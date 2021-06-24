Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО от 18 июня о продлении санкций против ряда российских бизнесменов и чиновников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В частности, продлеваются санкции против главы правления "Газпрома" Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаски, главы правления ВТБ Банка Андрея Костина, а также Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов. Действие санкций продлевается сроком на три года.

Против Миллера, Дерипаски, Костина и Игоря Роттенберга применяется пакет санкций, который включает в себя блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

Против Аркадия и Романа Роттенбергов применяется санкция о предотвращени вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

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Указ №266/2021 от 24 июня вступает в силу со дня его обнародования.