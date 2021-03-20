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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

С сегодняшнего дня в оккупированном Крыму вступил в силу указ Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно указу российского президента, ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Исключение - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

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Топ комментарии
+59
Путин молодец!!!!
Есть отличный повод национализировать имущество граждан РФ на территории Украины!!!! Путин открыл ящик Пандоры!!!!
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20.03.2021 12:30
+58
О, а Ленка Зеленский как , она же платит вовремя
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20.03.2021 12:22
+54
Вот чего зебилы забегали с двойным граджданством
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20.03.2021 12:25
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Страница 2 из 2
В дупу йому буде дещо інше.
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20.03.2021 12:39 Ответить
Если просто голый участок земли, ладно, понятно. А когда дом стоит на этом участке. Ладно, понятно, что право на землю ПОД домом тоже экспроприируют. А как же с правом собственности на дом? Как кацапы порешали?
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20.03.2021 12:36 Ответить
ответочка должна быть жосткой для кацапёздолов - запретить владеть землёй и долями в облэнергах и прочих нах, бизнесах..
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20.03.2021 12:37 Ответить
Для початку не требя шмарклю президентом вибирати, щоб ответочка була. Це чмо прогнусавить якусь озабоченность і на цьому кінець.
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20.03.2021 17:06 Ответить
Этот сопли жувать не будет. Он знает как строить государство.
Просто без симпатий.
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20.03.2021 12:38 Ответить
опаньки, а как же ж баб Юлин бизнес в Крыму?... Зрада, голимая зрада. Юля сьодни с Ленчиком набухаются.
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20.03.2021 12:38 Ответить
а мертветчут все же - подленький малый.
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20.03.2021 12:41 Ответить
.Не состоял, а был на задании!
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20.03.2021 13:00 Ответить
та у баби вже давно три -чотири громадянства в запасі...
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20.03.2021 13:01 Ответить
}{уйло, всё вернёте. После того, как получите по кровавым соплям от Штатов и НАТО.
И от Украины тоже.
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20.03.2021 12:40 Ответить
Від сьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9932
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20.03.2021 12:40 Ответить
свиньи, нарядились в кокошники, хрюкайте!!
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20.03.2021 19:39 Ответить
Правильно сделал теперь все ************* порадуются)))
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20.03.2021 12:41 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83-%D1%96-%D0%B7-%D1%80%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94 Вуйко бере сокиру і з рішучим виглядом йде з хати. Жінка питає -"Ти куди, Миколо?"-"Та піду зрубаю березу коло хати"-"Ой лишечко, та навіщо ж?!"-"Та не дай Бог, знову прийдуть москалі, скажуть: Істінно русскій пєйзаж!.."
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20.03.2021 12:41 Ответить
А як же ж Лєнкіна вілла у Лівадії? Вона ж на неї гроши все життя збирала, не доїдала бідолашна. А зараз комуналку сплачує, як та лохушка. А може у неї і паспорт з двоголовою куркою є?
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20.03.2021 12:41 Ответить
Заберуть ! Як *ліпецьку хфабрику * !
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20.03.2021 12:44 Ответить
Давно уже запаслась, поэтому спит крепко, её совесть чиста...
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20.03.2021 21:52 Ответить
Вот если бы Путин запретил ездить в Крым на отдых хохлам, было бы просто чудесно.
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20.03.2021 12:42 Ответить
Та хай ездят,после кацапни чесотку подхватывают
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20.03.2021 13:09 Ответить
Какой Пуцын,чебураха драная, это -Тупин, Пукин,он же *****
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20.03.2021 13:20 Ответить
А туди тепер лише "хохли" і їздять.
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20.03.2021 22:10 Ответить
В соведском сойузе землей владело исключительно компартийо...И где теперь этот союз...???
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20.03.2021 12:50 Ответить
Тоскуешь?
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20.03.2021 12:54 Ответить
В спам, сабббака ты казламордая...
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20.03.2021 12:56 Ответить
Орда всю історію робила те, що крала те і їла.
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20.03.2021 12:45 Ответить
Интересно, у Медведчука тоже землю отберут?
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20.03.2021 12:46 Ответить
Мертвечуку віддадуть все, що у інших заберуть. Чахлик буде єдиний володарь земель кримських.
