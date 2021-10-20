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Охорона президента тримає стенди про "Велике будівництво", щоб Зеленського не вдарило. ФОТО ДНЯ

Охорона президента тримає стенди про

Знімок було зроблено під час робочого візиту глави держави в Черкаську область.

Зеленського і його охоронця сфотографували в Золотоноші, де президент оглядав споруджені в межах програми "Велике будівництво" об'єкти, повідомляє Цензор.НЕТ. Фото взято з офіційного сайту глави держави.

Охорона президента тримає стенди про Велике будівництво, щоб Зеленського не вдарило 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) охорона (340) Чернігівська область (927)


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Топ коментарі
+68
Да было дело, у вити с венком.
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20.10.2021 20:25
+55
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20.10.2021 20:43
+50
Бубочка не ссы, стенды, это НЕ ВЕНОК - сразу не зашибет!
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20.10.2021 20:25
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Десь я це вже бачив... І вигляд у "пострадавжего" такий самий був...
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20.10.2021 21:17 Відповісти
и еще обратите внимание

"президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты"

только не обьекты а картинки проектов. это стенды "наши планы на пятилетку" отодранные с заборов вокруг строек - "здесь будет вот такой дом"
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20.10.2021 21:18 Відповісти
А один ведет под ручку, чтобы "величайший" не стал "унесенным ветром".
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20.10.2021 21:21 Відповісти
та ні, каже не підходити близько, бо це не піаніно.
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21.10.2021 09:15 Відповісти
Ким Чен Зын инспектирует будівництва.
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20.10.2021 21:33 Відповісти
.
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20.10.2021 21:45 Відповісти
но не стоит забывать про "веселі яйця"!
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20.10.2021 21:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zCz0AKhD4vg
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21.10.2021 09:17 Відповісти
А ветер в Золотоноше был хоть в то время? Или лучше перебдеть, чем не добдеть?
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20.10.2021 21:46 Відповісти
Что бы как другого дебила не накрыло ?
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20.10.2021 21:59 Відповісти
Показалось, что ремейк снимают.... https://youtu.be/3U3D-WBl578?t=23 "Унесенные ветром"
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20.10.2021 22:02 Відповісти
Ах, как знали то) Карма небось такая, что тот спотыкается на каждом шагу да вечно факапит)
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20.10.2021 22:22 Відповісти
Вован истинный советский наполеончик за ширмой великих строек пытающийся скрыть обнищание и грабеж народа. Его папа беня на своих предприятиях тоже лозунги гонит, но вот зарплату, как к примеру херовый Порох не подымает, позорище на самом большом нефтеперерабатывающем заводе Украины зарплата у рабочих 10 тысяч грн.
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20.10.2021 22:31 Відповісти
"позорище на самом большом нефтеперерабатывающем заводе Украины зарплата у рабочих 10 тысяч грн."

Если работников устраивает такая зп, то просто глупо что-то менять.

"Позорище", вероятно, относится к тем людям, которые согласны работать за такую зп.
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20.10.2021 22:42 Відповісти
можешь не работать за 10..можешь за 6...но больше тебебе не дадут...
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20.10.2021 23:00 Відповісти
Да.... Именно так рабы и думают. И продолжают ждать, пока като-то ("крепкий хозяйственник", "гетьман", "клоун", "бацька"....) позаботится о своих холопах.

Свободный человек что-то будет делать, чтобы изменить ситуацию и ВЗЯТЬ то, что он хочет. В современном мире работы и денег хватает. Если есть голова на плечаъ, конечно.
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20.10.2021 23:06 Відповісти
И что ты для этого сделал...??? обосрал работяг на форуме?
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20.10.2021 23:08 Відповісти
"обосрал работяг на форуме"

Что я с ними сделал? Вы, вероятно, шутите?

Заботу о работягах проявляете? Вы им нянька?

