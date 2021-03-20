Від сьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму
Від сьогодні в окупованому Криму набув чинності указ Путіна про заборону володіти землею іноземним громадянам. Станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч таких ділянок належали українцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Згідно з указом російського президента, обмеження були введенні у 19-ти з 25-ти муніципальних утвореннях, зокрема, у Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку.
Винятки – землі у Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Белогорському, Червоногвардійському і Першотравневому районах.
Якщо українці не передали права на землю у встановлені терміни, таке майно за рішенням суду окупанти вилучатимуть. Отриману суму від продажу чужої землі росіяни передаватимуть державі або міській владі.
Топ коментарі
+59 Сергей1967
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+58 Александр Лихошва
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+54 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар20.03.2021 12:25
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Просто без симпатий.
И от Украины тоже.
убывал дидов лопатой
свого дида не убил
пожалел, тот был дибил.
Та то таке. Сьогодні день народження Івана Мазепи, - видатного українського політичного діяча.
Людини, від спогадів про яку москалів корчить і дотепер.
Шануймо наших Героїв! Слава Україні! Смерть ворогам!
"Здесь нет ничего удивительного. Это распространённая международная практика. Во всём мире государства ограничивают права иностранцев на владение землёй в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землёй сельхозназначения.
Или он не украинец а узбек??
Можно например написать статью о том, что доктора при язве желудка запрещают пить обезболивающие препараты, даже если у вас гнойный нарыв, ушиб, травма или болезненные месячные у баб.
А на самом деле доктора при язве желудка запрещают пить не все обезболивающие, а к примеру Немисил, который сам по себе провоцирует язву желудка.
Я за объективность и точность. Мне на кацапню и их высеры насрать, но нельзя же нашу журналистику опускать ниже плинтуса. У кого вы учились, журналжисты?