Киевский активист Выговский нашел в своем автомобиле средство слежения. ФОТО

Общественный активист Николай Выговский нашел под своим автомобилем устройство, похожее на трекер - средство для слежения за авто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу мужчины.

"Только снял со дна машины вот такую ​​штуку на магните. Похоже на трекер, но разбирать пока не решаюсь", - написал Выговский.

В комментариях он поясняет, как обнаружил прибор: когда начал ехать, услышал стук, после его заглянул под авто.

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В комментариях к записи советуют обратиться в полицию, однако предмет пока не отдавать.

Согласно данным ЧЕСНО, Николай Выговский - экс-менеджер "Реанимационного пакета реформ", бывший координатор гражданского движения "Чесно", член партии "Голос".

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