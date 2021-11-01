Ремонт 25-км ділянки траси Р-11 завершується на Полтавщині, - "Укравтодор". ФОТО
Ремонт ділянки траси Р-11 Полтава – Красноград завдовжки 25 км завершують на Полтавщині.
Про це повідомляє "Укравтодор", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ремонтні роботи виконує підрядна компанія Onur Group Ukraine на відрізку км 0+000 – км 25+850. На цей момент фахівці завершують облаштування узбіччя.
У рамках президентської програми "Велике будівництво" шляховики повністю замінили дорожній одяг, зокрема зміцнили основу автодороги.
Загалом цього року планують відремонтувати 200 км доріг державного значення у Полтавській області.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та побудувати 6,5 тисячі кілометрів доріг.
Топ коментарі
+2 Diogen Gdl
показати весь коментар01.11.2021 16:27 Відповісти Посилання
+2 Ритта Рыжук
показати весь коментар01.11.2021 16:35 Відповісти Посилання
+1 Diogen Gdl
показати весь коментар01.11.2021 16:28 Відповісти Посилання
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Строить её в обход тоже не выгодно, по цене и опять же убыток селу, т.к. там 100% есть придорожные кафе, магазины и шиномонтаж, по сравнению с европейскими дорогами между городками и населенными пунктами где фура в притык едет между линиями это автобан.
Склоны дорог в строну сёл от трассы, это вообще всё с перечисленного.
Где посадки деревьев возле дороги, туда всё скинуто и забыто.