Голова СБУ Баканов не прийшов на презентацію "Слуг народу" про реформу СБУ. ФОТО
Вранці 2 жовтня під час виїзного розширеного засідання фракції "Слуга народу" почалася сесія із силовиками.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Розмова із силовиками. Цікавий слайд про роль поліції. У СБУ ("потужні" 0,4% на слайді) в результаті реформи якраз і не повинно залишитися кримінальних справ, (вона. - Ред.) перетвориться на спецслужбу. І.Баканов не прийшов", - зазначила Безугла.
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