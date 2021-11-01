Мешканці Полтави пікетували міськраду через холод у квартирах. ФОТО
Температура у квартирах мікрорайону №109 не перевищує 15 градусів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "УНІАН".
Он пообещал, что сегодня жителям микрорайона должны включить отопление. "Если вечером тепло не дадут, я вместе с вами пойду перекрывать дорогу", - заявил мэр.
Люди тримали у руках плакати "Вимагаємо тепла в наші будинки!", "Де обіцяне тепло?" та інші.
Як розповів співорганізатор акції Валерій Горобець, температура у квартирах полтавчан, де мешкає близько 5 000 осіб, не перевищує 15 градусів, люди мерзнуть, діти постійно хворіють.
"Обіцяли, що котельня запрацює 1 листопада. Але цього не сталося...", – каже Горобець.
До пікетників вийшли представники влади Полтави та запросили їх зайти у сесійну залу. Там з містянами зустрівся мер міста Олександр Мамай.
Він пообіцяв, що сьогодні мешканцям мікрорайону мають увімкнути опалення. "Якщо ввечері тепло не дадуть, я разом із вами піду перекривати дорогу", - заявив мер.
Мікрорайон опалюватимуть за допомогою старої котельні – заплановане на цей рік будівництво нової вирішили перенести на 2022-й. Учасники акції протесту побоюються, що потужностей старої котельні не вистачить для того, щоб забезпечити тепло в будинках.
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сейчас топят но теплоноситель еле теплій а возьмут за все 80 градусов в результате заплатим по полной с лихвой хозяевам зе саранчи
За Зеленського на українських ТЕС - палять гуму і шлак, бо нема вугілля
А главное лайкают таким умникам выросшие как грибы из ниоткуда свежеиспеченные ники.
100 % зеленую мразь поддерживают казламордые.Тем тоже Порох- кость в горле.
Вітаю вас, ви достойники і заслужили цю радість))))))
Увімкніть серіал «Скоти» чи «Слуга уродів» і вам потеплішає.