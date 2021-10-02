Голова СБУ Баканов не прийшов на презентацію "Слуг народу" про реформу СБУ. ФОТО

Вранці 2 жовтня під час виїзного розширеного засідання фракції "Слуга народу" почалася сесія із силовиками.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмова із силовиками. Цікавий слайд про роль поліції. У СБУ ("потужні" 0,4% на слайді) в результаті реформи якраз і не повинно залишитися кримінальних справ, (вона. - Ред.) перетвориться на спецслужбу. І.Баканов не прийшов", - зазначила Безугла.

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