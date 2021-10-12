Київський активіст Виговський знайшов у своєму автомобілі засіб стеження. ФОТО
Громадський активіст Микола Виговський знайшов під своїм автомобілем пристрій, схожий на трекер - засіб для стеження за авто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку чоловіка.
"Щойно зняв з дна машини ось таку штуку на магніті. Подібне на трекер, але розбирати поки не наважуюсь", - написав Виговський.
У коментарях він пояснює, як виявив прилад: коли почав їхати, почув стукіт, після чого заглянув під авто.
У коментарях йому радять звернутися в поліцію, проте предмет поки не віддавати.
Згідно з даними ЧЕСНО, Микола Виговський - ексменеджер "реанімаційного пакету реформ", колишній координатор громадянського руху "Чесно", член партії "Голос".
Топ коментарі
+12 Don Bessam #359417
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+12 Герхард
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+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар12.10.2021 17:28
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Вся его активность ограничивается вбрасыванием говна на Кличка под заказ ОПЗЕ.
и решил что это - зажигалка с магнитиком
новость просто бомба
https://www.youtube.com/watch?v=LrNw4f69h88