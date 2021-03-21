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Окупований Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ. ВIДЕО

Окупація Криму означала ще й зміну еліт. Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг, Сергій Аксьонов, Володимир Константинов та інші заволоділи кримськими активами.

Російське видання "Новая газета" випустила матеріал про "господарів Криму" - тих, хто самовільно захопив земельні ділянки окупованого Росією півострова, передає Цензор.НЕТ.

Так, "дача Ковальчука" розташовується в Батілімане на узбережжі Ласпинської бухти в Балаклавському районі. До 2007 року там був пансіонат "Мис Айя", пізніше землю викупила родина президента-втікача Віктора Януковича.

Після Майдану власником стала пітерська компанія "Берег", гендиректор якої нібито пов'язаний зі співвласниками банку "Росія", одним з яких і є один із "друзів Путіна" Юрій Ковальчук. При цьому, за словами робітників, які добудовували "дачу", господарем маєтку є сам президент РФ Володимир Путін.

Свого часу, банк "Росія" зайшов на територію Криму замість витіснених окупантами українських банків. Так Ковальчук став одним із перших банкірів, які почали працювати на півострові, а в 2017 році - фактичним власником винзаводу "Новий світ", а в грудні минулого року - і фактичним власником винного заводу "Массандра".

За словами джерел "Нової газети", структури Ковальчука також фактично контролюють роботу ще одного винзаводу в Криму - "Інкерман".

Іншим "другом Путіна", що облаштувався в Криму, став бізнесмен Аркадій Ротенберг. Свого часу саме він побудував міст на півострів через Керченську протоку.

"Дача Ротенберга" розташувалася недалеко від "дачі Ковальчука", на протилежній стороні Ласпинської бухти - на мисі Сарич. При цьому, площа її території перевищує маєток банкіра приблизно в чотири рази: 12,5 га проти 3,8 га.

Компанії, пов'язані з Ротенбергом, "отримали в розпорядження" знамениті кримські санаторії: "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі" - загальна ціна "угоди" становила 1,5 млрд рублів.

Додатково Ротенберг став фактичним власником компанії "Кримтелеком", дитячого табору "Артек" і фірми "Кримтехнологіі", у власності якої перебуває 87 земельних ділянок на півострові і понад 300 готельних будівель.

Ще одним "новим господарем" кримських об'єктів став глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов. Сім'я чиновника пов'язана з групою будівельних компаній "Моноліт" - саме цей забудовник почав зводити висотки на колишніх місцях проживання кримських татар, а також забудував мікрорайон "Червона троянда".

У 2014 році Путін запропонував колишньому депутату Верховної Ради Криму Аксьонову "очолити" півострів, після чого кількість його активів почала стрімко зростати. Родичі Аксьонова володіють декількома фірмами, теж пов'язаними з нерухомістю.

Відзначений був у розслідуванні й ексголова парламенту Криму Володимир Константинов. Попри те, що в 2010 році він нібито "відійшов від справ", фактично під контролем його сім'ї залишилося багато кримських будівельних компаній.

Також у справах нерухомості Криму, за версією журналістів, Константинову компанію склали Євген Кабанов і Павло Лебедєв.

Автор: 

Константінов (28) Крим (14174) власність (83) Аксьонов Сергій (225) Ротенберг (85)


