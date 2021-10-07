Намагалися здійснити розбійний напад на 74-річного пенсіонера: на Чернігівщині затримано двох псевдополіцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури затримали двох чоловіків, які намагалися вчинити розбій, маскуючись під поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні сектору комунікації поліції Чернігівської області.

У серпні цього року поліцейські отримали оперативну інформацію про підготовку розбійного нападу із застосуванням зброї на 74-річного жителя Носівки.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, які збиралися вчинити злочин – це двоє мешканців Одеської області, віком 38 та 49 років. Реалізуючи злочинний умисел, чоловіки вдягнули одяг, візуально схожий на поліцейську форму (без шевронів).

6 жовтня за силової підтримки КОРДу поліцейські затримали озброєних зловмисників, які увірвалися до будинку пенсіонера.

Зловмисників поміщено до ізолятору тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом злочину слідче управління обласної поліції відкрило провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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Зараз поліція перевіряє затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території України. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Нині триває досудове розслідування.



Фото: сайт поліції