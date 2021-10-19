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Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР. ФОТО

ФБР проводить обшук у будинку російського бізнесмена Олега Дерипаски у Вашингтоні.

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на представника ФБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Представник бюро заявив, що співробітники ФБР працюють у будинку бізнесмена.

Телеканал зазначає, що навколо будинку Дерипаски на даний момент перебувають декілька федеральних агентів, які обмежують доступ до будівлі.

Про причини обшуку не повідомляється.

Влада США анулювала візу Дерипаски ще в 2006 році, за багато років до включення бізнесмена в "чорний список" OFAC. Втім, він все ж іноді приїжджав у країну: так, у 2009 році Дерипаска зміг двічі відвідати США за дозволом на в'їзд, організованим ФБР, повідомляла The Wall Street Journal. Тоді Дерипаска зустрічався в США з агентами ФБР у рамках розслідування, повідомляли газеті джерела в бюро, а представник підприємця говорив, що метою поїздок були бізнес-зустрічі.

Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР 01
Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР 02
Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР 03

Автор: 

Дерипаска Олег (238) обшук (1976) США (23280) ФБР (175)


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Топ коментарі
+29
зеленскому и коломойскому, главным офшорным отмывателем приготовиться
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19.10.2021 19:41
+16
На первый взгляд не очень выразительная новость. Ежу понятно что там не найдут сотни килограммов кокса и чемоданы с баблом. Но тупину дают понять, что его кошельки под контролем и именно этого кремлевская крыса боится больше всего. А рабсияне пусть так и ходят в свои туалеты с дыркой в полу...
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19.10.2021 19:46
+10
Финансовая полиция США,это вам не РАБссия чуваки...,знает где каждый доллар бороздит просторы Вселенной....КАЖДЫЙ бакс на счету....
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19.10.2021 19:44
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зеленскому и коломойскому, главным офшорным отмывателем приготовиться
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19.10.2021 19:41 Відповісти
У Зеленського є нерухомість в США? Навіть якщо так, то вони ніколи такого не зроблять проти діючого президента України.
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19.10.2021 20:21 Відповісти
а яка проблема почекати?
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19.10.2021 21:18 Відповісти
Ніякої. А в чому то проблема? Є інформація, що на території США Зеленський та Єрмак якісь злочини чинили? Законодавство України не забороняє мати гроші за кордоном у тому числі в країнах з низькими ставками оподаткування (так званими офшорами).
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19.10.2021 23:37 Відповісти
Якщо ці гроші виведені незаконно з приватбанку, тобто відмиті, то забороняє. Якщо з цих грошей не сплачено податки, то так само забороняє. Не обов'язково мати нерухомість на території США, аби відповідні служби США почали розслідування махінації, достатньо якщо ці гроші пройшли хоча б через один з американських банків.
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20.10.2021 00:34 Відповісти
Ок. Приймається. У такому разі так, можливо
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20.10.2021 19:23 Відповісти
На території США злочин вчиив Коломойський, а Зеленський відмивав його гроші через свій офшор. От і проблема.
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20.10.2021 07:56 Відповісти
тобі відповіли, повторюватись не буду, і прапорець зміни, бо дурні питання видають, що до Канади жодного відношення не маєш.
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20.10.2021 08:23 Відповісти
Ти хамло та й все. Питань дурних не існує, існують такі як ти хто ображає інших безпідставно. У мене на відміну від тебе не має комплекса меншовартості. Я в Канаді зараз живу, це не добре і не погано, це факт.
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20.10.2021 19:22 Відповісти
добре, дурних питань не буває, бувають дурні, що їх задають. Ти Канаду на мапі не знайдеш, а не ти там живу.
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20.10.2021 20:21 Відповісти
Нашо ти показуєш свою тупість звинувачуючи в цьому інших? Рагуль звичайний тай все. Ти в житті лайно теж так спілкуєшсь чи тільки тут такий хоробрий?
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22.10.2021 00:19 Відповісти
дурню, я тебе не питав, що мені робити, і як мені з дурнями спілкуватись, я сам вирішую. якщо ти думаєш, що ти мене можш образити, то дарма, всі твої намагання нікчемні, такі ж як ти, а на дурнів гріх ображатись. А скажи мені, дурню, чому твоє ім'я по кацапськи написано, що типа интернет кацапський, чи проксі відломається, ти ж ніби в Канаді?
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22.10.2021 11:35 Відповісти
Що ти там вирішуєш лайно? Я тебе тим більше питати не буду, що і як мені писати. Ти рагуль можеш повторювати про VPN скільки завгодно. Мені байдуже. Це у тебе комплекс меншовартості. В Канаді не можливо писати будь-якою іншою мовою? Тобі 3 роки чи що? Як такі тупі речі можна питати? Це типу я маю питати чого ти Alexx з двома хх і який з тебе Lextоn бо ти точно не британець... Ти напевне школота, сидиш вдома і з себе шось там уявляєш. Я в такому тоні шкодую що взагалі почав відповідати. Пішов в сраку!
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23.10.2021 00:21 Відповісти
Требуют снять санкции с Дерипаски...
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19.10.2021 19:41 Відповісти
и без того мелкое и мерзкое ******** всея россии сморщилось в своем влажном бункере, как будто его самого взяли в оборот ...
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19.10.2021 19:42 Відповісти
И что они хотели там найти ?

