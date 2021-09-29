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Минветеранов основало новый знак отличия - медаль "Воля та Гідність". ФОТО

Министерство по делам ветеранов накануне Дня защитников и защитниц Украины представляет эскиз знака отличия для награждения - медаль "Воля та Гідність".

Об этом сообщила глава Минветеранов Юлия Лапутина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы основываем знак отличия министерства - медаль "Воля та Гідність". Ею министерство планирует награждать выдающихся людей, которые внесли вклад в реализацию ветеранской политики и развитие ветеранского движения, нашу государственность. Надеюсь, что в ближайшее время будут подписаны соответствующие документы", - отметила Лапутина.

По ее словам, именно воля и - достоинство - это ценности современных защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 19 тыс. участников боевых действий - женщины, - Минветеранов

По данным пресс-службы, эта награда - первая подобная за всю историю независимой Украины, ведь олицетворяет единство защитников Украины разных поколений. Кроме сохранения исторической традиции ветеранской символики, такой знак соответствует логике построения официальных эмблем Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины. Также костурный крест можно трактовать как символ опоры и поддержки, предоставляемых ветеранам и семьям погибших защитников Украины.

"В ходе разработки эскиза медали специалисты Минветеранов провели десятки часов консультаций с ведущими историками и геральдистами, были обработаны сотни архивных документов и воспоминаний украинских ветеранов разных времен. Результатом этой длительной работы стал данный проект. В работе над эскизом участвовали украинские историки, фалеристы, среди которых были и участники боевых действий. Этот эскиз станет основой для разработки системы ведомственных знаков отличия Министерства по делам ветеранов", - сказал советник министра по делам ветеранов Василий Павлов.

Минветеранов основало новый знак отличия - медаль Воля та Гідність 01

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Автор: 

ветераны (1107) награда (1798) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+4
Продавня восьмикутня українська зірка. Прямий хрест сонячний чоловічий, косий жіночий.
Сонячний хрест - прадавні основні сонячні свята (зверху по колу) - Різдво, Великодень, Купало, Миробог.
Жіночий хрест- проміжні свята.
Такий символ - також прадавній український инь і янь. Гарно та гармонійно для нагороди найкращих синів і дочок України.
Слава Україні! Героям Слава!
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30.09.2021 08:23
+2
Не символ робить людей поганими. Остання мразота може обрати собі найдобріший символ.
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29.09.2021 23:28
+2
Не меліть дурниць. За основу цієї відзнаки було взято Український Комбатантський Хрест, котрий був заснований Організацією українських комбатантів - організацією колишніх українських вояків української армії 1917-1920 років. Вперше був випущений у 1940 р. у Кракові. Ось як він виглядав: https://it-it.facebook.com/pamjatky.ukr/photos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/430054703784444/ тут коротенький опис відзнаки https://crafta.ua/uk/lots/6538073081-***********-kombatantskiy-hrest-vidznaki-***********-veteranskih
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30.09.2021 11:38
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Правила форума Совет форумчан
круто, на свастику тріхи схожа, но то таке.....

сьогодні день бабиного яру......
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29.09.2021 22:24 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Інформація про цей символ
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29.09.2021 22:51 Ответить
Символ російської
Народної национальної партії
Цікаве співпадіння? Ой вей....
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29.09.2021 22:57 Ответить
Не символ робить людей поганими. Остання мразота може обрати собі найдобріший символ.
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29.09.2021 23:28 Ответить
Не меліть дурниць. За основу цієї відзнаки було взято Український Комбатантський Хрест, котрий був заснований Організацією українських комбатантів - організацією колишніх українських вояків української армії 1917-1920 років. Вперше був випущений у 1940 р. у Кракові. Ось як він виглядав: https://it-it.facebook.com/pamjatky.ukr/photos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/430054703784444/ тут коротенький опис відзнаки https://crafta.ua/uk/lots/6538073081-***********-kombatantskiy-hrest-vidznaki-***********-veteranskih
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30.09.2021 11:38 Ответить
Рыцарский крест с мечами и бриллиантами
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29.09.2021 22:28 Ответить
Орден святого Станислава с мечами и бантом
Орден святой Анны со свечами, без бантов...
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30.09.2021 07:21 Ответить
И АРАХАМИИ НА ЛОБ ТАТУ ТАКОЕ СРАЗУ !)
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29.09.2021 22:58 Ответить
смахивает на кресты на башнях немецких танков
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30.09.2021 07:20 Ответить
Продавня восьмикутня українська зірка. Прямий хрест сонячний чоловічий, косий жіночий.
Сонячний хрест - прадавні основні сонячні свята (зверху по колу) - Різдво, Великодень, Купало, Миробог.
Жіночий хрест- проміжні свята.
Такий символ - також прадавній український инь і янь. Гарно та гармонійно для нагороди найкращих синів і дочок України.
Слава Україні! Героям Слава!
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30.09.2021 08:23 Ответить
У мене ще з початку 90-х є значок - майже 1:1 як цей орден
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30.09.2021 10:50 Ответить
Маловживана на сьогодні українська назва ветерана - комбатант.
В міністерстві ветеранів, або ж комбатантів, вчинили цілком логічно. Як тяглість української військової традиції, взяли за основу нової відзнаки Український Комбатантський Хрест для учасників Визвольних Змагань минулих років. Був заснований в 1940-му році.
https://pt-br.facebook.com/pamjatky.ukr/photos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/430054703784444/
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30.09.2021 11:40 Ответить
Не знаю, не воював, не служив, не ухилявся.. так склалось...
Але мені видається, що вже якщо відзнака (медаль), то приємніше якась квітка з додатковою символікою (роду військ) -- "типу" (вибачте за простослів'я, щоб було усім зрозуміло) боровся за мир! Аніж усякі "квадрато-хрести", ще й без герба...
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30.09.2021 21:52 Ответить
 
 