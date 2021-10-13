УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5055 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 829 10

25-річний "смотрящий" організував постачання наркотиків у Личаківську колонію. Шістьом членам банди повідомлено про підозру, - поліція. ФОТОрепортаж

Львівські поліцейські повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які займалися збутом наркотиків у Личаківській колонії. Діяло угруповання під контролем одного з так званих "смотрящих" у виправній установі. Серед його учасників - заарештовані та особи з "волі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Викрили діяльність злочинної групи та припинили канал постачання наркотиків до в’язниці оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції.

Поліцейські встановили, що організував протиправну діяльність 25-річний львів’янин, засуджений до чотирьох років позбавлення волі за розбій.

"Маючи авторитет та зв’язки у кримінальних колах, отримав статус так званого "смотрящого" за одним із відділенням у Личаківській виправній колонії. З-поміж її утриманців обрав учасників, які увійшли до складу злочинної групи. Також, долучив осіб, які раніше відбували у колонії покарання.

Її учасники налагодили канал постачання та збуту наркотиків та психотропів у в’язниці. У кожного з них були свої ролі: збір коштів із засуджених, придбання та постачання заборонених речей до установи, підбір кур’єрів та збут. Доставляли наркотики до виправної колонії шляхом так званих "перекидів"", - йдеться в повідомленні.

У неділю, 10 жовтня, одного з учасників групи правоохоронці затримали під час спроби доставити товар на територію установи. Крім того, за місцями утримання підозрюваних та їх проживання провели санкціоновані обшуки. Вилучили наркотики, мобільні телефони та банківські картки.

25-річний смотрящий організував постачання наркотиків у Личаківську колонію. Шістьом членам банди повідомлено про підозру, - поліція 01

11-12 жовтня на підставі отриманих доказів шістьом учасникам угруповання слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою – вчинення у складі організованої злочинної групи.

Щодо затриманого учасника злочинної групи - вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, щодо решти – про їхнє переведення до інших виправних установ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція ліквідувала на Вінниччині ОЗУ, члени якого організували виробництво і збут наркотиків. Щомісячний дохід банди становив приблизно 500 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у ньому здійснює Львівська обласна прокуратура.

25-річний смотрящий організував постачання наркотиків у Личаківську колонію. Шістьом членам банди повідомлено про підозру, - поліція 02

У поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

25-річний смотрящий організував постачання наркотиків у Личаківську колонію. Шістьом членам банди повідомлено про підозру, - поліція 03
25-річний смотрящий організував постачання наркотиків у Личаківську колонію. Шістьом членам банди повідомлено про підозру, - поліція 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Львів (3075) наркотики (1451) в’язниця (441) боротьба з наркотиками (147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Неожиданно. Все колонии как колонии, а Лычаковской оказывается наркотики продавали. Да как так-то?
показати весь коментар
13.10.2021 10:26
+1
Або депутатом. У нас же країна можливостей.
показати весь коментар
13.10.2021 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чем им еще на зоне заниматься, пусть употребляют, раньше кони двинут и кормить их не придется
показати весь коментар
13.10.2021 10:01 Відповісти
А вертухаї як завжди нє прє дєлах...
показати весь коментар
13.10.2021 10:03 Відповісти
Камеры ужасные. И это никак не отражается на исправимости.
показати весь коментар
13.10.2021 10:05 Відповісти
Окуеть страна,какой политикум-такой и криминалитет.😂
показати весь коментар
13.10.2021 10:17 Відповісти
Неожиданно. Все колонии как колонии, а Лычаковской оказывается наркотики продавали. Да как так-то?
показати весь коментар
13.10.2021 10:26 Відповісти
25лет. Жесть. В былые времена он максимум был бы "мужиком" на зоне. А тут.. "смотрящий". Тьфу,блеать.
показати весь коментар
13.10.2021 10:28 Відповісти
В 30 лет уже будет вором в законе
показати весь коментар
13.10.2021 10:31 Відповісти
Або депутатом. У нас же країна можливостей.
показати весь коментар
13.10.2021 12:08 Відповісти
в колонию можно входить и выходить, носить с собой что угодно? Без ведома ментов? У нас в студенческую общагу мимо вахтерши нереально было что-то передать.
показати весь коментар
13.10.2021 10:54 Відповісти
А де ж це у нас така колонія - Личаківська?Це "тридцятка"?Так вона не в Личаківському районі,навпаки в другому кінці Львова...Хороші меблі,до речі,там робили...
показати весь коментар
13.10.2021 12:54 Відповісти
 
 