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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Кузьменко не відкидає, що за нею може вестися стеження

Справа Шеремета: Кузьменко не відкидає, що за нею може вестися стеження

Підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко не виключає, що за нею можуть вести стеження.

Про це Кузьменко заявила в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені важко сказати. Можуть стежити, так. Я вважаю, що якщо за Яною (Дугарь. - ред.) стежать, то можуть стежити і за мною, за Андрієм (Антоненком. - ред.). Сказати, що я помічаю - ні . Але я зараз така трохи розгублена через нові обставини", - зазначила вона.

Кузьменко пояснила, що, можливо, просто не помічає стеження за нею через свій стан: "Я дивлюся на світ і не розумію, де я".

Нагадаємо, раніше фігурант справи про вбивство журналіста Шеремета Яна Дугарь заявила, що підозрює, що за нею ведеться стеження.

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стеження (122) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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А вдруг улетит в Израиль. Обычно наши преступники туда улетают.
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09.08.2021 15:52 Відповісти
 
 