Надо полагать, Вы знаете, зачем Вы это делаете.
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20.10.2021 23:12 Відповісти
Например подключение абонента к интернету в подрядной организации киевстара стоит 100грн, а если есть доме линия коллективного доступа, то заявка считается облегченной и стоит 90гр... время с дорогой дается 1,5 часа...выходной один в неделю, больничных нет, отпусков нет, если сломал ногу твоя проблема, нормального инструмента нет, все таскаешь на горбу так как автотранспорта нет...
Много заработаешь если подключение в среднем занимает 1.5 -2 часа...

ремонт абонента стоит 50 грн...
А в компанию где условия лучше не влезешь..надо концы иметь ...да еще и ограничения по возрасту...
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20.10.2021 23:07 Відповісти
а.... Ну, тогда жди...
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20.10.2021 23:09 Відповісти
умник
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21.10.2021 11:00 Відповісти
Валя, Вы - адвокат этих людей? Нянька? Это Вы работаете за 10т?

Нет?

Откуда Вы знаете, что работяги недовольны? Они Вам сами сказали? Вот, прямо так, все пришли и сказали? Почему Вам? Это Вы платите им зп 10000грн?

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29.10.2021 18:14 Відповісти
Можно конечно не работать, бросить всё и уехать с Украины искать приключений, так многие и делают, молодежь, у которых нет ни кола ни двора, но люди которые в возрасте и построили свою жизнь тут работают пока, надеются на обещания, но когда-то терпение лопнет и у них, потом очередной Майдан и главное, чтобы ни одна сволочь не избежала наказания и пришедшим за ними неповадно было.
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20.10.2021 23:43 Відповісти
Совковщина. Тьху.
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21.10.2021 08:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F-bdJGFI3Fk
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21.10.2021 09:21 Відповісти
Все правильно, - один стенд может прибить наглухо надёжу царя...
Найвеличнийший, - мелковат... и поцоват...
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21.10.2021 09:29 Відповісти
Какая интересная тема здесь опубликована, но просто супер новость!!!)))
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21.10.2021 09:32 Відповісти
ну как же, президент работает
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21.10.2021 11:01 Відповісти
Ну здесь ничего не написано о его работе,
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21.10.2021 16:21 Відповісти
Орган в организме, отвечающий за понимание сарказма генетически не развит? Сочувствую...
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21.10.2021 19:10 Відповісти
Чего же вы такой примитивный!!!,ботик))),
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22.10.2021 00:19 Відповісти
А вот попрошу меня не обижать! Я тролль, да, я этого не скрываю.

Но не бот. Нужно разьяснять разницу, или бесполезно?
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22.10.2021 07:07 Відповісти
Слова "ПРИМИТИВ" распространяется и для ботов и для троллей😂
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22.10.2021 13:04 Відповісти
Прям Наполеон перед строем...Кому нужна эта дешевая показуха?
Рейтингу все равно писец. Докерувався.
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21.10.2021 10:32 Відповісти
/
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21.10.2021 20:06 Відповісти
навіть шахтер не ссяв як жид сситься
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21.10.2021 12:05 Відповісти
обосцанский
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21.10.2021 12:10 Відповісти
Ну хоча б на якихось помилках Яника вчиться...
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21.10.2021 13:11 Відповісти
"Зеленского и его охранника сфотографировали в Золотоноше, где президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты"
На картинках?!?..
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21.10.2021 13:13 Відповісти
А насправді його поперли в Черкаси- підтримати на виборах слугу , побаимо', як це вплине , й ЯК це буде...
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21.10.2021 13:36 Відповісти
Было бы символично.
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21.10.2021 14:19 Відповісти
Назовите мне страну в Европе, где такое возможно? Нет таких стран! Даже в Албании, которая буквально недавно вырвалась из коммунистического рабства, а через пару лет станет полноценным членом ЕС, такого не встретишь. А не до наполеончик наслаждается.Пост президента вреден Украине и нужно переходить стране на полностью парламентскую форму управления! А то эти все не до наполеончики никогда не закончатся.
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21.10.2021 15:24 Відповісти
Ну, а то не дай бог ще найвеличнішого лідера світу прибило б...
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21.10.2021 18:32 Відповісти
Як дитині наробили яскравиз малюнків, бо інакше не зрозуміє.
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21.10.2021 20:37 Відповісти
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