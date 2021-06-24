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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський продовжив санкції РНБО проти Дерипаски, Міллера і Ротенбергів

Зеленський продовжив санкції РНБО проти Дерипаски, Міллера і Ротенбергів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 18 червня про продовження санкцій проти низки російських бізнесменів і чиновників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зокрема, продовжуються санкції проти голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, бізнесмена Олега Дерипаски, голови правління ВТБ Банку Андрія Костіна, а також Ігоря, Аркадія і Романа Ротенбергів. Дія санкцій продовжується терміном на три роки.

Проти Міллера, Дерипаски, Костіна і Ігоря Роттенберга застосовується пакет санкцій, який включає в себе блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України.

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Проти Аркадія і Романа Роттенбергів застосовується санкція про запобігання виведенню капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України.

Указ №266/2021 від 24 червня набуває чинності з дня його оприлюднення.

Автор: 

Дерипаска Олег (238) Зеленський Володимир (23790) Міллер Метью (157) санкції (11816) РНБО (2279) Ротенберг (85)


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Топ коментарі
+4
Це Вавина свячена корова.
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24.06.2021 18:50
+4
Нет, это же бородатая бабушка зеледента зачищает территорию Украины от посягательств конкурентов. С таким внучком сам бог велел косить бабло с избирателей, которые "лишь бы не барыга". Надо успеть до того как зеленого внучка не потянут за рояльный инструмент на Майдан.
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24.06.2021 18:51
+3
Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов - Цензор.НЕТ 3141
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24.06.2021 18:52
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Проти Коломойського також?
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24.06.2021 18:43 Відповісти
Це Вавина свячена корова.
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24.06.2021 18:50 Відповісти
Скоріше бичок.
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24.06.2021 19:02 Відповісти
Нет, это же бородатая бабушка зеледента зачищает территорию Украины от посягательств конкурентов. С таким внучком сам бог велел косить бабло с избирателей, которые "лишь бы не барыга". Надо успеть до того как зеленого внучка не потянут за рояльный инструмент на Майдан.
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24.06.2021 18:51 Відповісти
Та нехай вже одразу введе проти всіх, окрім своїх спонсорів: Коломойського, Ахметова і Пінчука, а то вже задовбав своїми санкціями через кожні 10 хвилин.
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24.06.2021 18:46 Відповісти
Нехай введе санкцію проти зеленського,щоб та мавпа закрила вже свою ротову порожнину...
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24.06.2021 19:06 Відповісти
нілох-крутий сцикун.
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24.06.2021 18:49 Відповісти
Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов - Цензор.НЕТ 3141
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24.06.2021 18:52 Відповісти
14:18 Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины,
16:42 Зеленский ввел в действие новые и продленные санкции в отношении 55 банков и финансовых компаний из РФ, - указ
17:36 Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса
17:57 Зеленский продлил санкции СНБО против российских пропагандистских СМИ
18:18 Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова
18:32 Данилов: Специалисты по санкциям из США прилетят в Украину для консультаций
18:41 "У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов
18:42 Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов - Цензор.НЕТ 6142
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24.06.2021 19:04 Відповісти
Во штырит зеленомордого дебила.
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24.06.2021 20:05 Відповісти
Почему Зеленский и МИД Украины молчат по поводу инцидента в украинских территориальных водах, когда россияне угрожали эсминцу Defender. Или Украина считает уже Крым российским???
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24.06.2021 18:54 Відповісти
Не можна псувати відносини з Путіним. Нам ще в РФ серіали продавати.
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24.06.2021 18:57 Відповісти
Зеленский продлил санкции СНБО против Дерипаски, Миллера и Ротенбергов. Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса/ Не Буратина Коломойского а борец с мировым еврейским капиталом.
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24.06.2021 18:54 Відповісти
В частности, продлеваются санкции против главы правления "Газпрома" Алексея Миллера Источник: https://censor.net/ru/n3273335
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Транзит газа прекратят?
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24.06.2021 21:32 Відповісти
 
 