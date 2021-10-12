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Київський активіст Виговський знайшов у своєму автомобілі засіб стеження. ФОТО

Громадський активіст Микола Виговський знайшов під своїм автомобілем пристрій, схожий на трекер - засіб для стеження за авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку чоловіка.

"Щойно зняв з дна машини ось таку штуку на магніті. Подібне на трекер, але розбирати поки не наважуюсь", - написав Виговський.

У коментарях він пояснює, як виявив прилад: коли почав їхати, почув стукіт, після чого заглянув під авто.

У коментарях йому радять звернутися в поліцію, проте предмет поки не віддавати.

Київський активіст Виговський знайшов у своєму автомобілі засіб стеження 01

Згідно з даними ЧЕСНО, Микола Виговський - ексменеджер "реанімаційного пакету реформ", колишній координатор громадянського руху "Чесно", член партії "Голос".

Автор: 

стеження (123) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+12
перемагнить её на лайбу любого клоуна из офиса...
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12.10.2021 17:28
+12
Ага. Тот еще "активист".

Вся его активность ограничивается вбрасыванием говна на Кличка под заказ ОПЗЕ.
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12.10.2021 17:30
+4
Это не средство слежения. Это - зажигалка.
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12.10.2021 17:28
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перемагнить её на лайбу любого клоуна из офиса...
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12.10.2021 17:28 Відповісти
Можно и полиции вернуть так сказать поставить на ихний автомобиль
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12.10.2021 17:40 Відповісти
також непоганий варіант..
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12.10.2021 17:41 Відповісти
Это не средство слежения. Это - зажигалка.
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12.10.2021 17:28 Відповісти
Запальничка для порівняння якого розміру ця штука. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
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12.10.2021 17:51 Відповісти
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12.10.2021 18:43 Відповісти
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12.10.2021 20:21 Відповісти
Это средство слежения, имитирующее зажигалку. Он это понял после того, как прикурить не получилось
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12.10.2021 19:29 Відповісти
Ага. Тот еще "активист".

Вся его активность ограничивается вбрасыванием говна на Кличка под заказ ОПЗЕ.
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12.10.2021 17:30 Відповісти
нашел предмет, похожий на презерватив
и решил что это - зажигалка с магнитиком

новость просто бомба
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12.10.2021 17:33 Відповісти
Настоящий активист не курит!
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12.10.2021 17:36 Відповісти
Может ему зажигалка для подпаливания тротиловой шашки нужна, а ты сразу про самое плохое...нельзя так.
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12.10.2021 17:38 Відповісти
Настоящий активист без средства за ним слежения - ненастоящий активист
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12.10.2021 18:19 Відповісти
Александр Розумков,отец сегодняшнего бывшего уже Спикера Рады,погиб в 1999 года при загадочных обстоятельствах...,сказали что естесственная типа смерть...,Кучмистам верить себя не уважать...
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12.10.2021 17:39 Відповісти
Самопиар, похоже.Есть алгоритм поведения в подобных случаях..
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12.10.2021 17:49 Відповісти
Ага. Интересно заливает, мол, херня чуть больше зажигалки так гремела где-то, что аж в салоне услышал, вот это да, насмешил. Тоже мне, важный чувак, в эпицентре мирового заговора, слежка, шпионы, вот-вот ещё выкрадут или машину взорвут, жертвенного Николая нашего беднягу.
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12.10.2021 18:14 Відповісти
"Відстояти Мецгера владі поки що не вдалося | Віталій Портников"

https://www.youtube.com/watch?v=LrNw4f69h88
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12.10.2021 17:52 Відповісти
Може, просто якусь жінку образив?
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12.10.2021 17:56 Відповісти
внучку кеннеди
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12.10.2021 20:16 Відповісти
Жучок можно прилепить даже с помощью рогатки,китайские "присоски" плохого качества,британские надежнее...,Боширова и Петрова вычислили легко и просто,впрочем раньше вычисли Ковтуна с Луговым...
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12.10.2021 18:16 Відповісти
И вот эта штучка издавала такой стук по днищу автомобиля что активист был вынужден остановиться? Тук-тук, я средство слежения за активистом?
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12.10.2021 18:25 Відповісти
Еще он нашел пластиковый стаканчик на веревочке в машине, а рядом с машиной бежал мужик и он возле уха держал еще один стаканчик от той же веревочки. Но это тсс, тайна следствия.
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12.10.2021 18:40 Відповісти
абвер моссад и ми 6..надо осторожней по лестнице ходить а то нападут 13летки и разденут до тручселей
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12.10.2021 20:15 Відповісти
 
 