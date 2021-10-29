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Закликали до насильницького повалення конституційного ладу: СБУ затримала антиукраїнських "активістів" на Київщині. ФОТОрепортаж

На Київщині затримано учасників антиукраїнського руху. Вони провокували заворушення та закликали до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для маскування протиправної діяльності, зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах, вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Свої "гасла" поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади.

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності.

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Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Закликали до насильницького повалення конституційного ладу: СБУ затримала антиукраїнських активістів на Київщині 01

Закликали до насильницького повалення конституційного ладу: СБУ затримала антиукраїнських активістів на Київщині 02
Закликали до насильницького повалення конституційного ладу: СБУ затримала антиукраїнських активістів на Київщині 03
Закликали до насильницького повалення конституційного ладу: СБУ затримала антиукраїнських активістів на Київщині 04

Автор: 

захоплення (220) Київська область (4104) СБУ (12998)


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Топ коментарі
+27
Очень напоминает кгбшные формулировки времен Андропова. Интересно, к какому именно изменению конституционного строя призывали? что-то в тексте не сказано.
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29.10.2021 15:54 Відповісти
+26
а контуженный кива с калашом так и запускает фейерверки и честь ДР *****
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29.10.2021 15:54 Відповісти
+19
А то , что кто-то Лукашенку слил спецоперацию как-то расследуется? А то показывают комуналку какую-то с комментаторами цензора ,скорее всего.
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29.10.2021 15:54 Відповісти
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Очень напоминает кгбшные формулировки времен Андропова. Интересно, к какому именно изменению конституционного строя призывали? что-то в тексте не сказано.
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29.10.2021 15:54 Відповісти
Ну если антиукраинские, то пусть вяжут...
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29.10.2021 15:55 Відповісти
Якщо в Україні антиконституційний лад на чолі з ЗЄмойським Пєрдаком, то будь який критик може стати "зловмисником".
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29.10.2021 16:07 Відповісти
Антиукраинскими лозунгами вполне можно признать призыв к свержению всенародно избранной 73% из 40% голосовавших зеленой сопли. Мутная история.
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29.10.2021 20:11 Відповісти
а контуженный кива с калашом так и запускает фейерверки и честь ДР *****
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29.10.2021 15:54 Відповісти
К ним претензий нет, они свои...
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29.10.2021 16:13 Відповісти
Штатные революционеры на то и штатные.
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29.10.2021 16:57 Відповісти
Странно как-то. Не в курсе, как в других регионах, но на Киевщине попробуй хоть что-то ляпнуть за "русский мир" - и можно прощаться со здоровьем, а то и жизнью.
Ну и где эти бобики кого агитировали?
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29.10.2021 15:54 Відповісти
Это да, согласен
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29.10.2021 15:56 Відповісти
"ЭТО НЕ НАШИ!"
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29.10.2021 16:42 Відповісти
А то , что кто-то Лукашенку слил спецоперацию как-то расследуется? А то показывают комуналку какую-то с комментаторами цензора ,скорее всего.
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29.10.2021 15:54 Відповісти
Зеля думает, что про слив операции и про офшоры уляжется и забудется. Он историю не учил, не понимает, чем это для него закончится.
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29.10.2021 15:58 Відповісти
І як завжди "рюзьгє мір" сидить десь по клоповникам.
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29.10.2021 15:58 Відповісти
сюр в кубе якыйсь...антиукры на киевщине...
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29.10.2021 15:58 Відповісти
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29.10.2021 15:58 Відповісти
А что расшатывателей фото не выложили, пленка кончилась, только оперов сфоткали.
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29.10.2021 16:01 Відповісти
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29.10.2021 16:01 Відповісти
Оказалось, что ещё и не так можно.
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29.10.2021 16:58 Відповісти
я призываю к конституционному свержению дебильственного строя!
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29.10.2021 16:05 Відповісти
Мне кажется теперь, и возможно уже навсегда, любая украинская власть застрахована от любого переворота или революции.
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29.10.2021 16:06 Відповісти
точно кажется.
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29.10.2021 16:13 Відповісти
Пока есть враг, внутри и снаружи, власть непоколебима.
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29.10.2021 16:14 Відповісти
Умница.
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29.10.2021 17:00 Відповісти
іди "броди" ботяра.То у вас-кацапорилих кругом вороги.У нас ззовні ворог один-мордорпарашний. І внутрішніх ворогів -один-кацапорильні гниди опзж,решту ж усі - опоненти.
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29.10.2021 18:55 Відповісти
Никто никогда не агитирует "свергать строй"!Агитируют прогнать Николашку-царя или расправится со Столыпиным или изолировать Горбачёва или прогнать бацьку...Конкретней ребята высказывайтесь,против кого дружим!?
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29.10.2021 16:07 Відповісти
Таких интеллектуальных инвалидов надо сразу давать группу и отправлять на пенсию.
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29.10.2021 16:10 Відповісти
Так прямо и говорили, что строй не нравится?
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29.10.2021 16:11 Відповісти
то что изложено в статье можно "пришить" любому. Особенно наличие средств связи. "Впечатлило" и "расшатывание обстановки". Что-то мне это напомнило
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29.10.2021 16:12 Відповісти
Наш конституционный строй иудоохлократия. Не смей его расшатывать.
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29.10.2021 16:12 Відповісти
мутно написано, по-криворожски
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29.10.2021 16:14 Відповісти
Информация подана из разряда "плющить тумбочку"... Надо подождать конкретики.
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29.10.2021 16:17 Відповісти
"опзж"-опьІ или "петуШарии"?
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29.10.2021 16:25 Відповісти
пацаны обсирали ЗеБобиков на цензоре инфа 100
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29.10.2021 16:39 Відповісти
Лубянкой запахло,и краснопузым московитским конституционным строем.
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29.10.2021 16:42 Відповісти
И кто же это у нас "топчется" по Конституции и Регламенту Рады, признавая мнение большинства выше законов?
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29.10.2021 16:46 Відповісти
Справжні послідовники ***** та луки використовують ті самі прийоми
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29.10.2021 16:48 Відповісти
Влада ковідним террором порушує конституцію.
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29.10.2021 17:32 Відповісти
Начались пооитические репрессии. Вот такая зелёная демократия - с гнильцой.
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29.10.2021 19:04 Відповісти
Це вам не Овоч. Тепер спробуй вийди, помайдань.
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29.10.2021 22:56 Відповісти
А фото шоколадної демократії, де реформований "правоохоронець" б"є мітингуючого атошника, поставивши його на коліна, знайдеш в інтернеті сам.
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29.10.2021 22:58 Відповісти
Пока Портнов, Татаров, Кива, убийцы Майдана, меры сепаратисты типа Штепы гуляют на свободе, я не верю в то что кого-то ловят за сепаратизм.
Свержение ЗЕленого государственного строя- это не то же самое что сепары
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30.10.2021 13:19 Відповісти
 
 