Такого уровня люди компроматы держат дома ?
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19.10.2021 19:42 Відповісти
Не просто дома, ему доме, где уже 15 лет не проживают.
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19.10.2021 20:10 Відповісти
И что они хотели там найти ?
Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы.
Исключительно внутриамериканская тема.
Ищут следы финансирования Пола Манафорта и, как следствие,
предвыборной кампании Трампа, дабы засадить последнего надолго.
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19.10.2021 22:11 Відповісти
Мне все равно что они хотели там найти.
В моем сообщении важна вторая строчка, где я написал свои сомнения на счёт того, что люди таких рангов дома компроматы на себя не держат, и после обыска можно сделать вывод что тут живет святой человек.
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19.10.2021 22:15 Відповісти
Британцы Абрамович, Шувалов, Якунин, Железняк, Астахов, Песков, Лаврова, Жуков, Абызов, Лебедев и многие другие захотели, чтобы Путин стал их премьером.
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19.10.2021 19:43 Відповісти
Финансовая полиция США,это вам не РАБссия чуваки...,знает где каждый доллар бороздит просторы Вселенной....КАЖДЫЙ бакс на счету....
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19.10.2021 19:44 Відповісти
Рыбку ищут
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19.10.2021 19:45 Відповісти
На первый взгляд не очень выразительная новость. Ежу понятно что там не найдут сотни килограммов кокса и чемоданы с баблом. Но тупину дают понять, что его кошельки под контролем и именно этого кремлевская крыса боится больше всего. А рабсияне пусть так и ходят в свои туалеты с дыркой в полу...
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19.10.2021 19:46 Відповісти
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19.10.2021 19:48 Відповісти
Ну,з почином!
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19.10.2021 19:50 Відповісти
Ни хрена себе дом! Дворец, где играют свирели.
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19.10.2021 19:51 Відповісти
Боже сохоани,какой дворец?! Дык это же избушка на курьих ножках, от бабки Яги в наследство досталась.
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19.10.2021 20:35 Відповісти
Шарапов,в нашем деле важна,любая даже самая незначительная мелочь...

Глеб я стараюсь..,даже с Манькой Аблигацией вел себя тактично,быстро и красиво...

