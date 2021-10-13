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Монастырский наградил работников системы МВД. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 октября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил 52 спасателей, полицейских, гвардейцев, пограничников и сотрудников Госмиграции орденами "За мужество", медалями "За безупречную службу", "За спасенную жизнь", "Защитнику Отечества", нагрудными знаками "За отличие в службе", "За безопасность народа", грамотами и почетными грамотами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Сегодня в Министерстве присутствуют те, кто обеспечил внутреннюю безопасность государства на высоком уровне. К сожалению, не все смогли прийти к этому времени", - сказал министр. Минутой молчания присутствующие почтили память всех погибших, которые боролись за суверенитет и защищали нашу страну.

"Сегодня Министерство внутренних дел объединяет в себе силы, которые создают внутреннюю безопасность для каждого гражданина нашей страны. Гвардейцы, пограничники, миграционщики, спасатели и полицейские. Это наш праздник! ", - отметил Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что гордится каждым, кто посвятил свою жизнь защите родной земли: "Без наших объединенных усилий безопасность государства невозможна. Убежден, что это чувствует каждый гражданин нашего государства. Желаю победы всем нам в этот великий день! Слава Украине!".

Орден "За мужество" II степени получил первый заместитель командира Специального авиационного отряда Константин Коломин. Орденом "За мужество" III степени награжден подполковник Михаил Антоненко, полковник Сергей Полищук, старший прапорщик Владимир Жовнач, старший сержант Андрей Кинаш, сержант Александр Слюсар.

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Медалью "За безупречную службу" III степени награжден прапорщик службы гражданской защиты Александр Кирикович. Медаль "Защитнику Отечества" получил мастер-сержант Александр Карелкин.

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Медалью "За спасенную жизнь" награжден старший прапорщик службы гражданской защиты Александр Конотоп. Также ведомственным поощрительным отличием МВД Украины "Огнестрельное оружие" награждены работники Национальной полиции Украины, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Автор: 

МВД (9321) награда (1801) Монастырский Денис (335)


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Власть готовится к будущим Майданам.
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13.10.2021 16:53 Ответить
п*дарасів нагородили стікляшками.
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13.10.2021 17:00 Ответить
они так классно с ворованными банерами бегают.
правильно наградил

да и лояльность у мусорской банды надо заслужить
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13.10.2021 17:01 Ответить
наградил за охрану титушек возле дома Пороха и охрану забора возле дома Сопли?
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13.10.2021 17:37 Ответить
і пістолети роздав.. а хто там у нас боїться так званої роздачі пістолетів? насолоджуйтесь. їж_те.
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13.10.2021 17:50 Ответить
МонастирськЕ опустило, можливо, й поважних спеців.. я б відмовився... що й зробив у 80-90х.. чисті погони - чиста совість.. новітні жлоби-депутани не зрозуміють, коли дізнаються., шО чЄл уже мог бЫ стать Женераль-полковником МІЛІЦІЇ..?!!! але для конкретнЫх Донецьких (нажаль - не всіх) пацанов і досі: чисті погони - чиста совість.. жлоби та бабИ не зрозуміють.. хотя, какая рОзнІца.. - живіть собі, зебіли..(
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13.10.2021 17:57 Ответить
від царемонії - вїє нафталиновим совком...
в Україні ще досі немає вищої державної відзнаки- ордена Степана Бандери?
це - сюр
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13.10.2021 18:14 Ответить
 
 