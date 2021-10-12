Киевский активист Выговский нашел в своем автомобиле средство слежения. ФОТО
Общественный активист Николай Выговский нашел под своим автомобилем устройство, похожее на трекер - средство для слежения за авто.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу мужчины.
"Только снял со дна машины вот такую штуку на магните. Похоже на трекер, но разбирать пока не решаюсь", - написал Выговский.
В комментариях он поясняет, как обнаружил прибор: когда начал ехать, услышал стук, после его заглянул под авто.
В комментариях к записи советуют обратиться в полицию, однако предмет пока не отдавать.
Согласно данным ЧЕСНО, Николай Выговский - экс-менеджер "Реанимационного пакета реформ", бывший координатор гражданского движения "Чесно", член партии "Голос".
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+12 Don Bessam #359417
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+12 Герхард
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+4 Зэлэный_Змий
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Вся его активность ограничивается вбрасыванием говна на Кличка под заказ ОПЗЕ.
и решил что это - зажигалка с магнитиком
новость просто бомба
https://www.youtube.com/watch?v=LrNw4f69h88