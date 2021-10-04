Поліцейські затримали учасника міжнародної шахрайської схеми з інвестиціями: сума завданих громадянам збитків - 10 млн євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом Генпрокурора затримали в Дніпрі чоловіка, причетного до міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб, яку розкрили в грудні 2020 року. Серед її учасників були громадяни України та іноземці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Аби заволодіти коштами, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані операції з купівлі-продажу різних активів. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки. Надалі інвесторам телефонували співробітники колл-центрів, представляючись агентами торговельних платформ, та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати 15% комісії від суми отриманого "прибутку"", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що відразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

Кошти ошуканих громадян переводили на рахунки підконтрольних організаторам компаній у різних країнах та легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти в Україні, зокрема вартість лише одного придбаного автомобіля еліти-класу становить EUR450 тис. Серед потерпілих - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країни, а сума завданих від шахрайської схеми збитків склала понад EUR10 млн", - повідомляють правоохоронці.

Вони уточнюють, що в березні 2021 року поліції вдалося встановити місцезнаходження, затримати і повідомити про підозру двом учасникам зазначеної схеми, ще один отримав повідомлення про підозру в червні.

Також дивіться: Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ. ФОТОрепортаж

"3 жовтня в м Дніпро поліцейські затримали ще одного учасника цього правочину. За погодженням з Офісом Генерального прокурора йому вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: участь у злочинній організації та участь у злочинах, скоєних такою організацією (ст. 255 ); легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209); шахрайство (ст. 190)", - зазначають у поліції.

Там додають, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Загальна вартість майна, що належить зловмисникам та на яке накладено арешти, становить понад EUR50 млн. Шахрайська схема викрита спільно з міжнародними партнерами – Генеральною прокуратурою міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина, Євроюстом та Європолом. Проводяться подальші спільні заходи для встановлення місця знаходження організатора та причетних до "схеми" осіб", - резюмують правоохоронці.







Фото: сайт Нацполіції