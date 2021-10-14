Зеленський прибув на Донбас. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, в межах якої відвідає Донецьку і Луганську області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, Глава держави побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Також заплановано відвідання Маріуполя, де президент візьме участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Крім того, Зеленський ознайомиться з об'єктами, які будуються в межах національної програми "Велике будівництво".
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Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
- Українці борються за те, щоб жить довго і щасливо в Україні, а «русские» - щоб швидше «умереть в Рассии…».
https://www.youtube.com/watch?v=bjXH5bpLGPE