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Объединение "Справедливость" регистрирует постановление ВР о санкциях против Коломойского, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Депутатское объединение "Справедливость" сегодня регистрирует постановление Верховной Рады Украины о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава объединения Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ. 

По ее словам, именно парламент должен проголосовать санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций или олигархов, которыми пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих опять же олигархам.

"Это отличный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а реально как парламент начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать санкции против Коломойского", - отмечает нардеп.

"Это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов. Посмотрим, чьи подписи там будут и кто этот тест пройдет", - резюмировала политик.

Объединение Справедливость регистрирует постановление ВР о санкциях против Коломойского, - Устинова 01
Объединение Справедливость регистрирует постановление ВР о санкциях против Коломойского, - Устинова 02
Объединение Справедливость регистрирует постановление ВР о санкциях против Коломойского, - Устинова 03

Полный текст постановления доступен по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах

Автор: 

ВР (29247) Коломойский Игорь (1791) постановление (123) санкции (11291) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+2
важны же не бумажки, а как они исполняются
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04.10.2021 13:53
+2
Все важно это будет Рубикон для Бубочки и Бени....
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04.10.2021 13:56
+2
Воры должны сидеть. Санкции для легальных игроков.
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04.10.2021 13:58
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важны же не бумажки, а как они исполняются
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04.10.2021 13:53 Ответить
Все важно это будет Рубикон для Бубочки и Бени....
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04.10.2021 13:56 Ответить
давайте ещё одну "красную линию" нарисуем, на несколько десятков уже пересеченных не будем обращать внимание.
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04.10.2021 15:38 Ответить
У ці хвилини ********* мочить Міхо, прогнозує замерзання Україні, коментують заяви Пєскова- Й НІ СЛОВА ПРО РАЗМКОВА... ЯК Й НІ СЛОВА НІКОЛИ ПРО КОЗИРА. Отже , Разумкова точно Кремль чекає піде в соратники (не прямо) до ОПЗЖ.
ЦЕ МІЙ ОСОБИСТИЙ ПРОГНОЗ-СПОСТЕРЕЖЕННЯ
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04.10.2021 13:55 Ответить
Наташа получите булочку у Собакоскабеевой заработала сосенка ..
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04.10.2021 13:57 Ответить
Воры должны сидеть. Санкции для легальных игроков.
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04.10.2021 13:58 Ответить
О боже мой!
Еще одни любители лить из пустого в порожнее!
Вместо того, что бы в рамках открытых против этого жида уголовных дел (в США), арестовать активы которые могут иметь отношение к этой обезьяне, начинают придумывать очередную х-ню!
Да эта падаль, с вероятностью 100% лично не владеет в Украине имуществом даже на 100 гривен!
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04.10.2021 13:59 Ответить
Санкції? Проти тата Бєні? Та ні в жість не пройде. Вовка цього не допустить.
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04.10.2021 14:00 Ответить
очередная фейковая цветастая лапша ... зеленые мерзавцы давно поняли, что для их зе-лохтората главное не то, что написано в законе и даже не то, будет ли этот закон исполняться, для зе-отары главное цветастое название, распиаренное по Гы+Гы каналам... Закон про импичмент типа "приняли", теперь объявить импичмент президенту стало невозможно... депутатскую неприкосновенность типа "сняли", но реально снять депутатскую неприкосновенность стало сложнее, чем до ее "снятия".. закон про "народовластие" типа приняли, но когда Батькивщина" хотела провести референдум по продаже земли, оказалось, что на практике это невозможно сделать ... и так за что не возьмись... Одна имитация заканчивается, начинается другая имитация...
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04.10.2021 14:04 Ответить
За Новинского,медведчука,Шуфрича шавки молчат..
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04.10.2021 14:11 Ответить
А это разве санкции ?
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04.10.2021 18:18 Ответить
Вонючего беню выдать США,тут толку не будет.
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04.10.2021 14:53 Ответить
Зе свою монобільшість - почистив , у Трускавці - провів необхідні виховні процедури ....
А у вас - скільки буде голосів ? Чи плануєте ще когось приєднати до цієї акції ?
11 народных депутатов из фракции «Голос», которые https://babel.ua/ru/news/65395-desyat-deputatov-golosa-sozdali-sobstvennoe-obedinenie-i-vyrazili-nedoverie-rukovodstvu-frakcii создали объединение «Справедливость»
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04.10.2021 16:06 Ответить
 
 