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20.03.2021 12:56 Ответить
В нього давно кацапсячий аусвайс виданий особисто кумом ******.
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20.03.2021 15:11 Ответить
Знаю кримських українців ..які до останнього не міняли громадянство ...А тепер ?
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20.03.2021 12:46 Ответить
а тепер у сепарні в Україні вибір або туди або суди - краще нах туди з кінцями..
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20.03.2021 12:59 Ответить
Ответ всем украинцам,кто любит путина и Россию!
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20.03.2021 12:46 Ответить
***** - ботокс конопатый
убывал дидов лопатой
свого дида не убил
пожалел, тот был дибил.
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20.03.2021 12:53 Ответить
ну и норм - вся сепарня сибётся нах ...
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20.03.2021 12:58 Ответить
И эта Мразь удивляется почему он , Га*дон , Убийца *****.....
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20.03.2021 12:59 Ответить
Медведчуку тоже?
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20.03.2021 13:05 Ответить
Пришла пора Крымскмй титан прищучить вместе с поставщиками и ЗТМК.
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20.03.2021 13:06 Ответить
Цікаво, як потерпілий вирішить проблему зі своїм маєтком в Криму.
Та то таке. Сьогодні день народження Івана Мазепи, - видатного українського політичного діяча.
Людини, від спогадів про яку москалів корчить і дотепер.
Шануймо наших Героїв! Слава Україні! Смерть ворогам!
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20.03.2021 13:18 Ответить
ну квартальну мерзоту напевне це не стосується, чи як? вони ж вже встигли все оформити як треба?
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20.03.2021 13:29 Ответить
Надо при случае не забыть спросить у Бйдена: А Путин случайно еще и не вор?
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20.03.2021 13:32 Ответить
коли українські жидки від влади почнуть конфісковувати ************* майно в Україні?
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20.03.2021 13:36 Ответить
У моєї сім'ї забрали замлі, на протягом 14 років хочуть позбавити житла, і це не Путін, а місцеві феодали, державні службовці, та зараз розслідується версія щодо правоохоронних органів та їх родичів, ще й без славнозвісних справедливих Українських суддів ніяк
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20.03.2021 13:38 Ответить
Від сьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3428
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20.03.2021 13:41 Ответить
Если честно, то на фотке не паспорта) это "Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї". Синим цветом... А красные это родителей) У самого такие, уже не действительные, лежат)
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20.03.2021 14:55 Ответить
ОЙ ПОРА БЕЖАТЬ ЗАНИМАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ РЫГОВ !) ПУТИН ПОПРОШАЙКОЙ БЫЛ ИМ И ОСТАЛСЯ ))) ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЕГО ВСЯ СЕМЬЯ ЗДОХЛА !)
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20.03.2021 13:45 Ответить
Указ о запрете на владение крымской землёй гражданами зарубежных государств был подписан президентом РФ Владимиром Путиным ещё год назад. Это объясняется тем, что полуостров включён в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.
"Здесь нет ничего удивительного. Это распространённая международная практика. Во всём мире государства ограничивают права иностранцев на владение землёй в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землёй сельхозназначения.
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20.03.2021 14:06 Ответить
Не знаю, но по моему в международных судах у вована это не проканает.
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20.03.2021 14:06 Ответить
Зато две трети Украины под кацапами и коллаборантами,как будто так и надо.
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20.03.2021 14:07 Ответить
вот и пошла ответка Байдену ... по своим
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20.03.2021 14:16 Ответить
Есть у меня знакомый киевлянин, в 2013 году небольшую дачу под Севастополем купил, в 2014 очень Майданом возмущался, потом были не такие руськие, интересно, что сейчас думает...
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20.03.2021 14:34 Ответить
Що там банки окупантів, Сбербанк РФ, Сиббанк, Укрсибанк, ВТБ, Проминвестбанк, як себе почувають в Україні чи ба їм не жме тут ?
