Київський активіст Виговський знайшов у своєму автомобілі засіб стеження. ФОТО

Громадський активіст Микола Виговський знайшов під своїм автомобілем пристрій, схожий на трекер - засіб для стеження за авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку чоловіка.

"Щойно зняв з дна машини ось таку штуку на магніті. Подібне на трекер, але розбирати поки не наважуюсь", - написав Виговський.

У коментарях він пояснює, як виявив прилад: коли почав їхати, почув стукіт, після чого заглянув під авто.

У коментарях йому радять звернутися в поліцію, проте предмет поки не віддавати.

Згідно з даними ЧЕСНО, Микола Виговський - ексменеджер "реанімаційного пакету реформ", колишній координатор громадянського руху "Чесно", член партії "Голос".