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Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли з артилерії населений пункт Трьохізбенка на Луганщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбуці Щасливської міської територіальної громади.
Повідомляється, що 27 жовтня о 16:20 ворог здійснив обстріл Трьохізбенки із забороненої мінськими домовленостями артилерії великого калібру. По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено 5 приватних будинків.
Внаслідок обстрілу виникли вогнища пожежі, які були швидко ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, зараз ведуться відновлювальні роботи.
Жертв серед мирного населення немає.
Топ коментарі
+37 Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар27.10.2021 22:59 Відповісти Посилання
+30 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар27.10.2021 22:44 Відповісти Посилання
+24 Игнатьев Фион
показати весь коментар27.10.2021 22:43 Відповісти Посилання
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Немцы не заинтересованы в независимой Украину. Меркель требовала от Порошенко капитулировать перед бледной молью.
Это фрау Меркель «родила» для Украины «Минские соглашения» и « Формулу Штайнмайера». Бундестаг Германии всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО и отказывают ЗСУ в оказании помощи оружием. Немцы «благословили» православного убийцу на строительство «Северного потока -2» и продали в Крым четыре газовые турбины «Siemens ».
Но немцам этого оказалось недостаточно и они послали ещё одну комиссию...