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20.03.2021 14:37 Ответить
Сцытся Михаил Иваныч, чтобы НАТО не сдали в аренду свой кусочек)))
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20.03.2021 14:58 Ответить
Надо и в ИндоПэриджане дать указ о запрете испльзования КРЕМЛЯ МОСКОВСКОГО ((1-я настенная доска России гласит,что строили его МИДИОЛАНЦЫ, а не миланцы,как перевернули=Мидия Атропатена(АтроБакия)=ОдЭрБэйАта(Огня муж бек Отец(Батя) -половина Одэрбэйджана)).Пусть тогда освобождают Кремль , или дадут нам строить туда дорогу шириной 5 км,как в АхырБахе(конец смотрящего-прошлый вторник был)=Карабахе.
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20.03.2021 15:06 Ответить
рейх иначе не может. Мордва с чувашами не поймет, кооператив "Озеро" превратился в кооператив "Крым". Вон геленджик огородили забором, и почивают на лаврах и в лавре, пробуривши туннели в горах, а как там рейховские дежурные скоморохи в Киеве- готовят паспорта - ми из раши. назрела необходимость вычистить обладателей рашквских паспортов с Верховного Совета и Кабмина и тем более из ОПы.
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20.03.2021 16:17 Ответить
А теперь нужно национализировать все все кацапское майно в Украине и тогда будет видно кто терпила.
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20.03.2021 16:17 Ответить
так что там с маетком Мертвечука???
Или он не украинец а узбек??
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20.03.2021 17:38 Ответить
Он русский.
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20.03.2021 18:38 Ответить
а зеля?..
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20.03.2021 19:41 Ответить
а усик?
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20.03.2021 19:42 Ответить
а судьи?
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20.03.2021 19:43 Ответить
а хенералы?
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20.03.2021 19:44 Ответить
двойное гражданство не зря...
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20.03.2021 19:45 Ответить
мы тут б'ємось за Україну, а вони, підари, вже перефарбувались
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20.03.2021 19:50 Ответить
ОЙ ПОРА БЕЖАТЬ ЗАНИМАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ РЫГОВ !) ПУТИН ПОПРОШАЙКОЙ БЫЛ ИМ И ОСТАЛСЯ ))) ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЕГО ВСЯ СЕМЬЯ ЗДОХЛА !)
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20.03.2021 21:24 Ответить
Що роблять кацапи в Києво-Печерській Лаврі? ....
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20.03.2021 22:13 Ответить
нужен симметричный ответ - и всех делов. Землю кацапов в Украине - национализировать. Лавру забрать.
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20.03.2021 23:44 Ответить
С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей...залез ко мне в дом, а теперь диктует ещё и условия, возвращался лучше бы в свой кооператив "Озеро", а то всё идёт к "Лебединому озеру"
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21.03.2021 00:43 Ответить
Уже начинает надоедать, что читателей держат за дебилов манипулируя словами. Специально пишут заголовки в которых одни слова заменяют другими искажая смысл. Запретил не украинцам а всем иностранным гражданам.

Можно например написать статью о том, что доктора при язве желудка запрещают пить обезболивающие препараты, даже если у вас гнойный нарыв, ушиб, травма или болезненные месячные у баб.
А на самом деле доктора при язве желудка запрещают пить не все обезболивающие, а к примеру Немисил, который сам по себе провоцирует язву желудка.
Я за объективность и точность. Мне на кацапню и их высеры насрать, но нельзя же нашу журналистику опускать ниже плинтуса. У кого вы учились, журналжисты?
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21.03.2021 03:47 Ответить
Половина населения Крыма остается гражданами Украины, и являются собственниками своего недвижимого имущества на основании Украинских законодательных актов. Теперь им либо давать бабло и взятки за переоформление, либо заберут. Другие иностранные граждане там и раньше ничем не могли владеть. Так, что все правильно Украинцам, имеющим землю, запретил ей владеть.
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21.03.2021 04:15 Ответить
Заметтьте как красиво кинули Тупицкого, и тут дело с отстранением от должности за незадекларированную землю а Крыму, и там эту землю заберут... Карма!
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21.03.2021 03:49 Ответить
Интересно, как Зебил выкрутится перед украинцами в это ситуации?
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21.03.2021 06:49 Ответить
Ніяк, по-перще, він не патріот, а по-друге, він українську землю Росії зібрався продавати.
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21.04.2021 19:59 Ответить
А КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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21.03.2021 08:52 Ответить
Зато россияне могут покупатьземлю в Украине по 10 000 га. Зеркальные меры.
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21.03.2021 11:52 Ответить
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