Дело Шеремета: Кузьменко не исключает, что за ней может вестись слежка

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко не исключает, что за ней могут вести слежку.

Об этом Кузьменко заявила в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мне трудно сказать. Могут следить, да. Я считаю, что если за Яной (Дугарь. - Ред.) следят, то могут следить и за мной, за Андреем (Антоненко. - Ред.). Сказать, что я замечаю - нет. Но я сейчас такая немного растерянная из-за новых обстоятельств", – отметила она.

Кузьменко пояснила, что, возможно, просто не замечает слежки за ней из-за своего состояния: "Я смотрю на мир и не понимаю, где я".

Напомним, ранее фигурант дела об убийстве журналиста Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней ведется слежка.

Читайте: Суд по делу Шеремета исследовал экспертизу походки женщины, которую с вероятностью 15% определили как Кузьменко, - адвокат Коломиец