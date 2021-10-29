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Призывали к насильственному свержению конституционного строя: СБУ задержала антиукраинских "активистов" на Киевщине. ФОТОрепортаж

На Киевщине задержаны участники антиукраинского движения. Они провоцировали беспорядки и призывали к насильственному свержению конституционного строя в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.

Установлено, что в группу входило несколько жителей Киева и Киевской области. Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе, распространяя призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

Свои "лозунги" распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти.

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В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности.

Лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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Призывали к насильственному свержению конституционного строя: СБУ задержала антиукраинских активистов на Киевщине 01
Призывали к насильственному свержению конституционного строя: СБУ задержала антиукраинских активистов на Киевщине 02
Призывали к насильственному свержению конституционного строя: СБУ задержала антиукраинских активистов на Киевщине 03
Призывали к насильственному свержению конституционного строя: СБУ задержала антиукраинских активистов на Киевщине 04

Автор: 

захват (787) Киевская область (4209) СБУ (20067)


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Топ комментарии
+27
Очень напоминает кгбшные формулировки времен Андропова. Интересно, к какому именно изменению конституционного строя призывали? что-то в тексте не сказано.
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29.10.2021 15:54 Ответить
+26
а контуженный кива с калашом так и запускает фейерверки и честь ДР *****
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29.10.2021 15:54 Ответить
+19
А то , что кто-то Лукашенку слил спецоперацию как-то расследуется? А то показывают комуналку какую-то с комментаторами цензора ,скорее всего.
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29.10.2021 15:54 Ответить
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Очень напоминает кгбшные формулировки времен Андропова. Интересно, к какому именно изменению конституционного строя призывали? что-то в тексте не сказано.
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29.10.2021 15:54 Ответить
Ну если антиукраинские, то пусть вяжут...
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29.10.2021 15:55 Ответить
Якщо в Україні антиконституційний лад на чолі з ЗЄмойським Пєрдаком, то будь який критик може стати "зловмисником".
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29.10.2021 16:07 Ответить
Антиукраинскими лозунгами вполне можно признать призыв к свержению всенародно избранной 73% из 40% голосовавших зеленой сопли. Мутная история.
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29.10.2021 20:11 Ответить
а контуженный кива с калашом так и запускает фейерверки и честь ДР *****
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29.10.2021 15:54 Ответить
К ним претензий нет, они свои...
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29.10.2021 16:13 Ответить
Штатные революционеры на то и штатные.
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29.10.2021 16:57 Ответить
Странно как-то. Не в курсе, как в других регионах, но на Киевщине попробуй хоть что-то ляпнуть за "русский мир" - и можно прощаться со здоровьем, а то и жизнью.
Ну и где эти бобики кого агитировали?
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29.10.2021 15:54 Ответить
Это да, согласен
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29.10.2021 15:56 Ответить
"ЭТО НЕ НАШИ!"
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29.10.2021 16:42 Ответить
А то , что кто-то Лукашенку слил спецоперацию как-то расследуется? А то показывают комуналку какую-то с комментаторами цензора ,скорее всего.
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29.10.2021 15:54 Ответить
Зеля думает, что про слив операции и про офшоры уляжется и забудется. Он историю не учил, не понимает, чем это для него закончится.
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29.10.2021 15:58 Ответить
І як завжди "рюзьгє мір" сидить десь по клоповникам.
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29.10.2021 15:58 Ответить
сюр в кубе якыйсь...антиукры на киевщине...
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29.10.2021 15:58 Ответить
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29.10.2021 15:58 Ответить
А что расшатывателей фото не выложили, пленка кончилась, только оперов сфоткали.
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29.10.2021 16:01 Ответить
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29.10.2021 16:01 Ответить
Оказалось, что ещё и не так можно.
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29.10.2021 16:58 Ответить
я призываю к конституционному свержению дебильственного строя!
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29.10.2021 16:05 Ответить
Мне кажется теперь, и возможно уже навсегда, любая украинская власть застрахована от любого переворота или революции.
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29.10.2021 16:06 Ответить
точно кажется.
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29.10.2021 16:13 Ответить
Пока есть враг, внутри и снаружи, власть непоколебима.
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29.10.2021 16:14 Ответить
Умница.
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29.10.2021 17:00 Ответить
іди "броди" ботяра.То у вас-кацапорилих кругом вороги.У нас ззовні ворог один-мордорпарашний. І внутрішніх ворогів -один-кацапорильні гниди опзж,решту ж усі - опоненти.
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29.10.2021 18:55 Ответить
Никто никогда не агитирует "свергать строй"!Агитируют прогнать Николашку-царя или расправится со Столыпиным или изолировать Горбачёва или прогнать бацьку...Конкретней ребята высказывайтесь,против кого дружим!?
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29.10.2021 16:07 Ответить
Таких интеллектуальных инвалидов надо сразу давать группу и отправлять на пенсию.
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29.10.2021 16:10 Ответить
Так прямо и говорили, что строй не нравится?
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29.10.2021 16:11 Ответить
то что изложено в статье можно "пришить" любому. Особенно наличие средств связи. "Впечатлило" и "расшатывание обстановки". Что-то мне это напомнило
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29.10.2021 16:12 Ответить
Наш конституционный строй иудоохлократия. Не смей его расшатывать.
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29.10.2021 16:12 Ответить
мутно написано, по-криворожски
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29.10.2021 16:14 Ответить
Информация подана из разряда "плющить тумбочку"... Надо подождать конкретики.
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29.10.2021 16:17 Ответить
"опзж"-опьІ или "петуШарии"?
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29.10.2021 16:25 Ответить
пацаны обсирали ЗеБобиков на цензоре инфа 100
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29.10.2021 16:39 Ответить
Лубянкой запахло,и краснопузым московитским конституционным строем.
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29.10.2021 16:42 Ответить
И кто же это у нас "топчется" по Конституции и Регламенту Рады, признавая мнение большинства выше законов?
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29.10.2021 16:46 Ответить
Справжні послідовники ***** та луки використовують ті самі прийоми
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29.10.2021 16:48 Ответить
Влада ковідним террором порушує конституцію.
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29.10.2021 17:32 Ответить
Начались пооитические репрессии. Вот такая зелёная демократия - с гнильцой.
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29.10.2021 19:04 Ответить
Це вам не Овоч. Тепер спробуй вийди, помайдань.
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29.10.2021 22:56 Ответить
А фото шоколадної демократії, де реформований "правоохоронець" б"є мітингуючого атошника, поставивши його на коліна, знайдеш в інтернеті сам.
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29.10.2021 22:58 Ответить
Пока Портнов, Татаров, Кива, убийцы Майдана, меры сепаратисты типа Штепы гуляют на свободе, я не верю в то что кого-то ловят за сепаратизм.
Свержение ЗЕленого государственного строя- это не то же самое что сепары
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30.10.2021 13:19 Ответить
 
 