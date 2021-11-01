Ремонт 25-км ділянки траси Р-11 завершується на Полтавщині, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт ділянки траси Р-11 Полтава – Красноград завдовжки 25 км завершують на Полтавщині.

Про це повідомляє "Укравтодор", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ремонтні роботи виконує підрядна компанія Onur Group Ukraine на відрізку км 0+000 – км 25+850. На цей момент фахівці завершують облаштування узбіччя.

У рамках президентської програми "Велике будівництво" шляховики повністю замінили дорожній одяг, зокрема зміцнили основу автодороги.

Загалом цього року планують відремонтувати 200 км доріг державного значення у Полтавській області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та побудувати 6,5 тисячі кілометрів доріг.



