Окупований Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ. ВIДЕО

Окупація Криму означала ще й зміну еліт. Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг, Сергій Аксьонов, Володимир Константинов та інші заволоділи кримськими активами.

Російське видання "Новая газета" випустила матеріал про "господарів Криму" - тих, хто самовільно захопив земельні ділянки окупованого Росією півострова, передає Цензор.НЕТ.

Так, "дача Ковальчука" розташовується в Батілімане на узбережжі Ласпинської бухти в Балаклавському районі. До 2007 року там був пансіонат "Мис Айя", пізніше землю викупила родина президента-втікача Віктора Януковича.

Після Майдану власником стала пітерська компанія "Берег", гендиректор якої нібито пов'язаний зі співвласниками банку "Росія", одним з яких і є один із "друзів Путіна" Юрій Ковальчук. При цьому, за словами робітників, які добудовували "дачу", господарем маєтку є сам президент РФ Володимир Путін.

Свого часу, банк "Росія" зайшов на територію Криму замість витіснених окупантами українських банків. Так Ковальчук став одним із перших банкірів, які почали працювати на півострові, а в 2017 році - фактичним власником винзаводу "Новий світ", а в грудні минулого року - і фактичним власником винного заводу "Массандра".

За словами джерел "Нової газети", структури Ковальчука також фактично контролюють роботу ще одного винзаводу в Криму - "Інкерман".

Іншим "другом Путіна", що облаштувався в Криму, став бізнесмен Аркадій Ротенберг. Свого часу саме він побудував міст на півострів через Керченську протоку.

"Дача Ротенберга" розташувалася недалеко від "дачі Ковальчука", на протилежній стороні Ласпинської бухти - на мисі Сарич. При цьому, площа її території перевищує маєток банкіра приблизно в чотири рази: 12,5 га проти 3,8 га.

Компанії, пов'язані з Ротенбергом, "отримали в розпорядження" знамениті кримські санаторії: "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі" - загальна ціна "угоди" становила 1,5 млрд рублів.

Додатково Ротенберг став фактичним власником компанії "Кримтелеком", дитячого табору "Артек" і фірми "Кримтехнологіі", у власності якої перебуває 87 земельних ділянок на півострові і понад 300 готельних будівель.

Ще одним "новим господарем" кримських об'єктів став глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов. Сім'я чиновника пов'язана з групою будівельних компаній "Моноліт" - саме цей забудовник почав зводити висотки на колишніх місцях проживання кримських татар, а також забудував мікрорайон "Червона троянда".

У 2014 році Путін запропонував колишньому депутату Верховної Ради Криму Аксьонову "очолити" півострів, після чого кількість його активів почала стрімко зростати. Родичі Аксьонова володіють декількома фірмами, теж пов'язаними з нерухомістю.

Відзначений був у розслідуванні й ексголова парламенту Криму Володимир Константинов. Попри те, що в 2010 році він нібито "відійшов від справ", фактично під контролем його сім'ї залишилося багато кримських будівельних компаній.

Також у справах нерухомості Криму, за версією журналістів, Константинову компанію склали Євген Кабанов і Павло Лебедєв.