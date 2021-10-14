Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

Также запланировано посещение Мариуполя, где президент примет участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые строятся в рамках национальной программы "Большое строительство".

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