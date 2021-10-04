Об'єднання "Справедливість" реєструє постанову ВР про санкції проти Коломойського, - Устінова. ДОКУМЕНТ
Депутатське об'єднання "Справедливість" сьогодні реєструє постанову Верховної Ради України про накладення санкцій на олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава об'єднання Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, саме парламент повинен проголосувати санкції проти Коломойського і звернутися до РНБО, щоб не вийшло "вибірковості" санкцій або олігархів, якими лякають політики з екранів телеканалів, що належать знову ж олігархам.
"Це чудовий спосіб нашій монобільшості показати справжній намір боротися з олігархами, а опозиції не говорити про те, що парламент "ламали через коліно", а самим як парламенту розпочати боротьбу з олігархами. Не займатися політичним піаром та захистом тих, хто спонсорує політиків, а проголосувати санкції проти Коломойського", - зазначає нардеп.
"Це чудовий тест для кожної політичної сили та їх готовності не до популізму, а справжніх кроків проти олігархів. Подивимося чиї підписи там будуть і хто цей тест пройде", - резюмувала політик.
Повний текст постанови доступний за посиланням.
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ЦЕ МІЙ ОСОБИСТИЙ ПРОГНОЗ-СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Еще одни любители лить из пустого в порожнее!
Вместо того, что бы в рамках открытых против этого жида уголовных дел (в США), арестовать активы которые могут иметь отношение к этой обезьяне, начинают придумывать очередную х-ню!
Да эта падаль, с вероятностью 100% лично не владеет в Украине имуществом даже на 100 гривен!
А у вас - скільки буде голосів ? Чи плануєте ще когось приєднати до цієї акції ?
11 народных депутатов из фракции «Голос», которые https://babel.ua/ru/news/65395-desyat-deputatov-golosa-sozdali-sobstvennoe-obedinenie-i-vyrazili-nedoverie-rukovodstvu-frakcii создали объединение «Справедливость»