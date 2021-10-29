Призывали к насильственному свержению конституционного строя: СБУ задержала антиукраинских "активистов" на Киевщине. ФОТОрепортаж
На Киевщине задержаны участники антиукраинского движения. Они провоцировали беспорядки и призывали к насильственному свержению конституционного строя в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.
Установлено, что в группу входило несколько жителей Киева и Киевской области. Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе, распространяя призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине.
Свои "лозунги" распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти.
В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности.
Лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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Ну и где эти бобики кого агитировали?
Свержение ЗЕленого государственного строя- это не то же самое что сепары