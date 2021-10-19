Дом российского олигарха Дерипаски в США обыскивает ФБР (обновлено). ФОТО
ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Представитель бюро заявил, что сотрудники ФБР работают в доме бизнесмена.
Телеканал отмечает, что вокруг дома Дерипаски на данный момент находятся несколько федеральных агентов, которые ограничивают доступ к зданию.
О причине обыска не сообщается.
ОБНОВЛЕНО. Позднее представитель Дерипаски Лариса Беляева заявила, что дома, в которых проходят обыски, принадлежат не самому олигарху, а его родственникам.
"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сообщила она.
Власти США аннулировали визу Дерипаски еще в 2006 году, за много лет до включения бизнесмена в "черный список" OFAC. Впрочем, он все же иногда приезжал в страну: так, в 2009 году Дерипаска смог дважды посетить США по разрешению на въезд, организованному ФБР, сообщала The Wall Street Journal. Тогда Дерипаска встречался в США с агентами ФБР в рамках продолжающегося расследования, сообщали газете источники в бюро, а представитель предпринимателя говорил, что целью поездок были бизнес-встречи.
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Такого уровня люди компроматы держат дома ?
Оставьте: это спор
славянмежду собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы.
Исключительно внутриамериканская тема.
Ищут следы финансирования Пола Манафорта и, как следствие,
предвыборной кампании Трампа, дабы засадить последнего надолго.
В моем сообщении важна вторая строчка, где я написал свои сомнения на счёт того, что люди таких рангов дома компроматы на себя не держат, и после обыска можно сделать вывод что тут живет святой человек.
Глеб я стараюсь..,даже с Манькой Аблигацией вел себя тактично,быстро и красиво...
Маладец Шарапов,не вздумай жениться...
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1450507725268529155 2 ч
Это ж нужно быть таким тупым ... В 2018 году российский миллиардер Дерипаска попал под санкции США. После чего ему неоднократно отказывали в визе для въезда в Соединенные Штаты. Недавно Дерипаска получил\купил в России дипломатический паспорт и приехал в США.
Где его ждало ФБР, торжественно заявившее, что расследует его дело по процедуре RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"борьба с организованной преступностью) и потому своим паспортом он может подтереться. Ныне идет обыск в его доме Вова, прочти это
Відповідь, так. СРУть скрізь, у себе на Рабссасії і по всьому світу.
Не пройшло і 8 років з 2014 року
Никакого полета фантазии и артистизма!
Где вооруженные до зубов спецназовцы, где бронетранспортеры?