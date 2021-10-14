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Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО

Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

Также запланировано посещение Мариуполя, где президент примет участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые строятся в рамках национальной программы "Большое строительство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война на Донбассе – это наш вызов и нам необходимо его преодолеть ради мира в будущем, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Донбасс (26956) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+38
хорошее дело - зеленским не назовут
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14.10.2021 17:12
+36
ну ти поняв сцикун....

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14.10.2021 17:59
+28
Після обстрілу російських окупантів - бізнес-партнерів Зеленського захисник ЗСУ Ярослав Журавель був поранений і залишився на полі бою. А говнокомандувач не дав наказу евакуювати розвідника. Боєць 4 доби вмирав від втрати крові. Зеленський, пам'ятай, тебе прокляв батько Ярослава!
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14.10.2021 17:15
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14.10.2021 19:38 Ответить
Он что, не мог пожрать дома, обязательно шоу надо устраивать?
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14.10.2021 17:49 Ответить
Дайте цьому недоробку автомат, і відправте в саму небезпечну зону на пару ночей, а потім перевірте його штани, бо напевно обісреться!!!!!!!
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14.10.2021 17:50 Ответить
ну ти поняв сцикун....

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14.10.2021 17:59 Ответить
Маруся ❤️
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14.10.2021 18:03 Ответить
На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину

https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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14.10.2021 19:40 Ответить
В столиці марш, зеля здриснув на Донбас...
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14.10.2021 18:05 Ответить
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14.10.2021 18:10 Ответить
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14.10.2021 18:10 Ответить
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14.10.2021 18:12 Ответить
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14.10.2021 18:19 Ответить
Людмила@Kovaleva240161



Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
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14.10.2021 20:05 Ответить
Даже российские наемники перестали стрелять, узнав о приезде верховной лягушки в бронежилете...
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14.10.2021 18:27 Ответить
Совпадение? Недумаю.
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14.10.2021 19:12 Ответить
А краще було б якби зробили один і влучний постріл.
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14.10.2021 19:46 Ответить
А Вам би тільки мед, та ще й ложкою...
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14.10.2021 21:47 Ответить
- В чому різниця між українцями і «русскими» в Україні?

- Українці борються за те, щоб жить довго і щасливо в Україні, а «русские» - щоб швидше «умереть в Рассии…».
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14.10.2021 18:31 Ответить
ДЕрмака прихватил !?
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14.10.2021 18:33 Ответить
Навіть даунецький урка не викликав такої ненависті.Його хотілося відмудохати і відправити в радімий дом.Цю ж дрібну гниду хочеться роздавити,як **********.
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14.10.2021 18:42 Ответить
Браво! Краще й не скажеш!
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14.10.2021 18:53 Ответить
Ой, та всі вони за тридцять років доброго слова не варті. Хіба що ті, кого вбили, Чорновіл та Гетьман.
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14.10.2021 19:17 Ответить
Главный праздник: Восставшая из пепла Украинская армия

https://www.youtube.com/watch?v=bjXH5bpLGPE

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14.10.2021 19:38 Ответить
На аеродромі його зустрічали товариші Воротніков, Зайков, Слюньков, Чебриков та інші посадові особи...
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14.10.2021 19:44 Ответить
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