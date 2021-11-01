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Мешканці Полтави пікетували міськраду через холод у квартирах. ФОТО

Температура у квартирах мікрорайону №109 не перевищує 15 градусів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "УНІАН".

Он пообещал, что сегодня жителям микрорайона должны включить отопление. "Если вечером тепло не дадут, я вместе с вами пойду перекрывать дорогу", - заявил мэр.

Люди тримали у руках плакати "Вимагаємо тепла в наші будинки!", "Де обіцяне тепло?" та інші.

Як розповів співорганізатор акції Валерій Горобець, температура у квартирах полтавчан, де мешкає близько 5 000 осіб, не перевищує 15 градусів, люди мерзнуть, діти постійно хворіють.

"Обіцяли, що котельня запрацює 1 листопада. Але цього не сталося...", – каже Горобець.

До пікетників вийшли представники влади Полтави та запросили їх зайти у сесійну залу. Там з містянами зустрівся мер міста Олександр Мамай.

Він пообіцяв, що сьогодні мешканцям мікрорайону мають увімкнути опалення. "Якщо ввечері тепло не дадуть, я разом із вами піду перекривати дорогу", - заявив мер.

Мікрорайон опалюватимуть за допомогою старої котельні – заплановане на цей рік будівництво нової вирішили перенести на 2022-й. Учасники акції протесту побоюються, що потужностей старої котельні не вистачить для того, щоб забезпечити тепло в будинках.

Мешканці Полтави пікетували міськраду через холод у квартирах 01Мешканці Полтави пікетували міськраду через холод у квартирах 02
Мешканці Полтави пікетували міськраду через холод у квартирах 03
Мешканці Полтави пікетували міськраду через холод у квартирах 04

Автор: 

Полтава (567) протест (2410) тепломережа (119)


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Топ коментарі
+20
Холодно, зебобики? А ведь еще не зима
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01.11.2021 17:50 Відповісти
+18
так квартал включайте - і грійтеся
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01.11.2021 17:57 Відповісти
+15
Перечитуйте предвыборные обещания Зе и пересматривайте его видосики и извесный сериал и будет вам тепло и радостно !
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01.11.2021 17:55 Відповісти
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Вот так вот Кабмин и офис зе переложили ответственность на местные власти. А сами умыли руки. Натравили людей.
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01.11.2021 17:49 Відповісти
Холодно, зебобики? А ведь еще не зима
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01.11.2021 17:50 Відповісти
Таки при +16 и ниже в жилом помещении где-то через неделю- дней 10 начинаются болезни бронхов ну а потом лёгких.и да сколько удивляюсь откуда и какими дегенератами взято +18 в Украине в жилом помещении за норму если это норма для средней полосы кацапии а чем южнее тем должно быть в помещении теплее ,также чем выше мороз тем ещё больше должна быть температура в доме . Это ведь даже в нормативах совка было прописано
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01.11.2021 18:06 Відповісти
В нормативах совка было прописано включать отопление 16 октября.Во всяком случае так было всегда в Запорожье сколько себя помню.
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01.11.2021 20:31 Відповісти
Мне показалось или то действительно Андрей Полтава на фотке?)
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01.11.2021 17:54 Відповісти
Так. Він секретар полтавської міськради.
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01.11.2021 17:56 Відповісти
на подсосе у мамая
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01.11.2021 17:58 Відповісти
В парі Зєля-Єрмак хто в кого на підсосі?
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01.11.2021 18:00 Відповісти
Секретарь вообще то выборная должность...
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01.11.2021 18:13 Відповісти
Это Вы по Фрейду - про подсос?
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01.11.2021 22:35 Відповісти
Спасибо.
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01.11.2021 18:11 Відповісти
єто только начало еще нет холодов а когда ударят морозі и начнут размораживаться батареи в домах людей ох будет вам на орехи
сейчас топят но теплоноситель еле теплій а возьмут за все 80 градусов в результате заплатим по полной с лихвой хозяевам зе саранчи
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01.11.2021 17:54 Відповісти
Перечитуйте предвыборные обещания Зе и пересматривайте его видосики и извесный сериал и будет вам тепло и радостно !
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01.11.2021 17:55 Відповісти
Тю, холодно или тепло - какая разница?
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01.11.2021 17:56 Відповісти
так квартал включайте - і грійтеся
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01.11.2021 17:57 Відповісти
Опять Порошенко безобразничает, подставляет Бубочку под удар.

