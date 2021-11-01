Мешканці Полтави пікетували міськраду через холод у квартирах. ФОТО

Температура у квартирах мікрорайону №109 не перевищує 15 градусів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "УНІАН".

Он пообещал, что сегодня жителям микрорайона должны включить отопление. "Если вечером тепло не дадут, я вместе с вами пойду перекрывать дорогу", - заявил мэр.

Люди тримали у руках плакати "Вимагаємо тепла в наші будинки!", "Де обіцяне тепло?" та інші.

Як розповів співорганізатор акції Валерій Горобець, температура у квартирах полтавчан, де мешкає близько 5 000 осіб, не перевищує 15 градусів, люди мерзнуть, діти постійно хворіють.

"Обіцяли, що котельня запрацює 1 листопада. Але цього не сталося...", – каже Горобець.

До пікетників вийшли представники влади Полтави та запросили їх зайти у сесійну залу. Там з містянами зустрівся мер міста Олександр Мамай.

Він пообіцяв, що сьогодні мешканцям мікрорайону мають увімкнути опалення. "Якщо ввечері тепло не дадуть, я разом із вами піду перекривати дорогу", - заявив мер.

Мікрорайон опалюватимуть за допомогою старої котельні – заплановане на цей рік будівництво нової вирішили перенести на 2022-й. Учасники акції протесту побоюються, що потужностей старої котельні не вистачить для того, щоб забезпечити тепло в будинках.









