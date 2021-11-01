Ремонт 25-км участка трассы Р-11 завершается на Полтавщине, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт участка трассы Р-11 Полтава - Красноград протяженностью 25 км завершают на Полтавщине.

Об этом сообщает "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.

Ремонтные работы выполняет подрядная компания "Onur Group Ukraine" на отрезке км 0+000 – км 25+850. На данный момент специалисты завершают обустройство обочин.

В рамках президентской программы "Большая стройка" дорожники полностью заменили дорожную одежду, в частности укрепили основу автодороги.

Всего в этом году планируют отремонтировать 200 км дорог государственного значения в Полтавской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и построить 6,5 тысяч километров дорог.

