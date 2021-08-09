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Справа Шеремета: Кузьменко не відкидає, що за нею може вестися стеження
Підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко не виключає, що за нею можуть вести стеження.
Про це Кузьменко заявила в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Мені важко сказати. Можуть стежити, так. Я вважаю, що якщо за Яною (Дугарь. - ред.) стежать, то можуть стежити і за мною, за Андрієм (Антоненком. - ред.). Сказати, що я помічаю - ні . Але я зараз така трохи розгублена через нові обставини", - зазначила вона.
Кузьменко пояснила, що, можливо, просто не помічає стеження за нею через свій стан: "Я дивлюся на світ і не розумію, де я".
Нагадаємо, раніше фігурант справи про вбивство журналіста Шеремета Яна Дугарь заявила, що підозрює, що за нею ведеться стеження.
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар09.08.2021 15:52 Відповісти Мені подобається 0
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