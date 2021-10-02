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Голова СБУ Баканов не прийшов на презентацію "Слуг народу" про реформу СБУ. ФОТО

Вранці 2 жовтня під час виїзного розширеного засідання фракції "Слуга народу" почалася сесія із силовиками.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмова із силовиками. Цікавий слайд про роль поліції. У СБУ ("потужні" 0,4% на слайді) в результаті реформи якраз і не повинно залишитися кримінальних справ, (вона. - Ред.) перетвориться на спецслужбу. І.Баканов не прийшов", - зазначила Безугла.

Голова СБУ Баканов не прийшов на презентацію Слуг народу про реформу СБУ 01

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СБУ (12821) Трускавець (94) реформи (3207) Баканов Іван (330) Слуга народу (2813) Безугла Мар’яна (298)


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ему их завтра арестовывать или того хуже а он типа на стрелку ага счась....
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02.10.2021 14:28 Відповісти
Він знає, що це звіздьош зеленського.
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02.10.2021 14:30 Відповісти
Я вот только не понял одного, а куда девать все эти толпы сбушников-"бизнесменов"? Куда им податься? Они же вам не лохи с терроризмом, сепаратизмом и русскими шпионами бороться
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02.10.2021 14:30 Відповісти
Мабуть розуміє, що на сходняки мафіїї ходити йому небезпечно... В майбуьтнтому йому світить не найкращий борщ у ненайкращамо місці.
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02.10.2021 14:37 Відповісти
Это серьезно ?
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02.10.2021 14:42 Відповісти
это последний взрослый в ЗЕманде
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02.10.2021 15:12 Відповісти
Эти все слайды для лохов
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02.10.2021 15:24 Відповісти
 
 