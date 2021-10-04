Объединение "Справедливость" регистрирует постановление ВР о санкциях против Коломойского, - Устинова. ДОКУМЕНТ
Депутатское объединение "Справедливость" сегодня регистрирует постановление Верховной Рады Украины о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава объединения Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, именно парламент должен проголосовать санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций или олигархов, которыми пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих опять же олигархам.
"Это отличный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а реально как парламент начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать санкции против Коломойского", - отмечает нардеп.
"Это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов. Посмотрим, чьи подписи там будут и кто этот тест пройдет", - резюмировала политик.
Полный текст постановления доступен по ссылке.
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ЦЕ МІЙ ОСОБИСТИЙ ПРОГНОЗ-СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Еще одни любители лить из пустого в порожнее!
Вместо того, что бы в рамках открытых против этого жида уголовных дел (в США), арестовать активы которые могут иметь отношение к этой обезьяне, начинают придумывать очередную х-ню!
Да эта падаль, с вероятностью 100% лично не владеет в Украине имуществом даже на 100 гривен!
А у вас - скільки буде голосів ? Чи плануєте ще когось приєднати до цієї акції ?
11 народных депутатов из фракции «Голос», которые https://babel.ua/ru/news/65395-desyat-deputatov-golosa-sozdali-sobstvennoe-obedinenie-i-vyrazili-nedoverie-rukovodstvu-frakcii создали объединение «Справедливость»