За Зеленського на українських ТЕС - палять гуму і шлак, бо нема вугілля

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01.11.2021 17:59 Відповісти
Це піз..бол Зеля мав россказати в ООН ,як він бореться за збереження клімату.
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01.11.2021 18:00 Відповісти
Конечно, это призидент годами гробил "турбомех", а потом нежданно оказалось, что эта котельная отапливает ещё и весь 109. Как неожиданно, да?
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01.11.2021 21:56 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp302pt001f01=720pt021f01=233.html Честные 82%, Полтава ! Наслаждайтесь.
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01.11.2021 18:04 Відповісти
Полтавчанам нагадати як вони проголосували в 2019?
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01.11.2021 18:07 Відповісти
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01.11.2021 18:18 Відповісти
Тазик с холодной подарить?) Вы живете ровно так, как проголосовали) Так что нечего на зеркало пенять)
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01.11.2021 18:18 Відповісти
Ну понятно ,что у зебилов снова виноват Порошенко и порошенковцы.
А главное лайкают таким умникам выросшие как грибы из ниоткуда свежеиспеченные ники.
100 % зеленую мразь поддерживают казламордые.Тем тоже Порох- кость в горле.
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01.11.2021 18:23 Відповісти
Не факт... Вернее, я бы не был так категоричен) Зебилы в последнее время обычно в тряпочку молчат, а вот козломордые СЕЙЧАС ненавидят бубочку не меньше чем Пороха) Но вот устроить срач между украинцами, это основная задача у кацапов... Вы обратили внимание на опубликованный сегодня антирейтинг?) У мертвечука и бойко они ниже чем у бубочки и Пороха... И это на 8-м году войны... Больше 70% не исключают что за них проголосуют...
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01.11.2021 18:43 Відповісти
Skończyłeś dzisiaj zbierać truskawki?
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01.11.2021 18:19 Відповісти
ага, а кто создал эти проблемы? кто не закупил своевременно газ? и это не радость а надежда на возможное просветление озеленевевших мозгов
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01.11.2021 18:20 Відповісти
Ну согласись, позлорадствовать с дебилов есть почётная обязанность каждого сознательного гражданина.
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01.11.2021 18:22 Відповісти
Лише радіємо що зебілоїди врешті решт отримали бажане ,здійснилися їх мрії ,до влади прийшли новиєлица !!!)))
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01.11.2021 18:23 Відповісти
котельня заработает 1 января , чтобы новый год был очень радостный
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01.11.2021 18:15 Відповісти
Раніше оселі мешканців мікрорайону опалювала котельня турбомеханічного заводу. У 2019 році завод https://poltava.to/news/51681/ відмовився опалювати багатоповерхівки через борги та відсутність ліцензії. У 2020 році місто й область створили спільне підприємство «Полтаватепло», щоби воно опалювало мікрорайон до того часу, поки не модернізують котельню «Полтаватеплоенерго» на вулиці Квітучій. До початку цього опалювального сезону «Полтаватепло» не встигло вчасно запустити котельню, тому мешканці досі мерзнуть своїх у квартирах.
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01.11.2021 18:15 Відповісти
Там не только "нэ встыглы запустыть". Там от той котельни остались рожки, ножки и обрезки труб. Надо всё заново оборудовать, а крайних нет
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01.11.2021 21:45 Відповісти
В полтавській області видобувають купу газу.
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01.11.2021 19:19 Відповісти
так просто згадалося-як Мамай пройшов...
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01.11.2021 19:46 Відповісти
Ща прЄпіздент на вєласіпєдє приїде і все пАрєшає
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01.11.2021 20:19 Відповісти
і бакану скаже, шоб розібрався)))))))
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03.11.2021 10:44 Відповісти
Холодно? +15 на улице. У меня окно постоянно открыто.
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01.11.2021 20:40 Відповісти
Та, ну, нє, полтавці! Скоро вибори, знову виберете зЄ, він вас нагріє сміхом)))))))))).
Вітаю вас, ви достойники і заслужили цю радість))))))
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03.11.2021 10:43 Відповісти
Да не, вы какие то больноватые все. Какое бы имя вы не выбирали на выборах, всеравно дружно ныть будете. Поймите уже, что от вашего выбора очередного кандидата - ничего не поменяется.
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06.11.2021 02:29 Відповісти
Не брещіть! Ніякого холоду ще нема.

Увімкніть серіал «Скоти» чи «Слуга уродів» і вам потеплішає.
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06.11.2021 02:39 Відповісти
 
 