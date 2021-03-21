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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ. ВИДЕО

Оккупация Крыма означала еще и смену элит. Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг, Сергей Аксенов, Владимир Константинов и другие завладели крымскими активами.

Российское издание "Новая газета" выпустила материал о "хозяевах Крыма" - тех, кто самовольно захватил земельные участки оккупированного Россией полуострова, передает Цензор.НЕТ.

Так, "дача Ковальчука" располагается в Батилимане на побережье Ласпинской бухты в Балаклавском районе. До 2007 года там был пансионат "Мыс Айя", позже землю выкупила семья беглого экс-президента Виктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

После Майдана собственником стала питерская компания "Берег", гендиректор которой якобы связан с совладельцами банка "Россия", одним из которых и является один из "друзей Путина" Юрий Ковальчук. При этом, по словам рабочих, достраивающих "дачу", хозяином имения является сам президент РФ Владимир Путин.

В свое время, банк "Россия" зашел на территорию Крыма вместо вытесненных оккупантами украинских банков. Так Ковальчук стал одним из первых банкиров, начавших работать на полустрове, а в 2017 году - фактическим владельцем винзавода "Новый свет", а в декабре прошлого года - и фактическим владельцем винного завода "Массандра".

По словам источников "Новый газеты", структуры Ковальчука также по факту контролируют работу еще одного винзавода в Крыму - "Инкерман".

Другим "другом Путина", обустроившимся в Крыму, стал бизнесмен Аркадий Ротенберг. В свое время именно он построил мост на полуостров через Керченский пролив.

Также смотрите: В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ. ДОКУМЕНТ

"Дача Ротенберга" расположилась недалеко от "дачи Ковальчука", на противоположной стороне Ласпинской бухты - на мысе Сарыч. При этом, площадь ее территории превышает имение банкира примерно в четыре раза 12,5 га против 3,8 га.

Компании, связанные с Ротенбергом, "получили в распоряжение" знаменитые крымские санатории: "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" - общая цена "сделки" составила всего 1,5 млрд рублей.

Дополнительно Ротенберг стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", детского лагеря "Артек" и фирмы "Крымтехнологии", в собственности которой находится 87 земельных участков на полуострове и более 300 отельных зданий.

Еще одним "новым хозяином" крымских объектов стал глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. Семья чиновника связана с группой строительных компаний "Монолит" - именно этот застройщик начал возводить высотки на бывших местах проживания крымских татар, а также застроил микрорайон "Красная роза".

Читайте также: Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК

В 2014 году Путин предложил бывшему депутату Верховной Рады Крыма Аксенову "возглавить" полуостров, после чего количество его активов начало стремительно расти. Родственники Аксенова владеют несколькими фирмами, тоже связанными с недвижимостью.

Отмечен был в расследовании и экс-глава парламента Крыма Владимир Константинов. Несмотря на то, что в 2010 году он якобы "отошел от дел", по факту под контролем его семьи остались многие крымские строительные компании.

Также в делах недвижимости Крыма, по версии журналистов, Константинову компанию составили Евгений Кабанов и Павел Лебедев.

Автор: 

Константинов Владимир (82) Крым (26409) собственность (90) Аксенов Сергей (361) Ротенберг Аркадий (25)


