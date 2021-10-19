Дом российского олигарха Дерипаски в США обыскивает ФБР (обновлено). ФОТО

ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Представитель бюро заявил, что сотрудники ФБР работают в доме бизнесмена.

Телеканал отмечает, что вокруг дома Дерипаски на данный момент находятся несколько федеральных агентов, которые ограничивают доступ к зданию.

О причине обыска не сообщается.

Читайте: Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов

ОБНОВЛЕНО. Позднее представитель Дерипаски Лариса Беляева заявила, что дома, в которых проходят обыски, принадлежат не самому олигарху, а его родственникам.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сообщила она.

Власти США аннулировали визу Дерипаски еще в 2006 году, за много лет до включения бизнесмена в "черный список" OFAC. Впрочем, он все же иногда приезжал в страну: так, в 2009 году Дерипаска смог дважды посетить США по разрешению на въезд, организованному ФБР, сообщала The Wall Street Journal. Тогда Дерипаска встречался в США с агентами ФБР в рамках продолжающегося расследования, сообщали газете источники в бюро, а представитель предпринимателя говорил, что целью поездок были бизнес-встречи.





