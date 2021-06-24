Зеленський продовжив санкції РНБО проти Дерипаски, Міллера і Ротенбергів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 18 червня про продовження санкцій проти низки російських бізнесменів і чиновників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зокрема, продовжуються санкції проти голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, бізнесмена Олега Дерипаски, голови правління ВТБ Банку Андрія Костіна, а також Ігоря, Аркадія і Романа Ротенбергів. Дія санкцій продовжується терміном на три роки.
Проти Міллера, Дерипаски, Костіна і Ігоря Роттенберга застосовується пакет санкцій, який включає в себе блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України.
Проти Аркадія і Романа Роттенбергів застосовується санкція про запобігання виведенню капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України.
Указ №266/2021 від 24 червня набуває чинності з дня його оприлюднення.
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