УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11488 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
12 943 28

Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли з артилерії населений пункт Трьохізбенка на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбуці Щасливської міської територіальної громади.

Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків 01

Повідомляється, що 27 жовтня о 16:20 ворог здійснив обстріл Трьохізбенки із забороненої мінськими домовленостями артилерії великого калібру. По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено 5 приватних будинків.

Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків 02
Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків 03

Внаслідок обстрілу виникли вогнища пожежі, які були швидко ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, зараз ведуться відновлювальні роботи.

Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків 04

Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків 05

Читайте також: "Три стволи зараз по Гранітному гатять", - російська артилерія продовжує обстріли на Донбасі. ВIДЕО

Жертв серед мирного населення немає.

Автор: 

обстріл (29206) Трьохізбенка (22) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Германия уже обеспокоена или ещё нет? Ах да это же, эрефские воиска обстреляли мирных жителей, так что всё нормально, им можно!
показати весь коментар
27.10.2021 22:59 Відповісти
+30
потомки гитлера и штази не хотят выразить озабоченность?
показати весь коментар
27.10.2021 22:44 Відповісти
+24
І де ж "Байрактари" чи як і попереднього разу лише болванкою пустою полякали сепарів аби вони потікали від гармати.
показати весь коментар
27.10.2021 22:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І де ж "Байрактари" чи як і попереднього разу лише болванкою пустою полякали сепарів аби вони потікали від гармати.
показати весь коментар
27.10.2021 22:43 Відповісти
Яка пуста болванка? Там Бутусов 2,5 кг тротилу наважив. Сєпари, правда, не зразу роздуплились,що то не їх кальян лопнув.
показати весь коментар
28.10.2021 00:32 Відповісти
вони попадали на землю перед вибухом - мабуть чули.
показати весь коментар
28.10.2021 11:40 Відповісти
потомки гитлера и штази не хотят выразить озабоченность?
показати весь коментар
27.10.2021 22:44 Відповісти
...потомки гитлера и штази не хотят выразить озабоченность?...Пан Игорь! Вам респект за вопрос!

Немцы не заинтересованы в независимой Украину. Меркель требовала от Порошенко капитулировать перед бледной молью.

Это фрау Меркель «родила» для Украины «Минские соглашения» и « Формулу Штайнмайера». Бундестаг Германии всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО и отказывают ЗСУ в оказании помощи оружием. Немцы «благословили» православного убийцу на строительство «Северного потока -2» и продали в Крым четыре газовые турбины «Siemens ».
показати весь коментар
28.10.2021 09:39 Відповісти
жесть..
показати весь коментар
27.10.2021 22:49 Відповісти
Германия уже обеспокоена или ещё нет? Ах да это же, эрефские воиска обстреляли мирных жителей, так что всё нормально, им можно!
показати весь коментар
27.10.2021 22:59 Відповісти
После "репортажа" рашаТВ про "распятого мальчика", немцы отправили в Славянск комиссию, которая должна была поискать "свидетельства" и "свидетелей". Ничего не нашли, даже "площадь Ленина", и уехали.
Но немцам этого оказалось недостаточно и они послали ещё одну комиссию...
показати весь коментар
27.10.2021 23:07 Відповісти
І де "занепокоєння" Берліна?
показати весь коментар
27.10.2021 23:55 Відповісти
без байрактаров его не будет
показати весь коментар
28.10.2021 00:36 Відповісти
Ждемс нотаций от МИД ГЕРМАНИИ СЕПАРАТИСТАМ И МАЦКВЕ !!
показати весь коментар
28.10.2021 00:02 Відповісти
Німцям не потрібна незалежна Україна, їм потрібна наша капітуляція. Це вони породили і "мінські домовленості" і "формулу штайнмаєра", а були проти вступу до НАТО і проти надання нам зброї. Німці ж і допомагають росії в освоєнні цілої Європи завдяки "стрім-2"
показати весь коментар
28.10.2021 09:19 Відповісти
Не удивлюсь, если немцы и рашисты решили повторить 1939 год и начать раздел Европы
показати весь коментар
28.10.2021 09:30 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 00:29 Відповісти
А в тиктоке полеты выкладываются?
показати весь коментар
28.10.2021 12:57 Відповісти
Бунденстаг одобряет и выражает обеспокоенность чтобы Украина не вмешивалась своими Байрактарами. Когда уже украинская власть будет слушать свой народ а не врага и вражеских прихлебателей? Если бы мой дом обстреляли а украинская армия закрывала на ето глаза я бы такую армию гнал ссаными тряпками.
показати весь коментар
28.10.2021 00:32 Відповісти
В смысле слушать свой народ? Так уже слушает! И Байрактары применяет, и немчурам ответ даёт! Чего при Порошенке нам и не снилось!
показати весь коментар
28.10.2021 00:45 Відповісти
Да неужели? Читать внимательно в самом низу

показати весь коментар
28.10.2021 11:19 Відповісти
И это за "ответ" величайшего

показати весь коментар
28.10.2021 11:21 Відповісти
Думаю, що через меркель і свободівців не допустили в попередній парламент, цілих 10 днів мусолили то "задосить голосів, то бракує". Чому? Бо там не терплять "націоналістів та патріотів", як у будь-якій імперії.
показати весь коментар
28.10.2021 09:32 Відповісти
Руцкий мир в натуре, но мид германии прикрыла глаза северным потоком.
показати весь коментар
28.10.2021 10:25 Відповісти
Зато предатель Зеленский покупает электроэнергию у российских оккупантов. А вы еще Европу обвиняете.
показати весь коментар
28.10.2021 15:00 Відповісти
алло! байрактары! вы где??????
показати весь коментар
28.10.2021 18:05 Відповісти
а германия - ДОЛБАННАЯ СРАНАЯ германия забеспокоилась использованием украинской стороной БАЙРАКТАРОВ... ну не козлы немцы? уроды они конченные...
показати весь коментар
29.10.2021 11:29 Відповісти
а ты только это понял? у нас США только одни союзники а Германия и Франция союзники Фуйла
показати весь коментар
30.10.2021 23:34 Відповісти
 
 