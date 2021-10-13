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Монастирський нагородив працівників системи МВС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 жовтня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нагородив 52 рятувальників, поліцейських, гвардійців, прикордонників та співробітників Держміграції орденами "За мужність", медалями "За бездоганну службу", "За врятоване життя", "Захиснику Вітчизни", нагрудними знаками "За відзнаку в службі", "За безпеку народу", грамотами і почесними грамотами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Сьогодні в Міністерстві присутні ті, хто забезпечив внутрішню безпеку держави на високому рівні. На жаль, не всі змогли дійти до цього часу", - сказав міністр. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх загиблих, які боролися за суверенітет і захищали нашу державу.

"Сьогодні Міністерство внутрішніх справ об’єднує в собі сили, які створюють внутрішню безпеку для кожного громадянина нашої країни. гвардійці, прикордонники, міграційники, рятувальники та поліцейські. Це наше свято!", - зазначив Монастирський.

Очільник МВС наголосив, що пишається кожним, хто присвятив своє життя захисту рідної землі: "Без наших об’єднаних зусиль безпека держави неможлива. Переконаний, що це відчуває кожен громадянин нашої держави. Бажаю перемоги всім нам в цей великий день! Слава Україні!"

Орден "За мужність" ІІ ступеня отримав перший заступник командира Спеціального авіаційного загону Костянтин Коломін. Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено підполковника Михайла Антоненка, полковника Сергія Поліщука, старшого прапорщика Володимира Жовнача, старшого сержанта Андрія Кінаша, сержанта Олександра Слюсаря

Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня нагороджено прапорщика служби цивільного захисту Олександра Кириковича. Медаль "Захиснику Вітчизни" отримав майстер-сержант Олександр Карєлкін.

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Монастирський нагородив працівників системи МВС 02
Монастирський нагородив працівників системи МВС 03
Монастирський нагородив працівників системи МВС 04
Монастирський нагородив працівників системи МВС 05
Монастирський нагородив працівників системи МВС 06
Монастирський нагородив працівників системи МВС 07
Монастирський нагородив працівників системи МВС 08
Монастирський нагородив працівників системи МВС 09
Монастирський нагородив працівників системи МВС 10
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Медаллю "За врятоване життя" нагороджено старшого прапорщика служби цивільного захисту Олександра Конотопа. Також відомчою заохочувальною відзнакою МВС України "Вогнепальна зброя" нагороджено працівників Національної поліції України, рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відськовослужбовців Національної гвардії України та Державної прикордоннної служби України.

Автор: 

МВС (3504) нагорода (1263) Монастирський Денис (392)


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Власть готовится к будущим Майданам.
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13.10.2021 16:53 Відповісти
п*дарасів нагородили стікляшками.
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13.10.2021 17:00 Відповісти
они так классно с ворованными банерами бегают.
правильно наградил

да и лояльность у мусорской банды надо заслужить
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13.10.2021 17:01 Відповісти
наградил за охрану титушек возле дома Пороха и охрану забора возле дома Сопли?
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13.10.2021 17:37 Відповісти
і пістолети роздав.. а хто там у нас боїться так званої роздачі пістолетів? насолоджуйтесь. їж_те.
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13.10.2021 17:50 Відповісти
МонастирськЕ опустило, можливо, й поважних спеців.. я б відмовився... що й зробив у 80-90х.. чисті погони - чиста совість.. новітні жлоби-депутани не зрозуміють, коли дізнаються., шО чЄл уже мог бЫ стать Женераль-полковником МІЛІЦІЇ..?!!! але для конкретнЫх Донецьких (нажаль - не всіх) пацанов і досі: чисті погони - чиста совість.. жлоби та бабИ не зрозуміють.. хотя, какая рОзнІца.. - живіть собі, зебіли..(
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13.10.2021 17:57 Відповісти
від царемонії - вїє нафталиновим совком...
в Україні ще досі немає вищої державної відзнаки- ордена Степана Бандери?
це - сюр
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13.10.2021 18:14 Відповісти
 
 