Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ. ВИДЕО
Оккупация Крыма означала еще и смену элит. Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг, Сергей Аксенов, Владимир Константинов и другие завладели крымскими активами.
Российское издание "Новая газета" выпустила материал о "хозяевах Крыма" - тех, кто самовольно захватил земельные участки оккупированного Россией полуострова, передает Цензор.НЕТ.
Так, "дача Ковальчука" располагается в Батилимане на побережье Ласпинской бухты в Балаклавском районе. До 2007 года там был пансионат "Мыс Айя", позже землю выкупила семья беглого экс-президента Виктора Януковича.
После Майдана собственником стала питерская компания "Берег", гендиректор которой якобы связан с совладельцами банка "Россия", одним из которых и является один из "друзей Путина" Юрий Ковальчук. При этом, по словам рабочих, достраивающих "дачу", хозяином имения является сам президент РФ Владимир Путин.
В свое время, банк "Россия" зашел на территорию Крыма вместо вытесненных оккупантами украинских банков. Так Ковальчук стал одним из первых банкиров, начавших работать на полустрове, а в 2017 году - фактическим владельцем винзавода "Новый свет", а в декабре прошлого года - и фактическим владельцем винного завода "Массандра".
По словам источников "Новый газеты", структуры Ковальчука также по факту контролируют работу еще одного винзавода в Крыму - "Инкерман".
Другим "другом Путина", обустроившимся в Крыму, стал бизнесмен Аркадий Ротенберг. В свое время именно он построил мост на полуостров через Керченский пролив.
"Дача Ротенберга" расположилась недалеко от "дачи Ковальчука", на противоположной стороне Ласпинской бухты - на мысе Сарыч. При этом, площадь ее территории превышает имение банкира примерно в четыре раза 12,5 га против 3,8 га.
Компании, связанные с Ротенбергом, "получили в распоряжение" знаменитые крымские санатории: "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" - общая цена "сделки" составила всего 1,5 млрд рублей.
Дополнительно Ротенберг стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", детского лагеря "Артек" и фирмы "Крымтехнологии", в собственности которой находится 87 земельных участков на полуострове и более 300 отельных зданий.
Еще одним "новым хозяином" крымских объектов стал глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. Семья чиновника связана с группой строительных компаний "Монолит" - именно этот застройщик начал возводить высотки на бывших местах проживания крымских татар, а также застроил микрорайон "Красная роза".
В 2014 году Путин предложил бывшему депутату Верховной Рады Крыма Аксенову "возглавить" полуостров, после чего количество его активов начало стремительно расти. Родственники Аксенова владеют несколькими фирмами, тоже связанными с недвижимостью.
Отмечен был в расследовании и экс-глава парламента Крыма Владимир Константинов. Несмотря на то, что в 2010 году он якобы "отошел от дел", по факту под контролем его семьи остались многие крымские строительные компании.
Также в делах недвижимости Крыма, по версии журналистов, Константинову компанию составили Евгений Кабанов и Павел Лебедев.
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спасибо, конечно, а теперь быстро извинились, трюду лизнули и исчезли....
как такая предлажуха?
Крым и раньше, до аннексии, НЕ принадлежал Украине - народу Украины.
Мысль покажется на первый взгляд парадоксальной.
И не только парадоксально, но и НЕ патриотичной - мир всегда намного сложнее, чем...
Крым и раньше, до аннексии, принадлежал Украине только de jure, а de facto - его все больше и больше захватывали олигархи,...
Просто раньше, в украинское время, туда приезжали «бютовцы» или «македонцы», - так их называли, т.е. макеевские, донецкие... и прочие братки, и захватывали самые лучшие места.
Там был такой криминальный рассадник - грабили и присваивали.
НЕ УСПЕЛИ! Не успели... еще до такой степени как теперь - и темпы не те были и размах не исконно русский.
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Український часопис
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