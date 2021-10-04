Полицейские задержали участника международной мошеннической схемы с инвестициями: сумма нанесенного гражданам ущерба - 10 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом Генпрокурора задержали в Днепре мужчину, причастного к международной преступной схеме завладения средствами физических лиц, которую раскрыли в декабре 2020 года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Чтобы завладеть средствами, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученного "прибыли", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

"Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элит-класса составляет EUR450 тыс. Среди пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах, а сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более EUR10 млн", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что в марте 2021 года полиции удалось установить местонахождение, задержать и сообщить о подозрении двум участникам указанной схемы, еще один получил сообщение о подозрении в июне.

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"3 октября, в г. Днепр полицейские задержали еще одного участника этой сделки. По согласованию с Офисом Генерального прокурора ему уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190)", - отмечают в полиции.

Там добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более EUR50 млн. Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами - Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом и Европолом. Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для установления места нахождения организатора и причастных к "схеме" лиц", - резюмируют правоохранители.







Фото: сайт Нацполиции