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Топ коментарі
+21
Було б незвично, якби кремлівська кодла почала ділити Таймир.
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21.03.2021 02:20
+17
А крисчяни, вибачте, в чергу, в Раші дуже багато земель у центрі абсолютного холоду Оймяконі. Хотіли каміння з неба, жеріть!
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21.03.2021 02:24
+13
буба с ленкой там тоже свою десятину откусили...
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21.03.2021 03:27
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Було б незвично, якби кремлівська кодла почала ділити Таймир.
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21.03.2021 02:20 Відповісти
А крисчяни, вибачте, в чергу, в Раші дуже багато земель у центрі абсолютного холоду Оймяконі. Хотіли каміння з неба, жеріть!
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21.03.2021 02:24 Відповісти
Здається, що від прізвиська «криСчани», населення Криму не від миється ніколи.
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21.03.2021 07:08 Відповісти
читаю новую постоянно) - это героизм..)
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21.03.2021 02:57 Відповісти
буба с ленкой там тоже свою десятину откусили...
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21.03.2021 03:27 Відповісти
конечно же случайно и нихто не при чем... - багуцкая може?
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21.03.2021 03:30 Відповісти
В историю, не кацапскую конечно же, ето войдет как Великий дерибан Крыма....
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21.03.2021 03:34 Відповісти
буба - в крыму шо есть нет? - колись уже *********...
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21.03.2021 05:29 Відповісти
зеленое молчание - наилучшее подверждение...
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21.03.2021 05:30 Відповісти
..Не розумієш ? ..А я не розумію ..чому *забугорні * сунуть свого брудного писка у справи України , вказуючи що нам робити .
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21.03.2021 06:10 Відповісти
не понимаю связи между Украиной и 95м кварталом, а хоть убейте не понимаю...
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21.03.2021 05:33 Відповісти
Недавно Портников говорил, что Крым нужен был опг "озеро" для дерибана, а тут прямо целая новость подтвеждающая его слова.
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21.03.2021 06:00 Відповісти
Історія про те, як Крим перетворився на йухловий Крим...
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21.03.2021 06:04 Відповісти
Це історія про те, як "всесоюзна здравниця" захотіла стать "сортиром на всесвітній бензоколонці"...
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21.03.2021 07:13 Відповісти
Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6036
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21.03.2021 06:07 Відповісти
46й? - канадия переживает за америку больше чем за себя
спасибо, конечно, а теперь быстро извинились, трюду лизнули и исчезли....
как такая предлажуха?
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21.03.2021 06:09 Відповісти
Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3243
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21.03.2021 06:12 Відповісти
Новый передел и того что уже раннее поделили и того что не до делили!
Крым и раньше, до аннексии, НЕ принадлежал Украине - народу Украины.
Мысль покажется на первый взгляд парадоксальной.
И не только парадоксально, но и НЕ патриотичной - мир всегда намного сложнее, чем...
Крым и раньше, до аннексии, принадлежал Украине только de jure, а de facto - его все больше и больше захватывали олигархи,...
Просто раньше, в украинское время, туда приезжали «бютовцы» или «македонцы», - так их называли, т.е. макеевские, донецкие... и прочие братки, и захватывали самые лучшие места.
Там был такой криминальный рассадник - грабили и присваивали.
НЕ УСПЕЛИ! Не успели... еще до такой степени как теперь - и темпы не те были и размах не исконно русский.
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21.03.2021 06:26 Відповісти
Херня,крысчане,ходите купаться на Азовское.
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21.03.2021 06:32 Відповісти
у бубы там проперти нет
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21.03.2021 06:51 Відповісти
отбулавленый головной комад.. - 4жды косяк -... с етим точно можно воевать!
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21.03.2021 06:55 Відповісти
Хто що "охороняє"- той тим і володіє. Нічого нового.
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21.03.2021 07:02 Відповісти
Половина коментів під новиною від одного п'яного флудера...(((
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21.03.2021 07:06 Відповісти
3,14дары поделили?Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2945
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21.03.2021 07:16 Відповісти
И до 2014 года при полном попустительстве украинских властей куча собственности на ЮБК и так была россиянской. Начиная от Батилимана - детский лагерь "Чайка" и поехало, базы отдыха флота РФ, Ялта и т.д. Ну и были в собственности РФ наши все крымские депутаты, СБУ, прокуратура, МВД, короче все, куда набирают методом отрицательной селекции.
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21.03.2021 07:26 Відповісти
АРК Крым был автономной Республикой в составе Украины,это типа Саха-Якутия или Тува с Калмыкией и прочим быдлом собранные в Эрэфию,типа незалежные в составе сраной РАБссии
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21.03.2021 07:33 Відповісти
Сегодня Крым стал ГУЛАГом Сралина-ТРУПлера...,типа ядерный полигон для рюсскагаварящих Хмырей мои поздравления незалежному Крыму
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21.03.2021 07:35 Відповісти
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Український часопис

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В цей день 1919 року в родині українських емігрантів народився Олександер Дяченко (1919 -1943) - моряк ВМС США, що загинув у бою під час Другої світової війни. Нагороджений посмертно Срібною Зіркою. "Diachenko"-єдиний у світі іноземний бойовий корабель, названий на честь українця
Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 1980 Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7082Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ - Цензор.НЕТ 1252
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21.03.2021 08:06 Відповісти
Захоплений Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3297Захоплений Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4802
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21.03.2021 10:29 Відповісти
Местной вате это нравиться, холопский менталитет ничем не вытравить, царь и его шобла может делать что угодно 😁😁😁😁
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21.03.2021 08:38 Відповісти
Окупований Крим "поділили" друзі Путіна і маріонетки Кремля, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2833
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21.03.2021 11:08 Відповісти
Після деокупаціі усе повернеться у власність України!
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21.03.2021 11:34 Відповісти
Бандера прийде - викине всіх!
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21.03.2021 12:31 Відповісти
З самого початку окупації потрібно було відстрілювати окупантів а не займатися демагогією про "дипломатичні шляхи" звільнення Криму. Це є актуальним і сьогодні - якщо окупанту затишно і спокійно то який сенс припиняти окупацію?
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21.03.2021 19:29 Відповісти
 
 