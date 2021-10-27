Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли з артилерії населений пункт Трьохізбенка на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбуці Щасливської міської територіальної громади.

Повідомляється, що 27 жовтня о 16:20 ворог здійснив обстріл Трьохізбенки із забороненої мінськими домовленостями артилерії великого калібру. По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено 5 приватних будинків.





Внаслідок обстрілу виникли вогнища пожежі, які були швидко ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, зараз ведуться відновлювальні роботи.

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Жертв серед мирного населення немає.