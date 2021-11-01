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Ремонт 25-км ділянки траси Р-11 завершується на Полтавщині, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт ділянки траси Р-11 Полтава – Красноград завдовжки 25 км завершують на Полтавщині.

Про це повідомляє "Укравтодор", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ремонтні роботи виконує підрядна компанія Onur Group Ukraine на відрізку км 0+000 – км 25+850. На цей момент фахівці завершують облаштування узбіччя.

У рамках президентської програми "Велике будівництво" шляховики повністю замінили дорожній одяг, зокрема зміцнили основу автодороги.

Загалом цього року планують відремонтувати 200 км доріг державного значення у Полтавській області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та побудувати 6,5 тисячі кілометрів доріг.

Ремонт 25-км ділянки траси Р-11 завершується на Полтавщині, - Укравтодор 01
Ремонт 25-км ділянки траси Р-11 завершується на Полтавщині, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (3080) Укравтодор (1200) Велике будівництво (742) Полтавська область (1160)


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Топ коментарі
+2
ох и узкая дорога...
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01.11.2021 16:27 Відповісти
+2
"Велике крадівництво" триває і плюс діджіталізація всієї країни !!!))))
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01.11.2021 16:35 Відповісти
+1
вот зачем обочины в два с половиной метра делать? Это ж ширина еще одной полосы в попутном направлении.
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01.11.2021 16:28 Відповісти
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ох и узкая дорога...
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01.11.2021 16:27 Відповісти
вот зачем обочины в два с половиной метра делать? Это ж ширина еще одной полосы в попутном направлении.
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01.11.2021 16:28 Відповісти
А останавливаться где? Прямо на полосе, там раньше были 1м шириной, машины на половину полосу перекрывали.
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01.11.2021 16:44 Відповісти
была бы вторая полоса - не проблема была бы. Зато обгоны были бы безопасны.
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01.11.2021 16:58 Відповісти
попробуй на такой дороге обгони колонну из 4 фур. Учитывая что мало кто из них сейчас соблюдает дистанцию для обгонов попутками.
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01.11.2021 16:59 Відповісти
Одно дело сделать нормальную автомобильную инфраструктуру, а другое тупо поставить знак обгон запрещён и ограничить скорость.
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01.11.2021 17:21 Відповісти
Четырех полосная дорога это жопа для села, на ней должна быть полтораметровая разделительная полоса и по краям отбойники, получается разделяет село на две части, переходы на таких дорогах не делают, только подземный.
Строить её в обход тоже не выгодно, по цене и опять же убыток селу, т.к. там 100% есть придорожные кафе, магазины и шиномонтаж, по сравнению с европейскими дорогами между городками и населенными пунктами где фура в притык едет между линиями это автобан.
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03.11.2021 19:38 Відповісти
Р-11 это все село?
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03.11.2021 20:33 Відповісти
"Велике крадівництво" триває і плюс діджіталізація всієї країни !!!))))
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01.11.2021 16:35 Відповісти
Обочина дороги частично, а склоны дороги это сплошные камки земли, камни, мусор, ветки, пни, остатки асфальта, щебень.
Склоны дорог в строну сёл от трассы, это вообще всё с перечисленного.
Где посадки деревьев возле дороги, туда всё скинуто и забыто.
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01.11.2021 18:27 Відповісти
 
 