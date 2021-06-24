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Новости Санкции против России
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Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов

Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО от 18 июня о продлении санкций против ряда российских бизнесменов и чиновников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В частности, продлеваются санкции против главы правления "Газпрома" Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаски, главы правления ВТБ Банка Андрея Костина, а также Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов. Действие санкций продлевается сроком на три года.

Против Миллера, Дерипаски, Костина и Игоря Роттенберга применяется пакет санкций, который включает в себя блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

Против Аркадия и Романа Роттенбергов применяется санкция о предотвращени вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

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Указ №266/2021 от 24 июня вступает в силу со дня его обнародования.

Автор: 

Дерипаска Олег (82) Зеленский Владимир (20324) Миллер Мэтью (338) санкции (11285) СНБО (4431) Ротенберг Аркадий (25)


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Топ комментарии
+4
Це Вавина свячена корова.
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24.06.2021 18:50
+4
Нет, это же бородатая бабушка зеледента зачищает территорию Украины от посягательств конкурентов. С таким внучком сам бог велел косить бабло с избирателей, которые "лишь бы не барыга". Надо успеть до того как зеленого внучка не потянут за рояльный инструмент на Майдан.
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24.06.2021 18:51
+3
Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов - Цензор.НЕТ 3141
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24.06.2021 18:52
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Проти Коломойського також?
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24.06.2021 18:43 Ответить
Це Вавина свячена корова.
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24.06.2021 18:50 Ответить
Скоріше бичок.
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24.06.2021 19:02 Ответить
Нет, это же бородатая бабушка зеледента зачищает территорию Украины от посягательств конкурентов. С таким внучком сам бог велел косить бабло с избирателей, которые "лишь бы не барыга". Надо успеть до того как зеленого внучка не потянут за рояльный инструмент на Майдан.
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24.06.2021 18:51 Ответить
Та нехай вже одразу введе проти всіх, окрім своїх спонсорів: Коломойського, Ахметова і Пінчука, а то вже задовбав своїми санкціями через кожні 10 хвилин.
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24.06.2021 18:46 Ответить
Нехай введе санкцію проти зеленського,щоб та мавпа закрила вже свою ротову порожнину...
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24.06.2021 19:06 Ответить
нілох-крутий сцикун.
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24.06.2021 18:49 Ответить
Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов - Цензор.НЕТ 3141
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24.06.2021 18:52 Ответить
14:18 Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины,
16:42 Зеленский ввел в действие новые и продленные санкции в отношении 55 банков и финансовых компаний из РФ, - указ
17:36 Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса
17:57 Зеленский продлил санкции СНБО против российских пропагандистских СМИ
18:18 Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова
18:32 Данилов: Специалисты по санкциям из США прилетят в Украину для консультаций
18:41 "У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов
18:42 Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов - Цензор.НЕТ 6142
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24.06.2021 19:04 Ответить
Во штырит зеленомордого дебила.
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24.06.2021 20:05 Ответить
Почему Зеленский и МИД Украины молчат по поводу инцидента в украинских территориальных водах, когда россияне угрожали эсминцу Defender. Или Украина считает уже Крым российским???
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24.06.2021 18:54 Ответить
Не можна псувати відносини з Путіним. Нам ще в РФ серіали продавати.
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24.06.2021 18:57 Ответить
Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов. Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса/ Не Буратина Коломойского а борец с мировым еврейским капиталом.
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24.06.2021 18:54 Ответить
В частности, продлеваются санкции против главы правления "Газпрома" Алексея Миллера Источник: https://censor.net/ru/n3273335
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Транзит газа прекратят?
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24.06.2021 21:32 Ответить
 
 