  Лапутіна.

За словами міністерки, саме воля та гідність – це цінності сучасних захисників.

За даними пресслужби, ця відзнака – перша подібна за всю історію незалежної України, адже уособлює єдність захисників України різних поколінь. Окрім збереження історичної традиції ветеранської символіки, такий знак відповідає логіці побудови офіційних емблем Збройних сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України. Також костурний хрест можна трактувати як символ опори та підтримки, які надаються ветеранам та родинам загиблих захисників України.

"Під час розробки ескізу медалі фахівці Мінветеранів провели десятки годин консультацій з провідними істориками та геральдистами, були опрацьовані сотні архівних документів та споминів українських ветеранів різних часів. Результатом цієї тривалої роботи став даний проєкт. У роботі над ескіз брали участь українські історики, фалеристи, серед яких були й учасники бойових дій. Цей ескіз стане основою для розробки системи відомчих відзнак Міністерства у справах ветеранів", - розповів радник міністра у справах ветеранів Василь Павлов.

Мінветеранів заснувало нову відзнаку - медаль Воля та Гідність 01

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Автор: 

ветерани (1069) нагорода (1260) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+4
Продавня восьмикутня українська зірка. Прямий хрест сонячний чоловічий, косий жіночий.
Сонячний хрест - прадавні основні сонячні свята (зверху по колу) - Різдво, Великодень, Купало, Миробог.
Жіночий хрест- проміжні свята.
Такий символ - також прадавній український инь і янь. Гарно та гармонійно для нагороди найкращих синів і дочок України.
Слава Україні! Героям Слава!
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30.09.2021 08:23
+2
Не символ робить людей поганими. Остання мразота може обрати собі найдобріший символ.
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29.09.2021 23:28
+2
Не меліть дурниць. За основу цієї відзнаки було взято Український Комбатантський Хрест, котрий був заснований Організацією українських комбатантів - організацією колишніх українських вояків української армії 1917-1920 років. Вперше був випущений у 1940 р. у Кракові. Ось як він виглядав: https://it-it.facebook.com/pamjatky.ukr/photos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/430054703784444/ тут коротенький опис відзнаки https://crafta.ua/uk/lots/6538073081-***********-kombatantskiy-hrest-vidznaki-***********-veteranskih
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30.09.2021 11:38
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круто, на свастику тріхи схожа, но то таке.....

сьогодні день бабиного яру......
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29.09.2021 22:24 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Інформація про цей символ
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29.09.2021 22:51 Відповісти
Символ російської
Народної национальної партії
Цікаве співпадіння? Ой вей....
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29.09.2021 22:57 Відповісти
Не символ робить людей поганими. Остання мразота може обрати собі найдобріший символ.
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29.09.2021 23:28 Відповісти
Не меліть дурниць. За основу цієї відзнаки було взято Український Комбатантський Хрест, котрий був заснований Організацією українських комбатантів - організацією колишніх українських вояків української армії 1917-1920 років. Вперше був випущений у 1940 р. у Кракові. Ось як він виглядав: https://it-it.facebook.com/pamjatky.ukr/photos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/430054703784444/ тут коротенький опис відзнаки https://crafta.ua/uk/lots/6538073081-***********-kombatantskiy-hrest-vidznaki-***********-veteranskih
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30.09.2021 11:38 Відповісти
Рыцарский крест с мечами и бриллиантами
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29.09.2021 22:28 Відповісти
Орден святого Станислава с мечами и бантом
Орден святой Анны со свечами, без бантов...
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30.09.2021 07:21 Відповісти
И АРАХАМИИ НА ЛОБ ТАТУ ТАКОЕ СРАЗУ !)
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29.09.2021 22:58 Відповісти
смахивает на кресты на башнях немецких танков
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30.09.2021 07:20 Відповісти
Продавня восьмикутня українська зірка. Прямий хрест сонячний чоловічий, косий жіночий.
Сонячний хрест - прадавні основні сонячні свята (зверху по колу) - Різдво, Великодень, Купало, Миробог.
Жіночий хрест- проміжні свята.
Такий символ - також прадавній український инь і янь. Гарно та гармонійно для нагороди найкращих синів і дочок України.
Слава Україні! Героям Слава!
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30.09.2021 08:23 Відповісти
У мене ще з початку 90-х є значок - майже 1:1 як цей орден
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30.09.2021 10:50 Відповісти
Маловживана на сьогодні українська назва ветерана - комбатант.
В міністерстві ветеранів, або ж комбатантів, вчинили цілком логічно. Як тяглість української військової традиції, взяли за основу нової відзнаки Український Комбатантський Хрест для учасників Визвольних Змагань минулих років. Був заснований в 1940-му році.
https://pt-br.facebook.com/pamjatky.ukr/photos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/430054703784444/
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30.09.2021 11:40 Відповісти
Не знаю, не воював, не служив, не ухилявся.. так склалось...
Але мені видається, що вже якщо відзнака (медаль), то приємніше якась квітка з додатковою символікою (роду військ) -- "типу" (вибачте за простослів'я, щоб було усім зрозуміло) боровся за мир! Аніж усякі "квадрато-хрести", ще й без герба...
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30.09.2021 21:52 Відповісти
 
 