Зеленський продовжив санкції РНБО проти Дерипаски, Міллера і Ротенбергів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 18 червня про продовження санкцій проти низки російських бізнесменів і чиновників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зокрема, продовжуються санкції проти голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, бізнесмена Олега Дерипаски, голови правління ВТБ Банку Андрія Костіна, а також Ігоря, Аркадія і Романа Ротенбергів. Дія санкцій продовжується терміном на три роки.

Проти Міллера, Дерипаски, Костіна і Ігоря Роттенберга застосовується пакет санкцій, який включає в себе блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України.

Читайте також: Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про зняття з нього санкцій

Проти Аркадія і Романа Роттенбергів застосовується санкція про запобігання виведенню капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України.

Указ №266/2021 від 24 червня набуває чинності з дня його оприлюднення.