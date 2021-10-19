Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР. ФОТО
ФБР проводить обшук у будинку російського бізнесмена Олега Дерипаски у Вашингтоні.
Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на представника ФБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Представник бюро заявив, що співробітники ФБР працюють у будинку бізнесмена.
Телеканал зазначає, що навколо будинку Дерипаски на даний момент перебувають декілька федеральних агентів, які обмежують доступ до будівлі.
Про причини обшуку не повідомляється.
Влада США анулювала візу Дерипаски ще в 2006 році, за багато років до включення бізнесмена в "чорний список" OFAC. Втім, він все ж іноді приїжджав у країну: так, у 2009 році Дерипаска зміг двічі відвідати США за дозволом на в'їзд, організованим ФБР, повідомляла The Wall Street Journal. Тоді Дерипаска зустрічався в США з агентами ФБР у рамках розслідування, повідомляли газеті джерела в бюро, а представник підприємця говорив, що метою поїздок були бізнес-зустрічі.
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Такого уровня люди компроматы держат дома ?
Оставьте: это спор
славянмежду собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы.
Исключительно внутриамериканская тема.
Ищут следы финансирования Пола Манафорта и, как следствие,
предвыборной кампании Трампа, дабы засадить последнего надолго.
В моем сообщении важна вторая строчка, где я написал свои сомнения на счёт того, что люди таких рангов дома компроматы на себя не держат, и после обыска можно сделать вывод что тут живет святой человек.
Глеб я стараюсь..,даже с Манькой Аблигацией вел себя тактично,быстро и красиво...
Маладец Шарапов,не вздумай жениться...
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1450507725268529155 2 ч
Это ж нужно быть таким тупым ... В 2018 году российский миллиардер Дерипаска попал под санкции США. После чего ему неоднократно отказывали в визе для въезда в Соединенные Штаты. Недавно Дерипаска получил\купил в России дипломатический паспорт и приехал в США.
Где его ждало ФБР, торжественно заявившее, что расследует его дело по процедуре RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"борьба с организованной преступностью) и потому своим паспортом он может подтереться. Ныне идет обыск в его доме Вова, прочти это
Відповідь, так. СРУть скрізь, у себе на Рабссасії і по всьому світу.
Не пройшло і 8 років з 2014 року
Никакого полета фантазии и артистизма!
Где вооруженные до зубов спецназовцы, где бронетранспортеры?