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Об'єднання "Справедливість" реєструє постанову ВР про санкції проти Коломойського, - Устінова. ДОКУМЕНТ

Депутатське об'єднання "Справедливість" сьогодні реєструє постанову Верховної Ради України про накладення санкцій на олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава об'єднання Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, саме парламент повинен проголосувати санкції проти Коломойського і звернутися до РНБО, щоб не вийшло "вибірковості" санкцій або олігархів, якими лякають політики з екранів телеканалів, що належать знову ж олігархам.

"Це чудовий спосіб нашій монобільшості показати справжній намір боротися з олігархами, а опозиції не говорити про те, що парламент "ламали через коліно", а самим як парламенту розпочати боротьбу з олігархами. Не займатися політичним піаром та захистом тих, хто спонсорує політиків, а проголосувати санкції проти Коломойського", - зазначає нардеп.

"Це чудовий тест для кожної політичної сили та їх готовності не до популізму, а справжніх кроків проти олігархів. Подивимося чиї підписи там будуть і хто цей тест пройде", - резюмувала політик.

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Обєднання Справедливість реєструє постанову ВР про санкції проти Коломойського, - Устінова 01
Обєднання Справедливість реєструє постанову ВР про санкції проти Коломойського, - Устінова 02
Обєднання Справедливість реєструє постанову ВР про санкції проти Коломойського, - Устінова 03

Повний текст постанови доступний за посиланням.

Автор: 

ВР (14994) Коломойський Ігор (3122) постанова (96) санкції (11870) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+2
важны же не бумажки, а как они исполняются
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04.10.2021 13:53
+2
Все важно это будет Рубикон для Бубочки и Бени....
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04.10.2021 13:56
+2
Воры должны сидеть. Санкции для легальных игроков.
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04.10.2021 13:58
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важны же не бумажки, а как они исполняются
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04.10.2021 13:53 Відповісти
Все важно это будет Рубикон для Бубочки и Бени....
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04.10.2021 13:56 Відповісти
давайте ещё одну "красную линию" нарисуем, на несколько десятков уже пересеченных не будем обращать внимание.
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04.10.2021 15:38 Відповісти
У ці хвилини ********* мочить Міхо, прогнозує замерзання Україні, коментують заяви Пєскова- Й НІ СЛОВА ПРО РАЗМКОВА... ЯК Й НІ СЛОВА НІКОЛИ ПРО КОЗИРА. Отже , Разумкова точно Кремль чекає піде в соратники (не прямо) до ОПЗЖ.
ЦЕ МІЙ ОСОБИСТИЙ ПРОГНОЗ-СПОСТЕРЕЖЕННЯ
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04.10.2021 13:55 Відповісти
Наташа получите булочку у Собакоскабеевой заработала сосенка ..
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04.10.2021 13:57 Відповісти
Воры должны сидеть. Санкции для легальных игроков.
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04.10.2021 13:58 Відповісти
О боже мой!
Еще одни любители лить из пустого в порожнее!
Вместо того, что бы в рамках открытых против этого жида уголовных дел (в США), арестовать активы которые могут иметь отношение к этой обезьяне, начинают придумывать очередную х-ню!
Да эта падаль, с вероятностью 100% лично не владеет в Украине имуществом даже на 100 гривен!
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04.10.2021 13:59 Відповісти
Санкції? Проти тата Бєні? Та ні в жість не пройде. Вовка цього не допустить.
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04.10.2021 14:00 Відповісти
очередная фейковая цветастая лапша ... зеленые мерзавцы давно поняли, что для их зе-лохтората главное не то, что написано в законе и даже не то, будет ли этот закон исполняться, для зе-отары главное цветастое название, распиаренное по Гы+Гы каналам... Закон про импичмент типа "приняли", теперь объявить импичмент президенту стало невозможно... депутатскую неприкосновенность типа "сняли", но реально снять депутатскую неприкосновенность стало сложнее, чем до ее "снятия".. закон про "народовластие" типа приняли, но когда Батькивщина" хотела провести референдум по продаже земли, оказалось, что на практике это невозможно сделать ... и так за что не возьмись... Одна имитация заканчивается, начинается другая имитация...
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04.10.2021 14:04 Відповісти
За Новинского,медведчука,Шуфрича шавки молчат..
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04.10.2021 14:11 Відповісти
А это разве санкции ?
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04.10.2021 18:18 Відповісти
Вонючего беню выдать США,тут толку не будет.
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04.10.2021 14:53 Відповісти
Зе свою монобільшість - почистив , у Трускавці - провів необхідні виховні процедури ....
А у вас - скільки буде голосів ? Чи плануєте ще когось приєднати до цієї акції ?
11 народных депутатов из фракции «Голос», которые https://babel.ua/ru/news/65395-desyat-deputatov-golosa-sozdali-sobstvennoe-obedinenie-i-vyrazili-nedoverie-rukovodstvu-frakcii создали объединение «Справедливость»
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04.10.2021 16:06 Відповісти
 
 