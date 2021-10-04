Объединение "Справедливость" регистрирует постановление ВР о санкциях против Коломойского, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Депутатское объединение "Справедливость" сегодня регистрирует постановление Верховной Рады Украины о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава объединения Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, именно парламент должен проголосовать санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций или олигархов, которыми пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих опять же олигархам.

"Это отличный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а реально как парламент начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать санкции против Коломойского", - отмечает нардеп.

"Это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов. Посмотрим, чьи подписи там будут и кто этот тест пройдет", - резюмировала политик.







Полный текст постановления доступен по ссылке.

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