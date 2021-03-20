С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

С сегодняшнего дня в оккупированном Крыму вступил в силу указ Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно указу российского президента, ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Исключение - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.

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