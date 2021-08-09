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Дело Шеремета: Кузьменко не исключает, что за ней может вестись слежка
Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко не исключает, что за ней могут вести слежку.
Об этом Кузьменко заявила в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мне трудно сказать. Могут следить, да. Я считаю, что если за Яной (Дугарь. - Ред.) следят, то могут следить и за мной, за Андреем (Антоненко. - Ред.). Сказать, что я замечаю - нет. Но я сейчас такая немного растерянная из-за новых обстоятельств", – отметила она.
Кузьменко пояснила, что, возможно, просто не замечает слежки за ней из-за своего состояния: "Я смотрю на мир и не понимаю, где я".
Напомним, ранее фигурант дела об убийстве журналиста Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней ведется слежка.
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Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий09.08.2021 15:52 Ответить Мне нравится 0
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