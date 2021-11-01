РУС
5 931 11

Ремонт 25-км участка трассы Р-11 завершается на Полтавщине, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт участка трассы Р-11 Полтава - Красноград протяженностью 25 км завершают на Полтавщине.

Об этом сообщает "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.

Ремонтные работы выполняет подрядная компания "Onur Group Ukraine" на отрезке км 0+000 – км 25+850. На данный момент специалисты завершают обустройство обочин.

В рамках президентской программы "Большая стройка" дорожники полностью заменили дорожную одежду, в частности укрепили основу автодороги.

Всего в этом году планируют отремонтировать 200 км дорог государственного значения в Полтавской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и построить 6,5 тысяч километров дорог.

Ремонт 25-км участка трассы Р-11 завершается на Полтавщине, - Укравтодор 01
Ремонт 25-км участка трассы Р-11 завершается на Полтавщине, - Укравтодор 02

Автор: 

+2
ох и узкая дорога...
01.11.2021 16:27 Ответить
+2
"Велике крадівництво" триває і плюс діджіталізація всієї країни !!!))))
01.11.2021 16:35 Ответить
+1
вот зачем обочины в два с половиной метра делать? Это ж ширина еще одной полосы в попутном направлении.
01.11.2021 16:28 Ответить
ох и узкая дорога...
01.11.2021 16:27 Ответить
вот зачем обочины в два с половиной метра делать? Это ж ширина еще одной полосы в попутном направлении.
01.11.2021 16:28 Ответить
А останавливаться где? Прямо на полосе, там раньше были 1м шириной, машины на половину полосу перекрывали.
01.11.2021 16:44 Ответить
была бы вторая полоса - не проблема была бы. Зато обгоны были бы безопасны.
01.11.2021 16:58 Ответить
попробуй на такой дороге обгони колонну из 4 фур. Учитывая что мало кто из них сейчас соблюдает дистанцию для обгонов попутками.
01.11.2021 16:59 Ответить
Одно дело сделать нормальную автомобильную инфраструктуру, а другое тупо поставить знак обгон запрещён и ограничить скорость.
01.11.2021 17:21 Ответить
Четырех полосная дорога это жопа для села, на ней должна быть полтораметровая разделительная полоса и по краям отбойники, получается разделяет село на две части, переходы на таких дорогах не делают, только подземный.
Строить её в обход тоже не выгодно, по цене и опять же убыток селу, т.к. там 100% есть придорожные кафе, магазины и шиномонтаж, по сравнению с европейскими дорогами между городками и населенными пунктами где фура в притык едет между линиями это автобан.
03.11.2021 19:38 Ответить
Р-11 это все село?
03.11.2021 20:33 Ответить
"Велике крадівництво" триває і плюс діджіталізація всієї країни !!!))))
01.11.2021 16:35 Ответить
Обочина дороги частично, а склоны дороги это сплошные камки земли, камни, мусор, ветки, пни, остатки асфальта, щебень.
Склоны дорог в строну сёл от трассы, это вообще всё с перечисленного.
Где посадки деревьев возле дороги, туда всё скинуто и забыто.
01.11.2021 18:27 Ответить
 
 