Ремонт 25-км участка трассы Р-11 завершается на Полтавщине, - "Укравтодор". ФОТО
Ремонт участка трассы Р-11 Полтава - Красноград протяженностью 25 км завершают на Полтавщине.
Об этом сообщает "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.
Ремонтные работы выполняет подрядная компания "Onur Group Ukraine" на отрезке км 0+000 – км 25+850. На данный момент специалисты завершают обустройство обочин.
В рамках президентской программы "Большая стройка" дорожники полностью заменили дорожную одежду, в частности укрепили основу автодороги.
Всего в этом году планируют отремонтировать 200 км дорог государственного значения в Полтавской области.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и построить 6,5 тысяч километров дорог.
Строить её в обход тоже не выгодно, по цене и опять же убыток селу, т.к. там 100% есть придорожные кафе, магазины и шиномонтаж, по сравнению с европейскими дорогами между городками и населенными пунктами где фура в притык едет между линиями это автобан.
Склоны дорог в строну сёл от трассы, это вообще всё с перечисленного.
Где посадки деревьев возле дороги, туда всё скинуто и забыто.