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Топ комментарии
+21
Було б незвично, якби кремлівська кодла почала ділити Таймир.
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21.03.2021 02:20
+17
А крисчяни, вибачте, в чергу, в Раші дуже багато земель у центрі абсолютного холоду Оймяконі. Хотіли каміння з неба, жеріть!
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21.03.2021 02:24
+13
буба с ленкой там тоже свою десятину откусили...
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21.03.2021 03:27
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Правила форума Совет форумчан
Було б незвично, якби кремлівська кодла почала ділити Таймир.
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21.03.2021 02:20 Ответить
А крисчяни, вибачте, в чергу, в Раші дуже багато земель у центрі абсолютного холоду Оймяконі. Хотіли каміння з неба, жеріть!
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21.03.2021 02:24 Ответить
Здається, що від прізвиська «криСчани», населення Криму не від миється ніколи.
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21.03.2021 07:08 Ответить
читаю новую постоянно) - это героизм..)
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21.03.2021 02:57 Ответить
буба с ленкой там тоже свою десятину откусили...
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21.03.2021 03:27 Ответить
конечно же случайно и нихто не при чем... - багуцкая може?
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21.03.2021 03:30 Ответить
В историю, не кацапскую конечно же, ето войдет как Великий дерибан Крыма....
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21.03.2021 03:34 Ответить
буба - в крыму шо есть нет? - колись уже *********...
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21.03.2021 05:29 Ответить
зеленое молчание - наилучшее подверждение...
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21.03.2021 05:30 Ответить
..Не розумієш ? ..А я не розумію ..чому *забугорні * сунуть свого брудного писка у справи України , вказуючи що нам робити .
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21.03.2021 06:10 Ответить
не понимаю связи между Украиной и 95м кварталом, а хоть убейте не понимаю...
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21.03.2021 05:33 Ответить
Недавно Портников говорил, что Крым нужен был опг "озеро" для дерибана, а тут прямо целая новость подтвеждающая его слова.
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21.03.2021 06:00 Ответить
Історія про те, як Крим перетворився на йухловий Крим...
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21.03.2021 06:04 Ответить
Це історія про те, як "всесоюзна здравниця" захотіла стать "сортиром на всесвітній бензоколонці"...
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21.03.2021 07:13 Ответить
Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6036
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21.03.2021 06:07 Ответить
46й? - канадия переживает за америку больше чем за себя
спасибо, конечно, а теперь быстро извинились, трюду лизнули и исчезли....
как такая предлажуха?
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21.03.2021 06:09 Ответить
Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3243
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21.03.2021 06:12 Ответить
Новый передел и того что уже раннее поделили и того что не до делили!
Крым и раньше, до аннексии, НЕ принадлежал Украине - народу Украины.
Мысль покажется на первый взгляд парадоксальной.
И не только парадоксально, но и НЕ патриотичной - мир всегда намного сложнее, чем...
Крым и раньше, до аннексии, принадлежал Украине только de jure, а de facto - его все больше и больше захватывали олигархи,...
Просто раньше, в украинское время, туда приезжали «бютовцы» или «македонцы», - так их называли, т.е. макеевские, донецкие... и прочие братки, и захватывали самые лучшие места.
Там был такой криминальный рассадник - грабили и присваивали.
НЕ УСПЕЛИ! Не успели... еще до такой степени как теперь - и темпы не те были и размах не исконно русский.
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21.03.2021 06:26 Ответить
Херня,крысчане,ходите купаться на Азовское.
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21.03.2021 06:32 Ответить
у бубы там проперти нет
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21.03.2021 06:51 Ответить
отбулавленый головной комад.. - 4жды косяк -... с етим точно можно воевать!
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21.03.2021 06:55 Ответить
Хто що "охороняє"- той тим і володіє. Нічого нового.
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21.03.2021 07:02 Ответить
Половина коментів під новиною від одного п'яного флудера...(((
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21.03.2021 07:06 Ответить
3,14дары поделили?Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2945
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21.03.2021 07:16 Ответить
И до 2014 года при полном попустительстве украинских властей куча собственности на ЮБК и так была россиянской. Начиная от Батилимана - детский лагерь "Чайка" и поехало, базы отдыха флота РФ, Ялта и т.д. Ну и были в собственности РФ наши все крымские депутаты, СБУ, прокуратура, МВД, короче все, куда набирают методом отрицательной селекции.
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21.03.2021 07:26 Ответить
АРК Крым был автономной Республикой в составе Украины,это типа Саха-Якутия или Тува с Калмыкией и прочим быдлом собранные в Эрэфию,типа незалежные в составе сраной РАБссии
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21.03.2021 07:33 Ответить
Сегодня Крым стал ГУЛАГом Сралина-ТРУПлера...,типа ядерный полигон для рюсскагаварящих Хмырей мои поздравления незалежному Крыму
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21.03.2021 07:35 Ответить
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Український часопис

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В цей день 1919 року в родині українських емігрантів народився Олександер Дяченко (1919 -1943) - моряк ВМС США, що загинув у бою під час Другої світової війни. Нагороджений посмертно Срібною Зіркою. "Diachenko"-єдиний у світі іноземний бойовий корабель, названий на честь українця
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21.03.2021 08:06 Ответить
Захоплений Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3297Захоплений Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4802
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21.03.2021 10:29 Ответить
Местной вате это нравиться, холопский менталитет ничем не вытравить, царь и его шобла может делать что угодно 😁😁😁😁
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21.03.2021 08:38 Ответить
Окупований Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2833
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21.03.2021 11:08 Ответить
Після деокупаціі усе повернеться у власність України!
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21.03.2021 11:34 Ответить
Бандера прийде - викине всіх!
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21.03.2021 12:31 Ответить
З самого початку окупації потрібно було відстрілювати окупантів а не займатися демагогією про "дипломатичні шляхи" звільнення Криму. Це є актуальним і сьогодні - якщо окупанту затишно і спокійно то який сенс припиняти окупацію?
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21.03.2021 19:29 Ответить
 
 