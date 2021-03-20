Від сьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму

Від сьогодні в окупованому Криму набув чинності указ Путіна про заборону володіти землею іноземним громадянам. Станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч таких ділянок належали українцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з указом російського президента, обмеження були введенні у 19-ти з 25-ти муніципальних утвореннях, зокрема, у Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку.

Винятки – землі у Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Белогорському, Червоногвардійському і Першотравневому районах.

Якщо українці не передали права на землю у встановлені терміни, таке майно за рішенням суду окупанти вилучатимуть. Отриману суму від продажу чужої землі росіяни передаватимуть державі або міській владі.

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