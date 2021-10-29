Закликали до насильницького повалення конституційного ладу: СБУ затримала антиукраїнських "активістів" на Київщині. ФОТОрепортаж

На Київщині затримано учасників антиукраїнського руху. Вони провокували заворушення та закликали до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для маскування протиправної діяльності, зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах, вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Свої "гасла" поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади.

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності.

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Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.





