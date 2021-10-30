Парад зомбі напередодні Геловіну пройшов у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 жовтня в Києві відбувся Zombie Walk – костюмований парад на честь Геловіну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.

Акція розпочалася о 13:30 біля пам'ятника Ярославу Мудрому поруч із "Золотими воротами".

Сотні людей, переодягнених у зомбі, примар, мутантів та іншу нечисть, яка, за повір'ям, оживає в ці осінні дні, вийшли на вулиці міста лякати перехожих моторошним виглядом, криками та поведінкою.

Люди в камуфляжі та протигазах супроводжували колону "зомбі", відстрілювали їх і знищували зомбі-вірус.

Під час івенту охочі могли взяти участь у тематичних іграх та квестах.

Закінчився захід у парку Шевченка.











































Фото, відео, - Олег Богачук