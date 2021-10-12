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Киевский активист Выговский нашел в своем автомобиле средство слежения. ФОТО

Общественный активист Николай Выговский нашел под своим автомобилем устройство, похожее на трекер - средство для слежения за авто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу мужчины.

"Только снял со дна машины вот такую ​​штуку на магните. Похоже на трекер, но разбирать пока не решаюсь", - написал Выговский.

В комментариях он поясняет, как обнаружил прибор: когда начал ехать, услышал стук, после его заглянул под авто.

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В комментариях к записи советуют обратиться в полицию, однако предмет пока не отдавать.

Киевский активист Выговский нашел в своем автомобиле средство слежения 01

Согласно данным ЧЕСНО, Николай Выговский - экс-менеджер "Реанимационного пакета реформ", бывший координатор гражданского движения "Чесно", член партии "Голос".

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Автор: 

слежка (190) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+12
перемагнить её на лайбу любого клоуна из офиса...
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12.10.2021 17:28
+12
Ага. Тот еще "активист".

Вся его активность ограничивается вбрасыванием говна на Кличка под заказ ОПЗЕ.
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12.10.2021 17:30
+4
Это не средство слежения. Это - зажигалка.
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12.10.2021 17:28
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перемагнить её на лайбу любого клоуна из офиса...
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12.10.2021 17:28 Ответить
Можно и полиции вернуть так сказать поставить на ихний автомобиль
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12.10.2021 17:40 Ответить
також непоганий варіант..
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12.10.2021 17:41 Ответить
Это не средство слежения. Это - зажигалка.
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12.10.2021 17:28 Ответить
Запальничка для порівняння якого розміру ця штука. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
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12.10.2021 17:51 Ответить
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12.10.2021 18:43 Ответить
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12.10.2021 20:21 Ответить
Это средство слежения, имитирующее зажигалку. Он это понял после того, как прикурить не получилось
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12.10.2021 19:29 Ответить
Ага. Тот еще "активист".

Вся его активность ограничивается вбрасыванием говна на Кличка под заказ ОПЗЕ.
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12.10.2021 17:30 Ответить
нашел предмет, похожий на презерватив
и решил что это - зажигалка с магнитиком

новость просто бомба
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12.10.2021 17:33 Ответить
Настоящий активист не курит!
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12.10.2021 17:36 Ответить
Может ему зажигалка для подпаливания тротиловой шашки нужна, а ты сразу про самое плохое...нельзя так.
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12.10.2021 17:38 Ответить
Настоящий активист без средства за ним слежения - ненастоящий активист
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12.10.2021 18:19 Ответить
Александр Розумков,отец сегодняшнего бывшего уже Спикера Рады,погиб в 1999 года при загадочных обстоятельствах...,сказали что естесственная типа смерть...,Кучмистам верить себя не уважать...
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12.10.2021 17:39 Ответить
Самопиар, похоже.Есть алгоритм поведения в подобных случаях..
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12.10.2021 17:49 Ответить
Ага. Интересно заливает, мол, херня чуть больше зажигалки так гремела где-то, что аж в салоне услышал, вот это да, насмешил. Тоже мне, важный чувак, в эпицентре мирового заговора, слежка, шпионы, вот-вот ещё выкрадут или машину взорвут, жертвенного Николая нашего беднягу.
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12.10.2021 18:14 Ответить
"Відстояти Мецгера владі поки що не вдалося | Віталій Портников"

https://www.youtube.com/watch?v=LrNw4f69h88
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12.10.2021 17:52 Ответить
Може, просто якусь жінку образив?
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12.10.2021 17:56 Ответить
внучку кеннеди
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12.10.2021 20:16 Ответить
Жучок можно прилепить даже с помощью рогатки,китайские "присоски" плохого качества,британские надежнее...,Боширова и Петрова вычислили легко и просто,впрочем раньше вычисли Ковтуна с Луговым...
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12.10.2021 18:16 Ответить
И вот эта штучка издавала такой стук по днищу автомобиля что активист был вынужден остановиться? Тук-тук, я средство слежения за активистом?
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12.10.2021 18:25 Ответить
Еще он нашел пластиковый стаканчик на веревочке в машине, а рядом с машиной бежал мужик и он возле уха держал еще один стаканчик от той же веревочки. Но это тсс, тайна следствия.
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12.10.2021 18:40 Ответить
абвер моссад и ми 6..надо осторожней по лестнице ходить а то нападут 13летки и разденут до тручселей
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12.10.2021 20:15 Ответить
 
 