Маладец Шарапов,не вздумай жениться...
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19.10.2021 19:51 Відповісти
Запасайтесь алюминием, завтра его цены пробьют небесную твердь
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19.10.2021 19:53 Відповісти
Формально Русал принадлежит американцам.
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19.10.2021 21:46 Відповісти
На РАБссии продуктовый коллапс...денех нет но вы держитесь тамhttps://youtu.be/_W0iUWz_Yus https://youtu.be/_W0iUWz_Yus
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19.10.2021 19:55 Відповісти
https://youtu.be/_V2NvGvhrGQ https://youtu.be/_V2NvGvhrGQ
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19.10.2021 19:56 Відповісти
ну ...дом - как-то обидно звучит для этого особняка )))
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19.10.2021 20:00 Відповісти
Думаю он закопал под фундамент,надо снести и поискать там.
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19.10.2021 20:00 Відповісти
В Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем. Трое из них в результате умерли. Об этом во вторник, 19 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
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19.10.2021 20:02 Відповісти
Доколе американский Госдеп будет спаивать рабсеянских холопов, используя для этого "Джек Дэниэлс" ? Почему не потчуют их родным и полезным боярышником ?
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19.10.2021 20:16 Відповісти
RICO - страшная аббревиатура для клоунов и их начальников. Ну и для остальных дурилок офшорных тоже
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19.10.2021 20:08 Відповісти
А в Лондоне дома и квартиры квартала95 тоже обыскивать будут? Или у них все замечательно? Никто ничего не киздит и в офшорах бабло не прячет
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19.10.2021 20:28 Відповісти
Сказка,ложь?Да в ней намек-всем офшорникам урок.
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19.10.2021 20:37 Відповісти
Все це треба було робити ще 10-15 років тому. Не було б зараз мінімум 3-х військових конфліктів і головняка з пуйломо. Британія завалена чемоданами з чорним російським баблом. Як і Франція, Німеччина і маса інших країн.
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19.10.2021 20:44 Відповісти
Білий дім на квартири поділіть і кацапам продайте.
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19.10.2021 20:49 Відповісти
А з цього приводу коняка ще нічого не проіржала?
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19.10.2021 21:41 Відповісти
Америка главный оффшор планеты. Наверно деньги ворованные там прятал.
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19.10.2021 21:44 Відповісти
сжечь его надо, напалмом!
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19.10.2021 21:57 Відповісти
Если американцы взялись обыскивать ваш бумажный пакет, значит они точно знают, что там бутылка виски.
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19.10.2021 22:04 Відповісти
И що они хотят там найти, Рыбку что-ли?
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19.10.2021 22:09 Відповісти








tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1450507725268529155 2 ч



Это ж нужно быть таким тупым ... В 2018 году российский миллиардер Дерипаска попал под санкции США. После чего ему неоднократно отказывали в визе для въезда в Соединенные Штаты. Недавно Дерипаска получил\купил в России дипломатический паспорт и приехал в США.
Где его ждало ФБР, торжественно заявившее, что расследует его дело по процедуре RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"борьба с организованной преступностью) и потому своим паспортом он может подтереться. Ныне идет обыск в его доме Вова, прочти это
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19.10.2021 22:10 Відповісти
Есть такое выражение - "демонстрация намерений"...
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19.10.2021 22:16 Відповісти
Терорист,окупант,мародер,гвалтівник,це імена так званих руССкіх, тому при в'їзді в любу цівілізовану країну їм треба одягати ошийника з GPS і проводити щодня обшуки в їх мешканнях допоки руССкіє не заберуться геть.
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19.10.2021 22:17 Відповісти
ищет чулан сабаки ермака
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19.10.2021 22:54 Відповісти
it's RU?
Відповідь, так. СРУть скрізь, у себе на Рабссасії і по всьому світу.
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19.10.2021 23:17 Відповісти
ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Источник:
Не пройшло і 8 років з 2014 року
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20.10.2021 21:16 Відповісти
Не умеют американцы обыски проводить.
Никакого полета фантазии и артистизма!
Где вооруженные до зубов спецназовцы, где бронетранспортеры?
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20.10.2021 21:54 Відповісти
Не довіряю Національній поліції України, що кришеє злочинців - доведено, підкупдюж суди щоб уникнути відповідальності.
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21.10.2021 05:29 Відповісти
Нахер - это вон туда!

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21.10.2021 08:59 Відповісти
ЧИ - ЗМОЖЕ ВЕЛИКИЙ ОЛІГАРХІЧНИЙ БІЗНЕС РАШІ - ЗУПИНИТИ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО : ПУЙЛА-Х**ЛА...
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19.03.2022 17:03 Відповісти
 
 