С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму
С сегодняшнего дня в оккупированном Крыму вступил в силу указ Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно указу российского президента, ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.
Исключение - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.
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Просто без симпатий.
И от Украины тоже.
убывал дидов лопатой
свого дида не убил
пожалел, тот был дибил.
Та то таке. Сьогодні день народження Івана Мазепи, - видатного українського політичного діяча.
Людини, від спогадів про яку москалів корчить і дотепер.
Шануймо наших Героїв! Слава Україні! Смерть ворогам!
"Здесь нет ничего удивительного. Это распространённая международная практика. Во всём мире государства ограничивают права иностранцев на владение землёй в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землёй сельхозназначения.
Или он не украинец а узбек??
Можно например написать статью о том, что доктора при язве желудка запрещают пить обезболивающие препараты, даже если у вас гнойный нарыв, ушиб, травма или болезненные месячные у баб.
А на самом деле доктора при язве желудка запрещают пить не все обезболивающие, а к примеру Немисил, который сам по себе провоцирует язву желудка.
Я за объективность и точность. Мне на кацапню и их высеры насрать, но нельзя же нашу журналистику опускать ниже плинтуса. У кого вы учились, журналжисты?