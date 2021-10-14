Зеленський прибув на Донбас. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, в межах якої відвідає Донецьку і Луганську області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, Глава держави побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Також заплановано відвідання Маріуполя, де президент візьме участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Крім того, Зеленський ознайомиться з об'єктами, які будуються в межах національної програми "Велике будівництво".