Парад зомбі напередодні Геловіну пройшов у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
30 жовтня в Києві відбувся Zombie Walk – костюмований парад на честь Геловіну.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.
Акція розпочалася о 13:30 біля пам'ятника Ярославу Мудрому поруч із "Золотими воротами".
Сотні людей, переодягнених у зомбі, примар, мутантів та іншу нечисть, яка, за повір'ям, оживає в ці осінні дні, вийшли на вулиці міста лякати перехожих моторошним виглядом, криками та поведінкою.
Люди в камуфляжі та протигазах супроводжували колону "зомбі", відстрілювали їх і знищували зомбі-вірус.
Під час івенту охочі могли взяти участь у тематичних іграх та квестах.
Закінчився захід у парку Шевченка.
Фото, відео, - Олег Богачук
