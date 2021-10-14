Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.
Также запланировано посещение Мариуполя, где президент примет участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые строятся в рамках национальной программы "Большое строительство".
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Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
- Українці борються за те, щоб жить довго і щасливо в Україні, а «русские» - щоб швидше «умереть в Рассии…».
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