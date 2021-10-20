Охорона президента тримає стенди про "Велике будівництво", щоб Зеленського не вдарило. ФОТО ДНЯ
Знімок було зроблено під час робочого візиту глави держави в Черкаську область.
Зеленського і його охоронця сфотографували в Золотоноші, де президент оглядав споруджені в межах програми "Велике будівництво" об'єкти, повідомляє Цензор.НЕТ. Фото взято з офіційного сайту глави держави.
Топ коментарі
+68 Александр Иванов #442761
показати весь коментар20.10.2021 20:25 Посилання
+55 Алоизий Могарыч #494398
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+50 Small Jerboa
показати весь коментар20.10.2021 20:25 Посилання
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"президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты"
только не обьекты а картинки проектов. это стенды "наши планы на пятилетку" отодранные с заборов вокруг строек - "здесь будет вот такой дом"
Если работников устраивает такая зп, то просто глупо что-то менять.
"Позорище", вероятно, относится к тем людям, которые согласны работать за такую зп.
Свободный человек что-то будет делать, чтобы изменить ситуацию и ВЗЯТЬ то, что он хочет. В современном мире работы и денег хватает. Если есть голова на плечаъ, конечно.
Что я с ними сделал? Вы, вероятно, шутите?
Заботу о работягах проявляете? Вы им нянька?
Надо полагать, Вы знаете, зачем Вы это делаете.
Много заработаешь если подключение в среднем занимает 1.5 -2 часа...
ремонт абонента стоит 50 грн...
А в компанию где условия лучше не влезешь..надо концы иметь ...да еще и ограничения по возрасту...
Нет?
Откуда Вы знаете, что работяги недовольны? Они Вам сами сказали? Вот, прямо так, все пришли и сказали? Почему Вам? Это Вы платите им зп 10000грн?
Найвеличнийший, - мелковат... и поцоват...
Но не бот. Нужно разьяснять разницу, или бесполезно?
Рейтингу все равно писец. Докерувався.
На картинках?!?..