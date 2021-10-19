Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР. ФОТО

ФБР проводить обшук у будинку російського бізнесмена Олега Дерипаски у Вашингтоні.

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на представника ФБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Представник бюро заявив, що співробітники ФБР працюють у будинку бізнесмена.

Телеканал зазначає, що навколо будинку Дерипаски на даний момент перебувають декілька федеральних агентів, які обмежують доступ до будівлі.

Про причини обшуку не повідомляється.

Влада США анулювала візу Дерипаски ще в 2006 році, за багато років до включення бізнесмена в "чорний список" OFAC. Втім, він все ж іноді приїжджав у країну: так, у 2009 році Дерипаска зміг двічі відвідати США за дозволом на в'їзд, організованим ФБР, повідомляла The Wall Street Journal. Тоді Дерипаска зустрічався в США з агентами ФБР у рамках розслідування, повідомляли газеті джерела в бюро, а представник підприємця говорив, що метою поїздок були бізнес-зустрічі.





