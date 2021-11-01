РУС
6 984 52

Жители Полтавы пикетировали горсовет из-за холода в квартирах. ФОТО

Температура в квартирах микрорайона №109 не превышает 15 градусов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Люди держали в руках плакаты "Требуем тепла в наши дома!", "Где обещанное тепло?" и другие.

Как рассказал соорганизатор акции Валерий Горобец, температура в квартирах полтавчан, где проживает около 5 тыс. человек, не превышает 15 градусов, люди мерзнут, дети постоянно болеют.

"Обещали, что котельная заработает 1 ноября. Но этого не произошло...", – рассказал Горобец.

К пикетчикам вышли представители власти Полтавы и пригласили их зайти в сессионный зал. Там с горожанами встретился мэр города Александр Мамай.

Он пообещал, что сегодня жителям микрорайона должны включить отопление. "Если вечером тепло не дадут, я вместе с вами пойду перекрывать дорогу", - заявил мэр.

Микрорайон будут отапливать при помощи старой котельной - запланированное на этот год строительство новой решили перенести на 2022-й. Участники акции протеста опасаются, что мощностей старой котельной не хватит для того, чтобы обеспечить в домах тепло.

Жители Полтавы пикетировали горсовет из-за холода в квартирах 01Жители Полтавы пикетировали горсовет из-за холода в квартирах 02
Жители Полтавы пикетировали горсовет из-за холода в квартирах 03
Жители Полтавы пикетировали горсовет из-за холода в квартирах 04

Автор: 

Топ комментарии
+20
Холодно, зебобики? А ведь еще не зима
01.11.2021 17:50 Ответить
+18
так квартал включайте - і грійтеся
01.11.2021 17:57 Ответить
+15
Перечитуйте предвыборные обещания Зе и пересматривайте его видосики и извесный сериал и будет вам тепло и радостно !
01.11.2021 17:55 Ответить
Вот так вот Кабмин и офис зе переложили ответственность на местные власти. А сами умыли руки. Натравили людей.
01.11.2021 17:49 Ответить
Холодно, зебобики? А ведь еще не зима
01.11.2021 17:50 Ответить
Таки при +16 и ниже в жилом помещении где-то через неделю- дней 10 начинаются болезни бронхов ну а потом лёгких.и да сколько удивляюсь откуда и какими дегенератами взято +18 в Украине в жилом помещении за норму если это норма для средней полосы кацапии а чем южнее тем должно быть в помещении теплее ,также чем выше мороз тем ещё больше должна быть температура в доме . Это ведь даже в нормативах совка было прописано
01.11.2021 18:06 Ответить
В нормативах совка было прописано включать отопление 16 октября.Во всяком случае так было всегда в Запорожье сколько себя помню.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:31 Ответить
Мне показалось или то действительно Андрей Полтава на фотке?)
01.11.2021 17:54 Ответить
Так. Він секретар полтавської міськради.
01.11.2021 17:56 Ответить
на подсосе у мамая
01.11.2021 17:58 Ответить
В парі Зєля-Єрмак хто в кого на підсосі?
01.11.2021 18:00 Ответить
Секретарь вообще то выборная должность...
01.11.2021 18:13 Ответить
Это Вы по Фрейду - про подсос?
01.11.2021 22:35 Ответить
Спасибо.
01.11.2021 18:11 Ответить
єто только начало еще нет холодов а когда ударят морозі и начнут размораживаться батареи в домах людей ох будет вам на орехи
сейчас топят но теплоноситель еле теплій а возьмут за все 80 градусов в результате заплатим по полной с лихвой хозяевам зе саранчи
01.11.2021 17:54 Ответить
Перечитуйте предвыборные обещания Зе и пересматривайте его видосики и извесный сериал и будет вам тепло и радостно !
01.11.2021 17:55 Ответить
Тю, холодно или тепло - какая разница?
01.11.2021 17:56 Ответить
так квартал включайте - і грійтеся
01.11.2021 17:57 Ответить
Опять Порошенко безобразничает, подставляет Бубочку под удар.

За Зеленського на українських ТЕС - палять гуму і шлак, бо нема вугілля

01.11.2021 17:59 Ответить
Це піз..бол Зеля мав россказати в ООН ,як він бореться за збереження клімату.
01.11.2021 18:00 Ответить
Конечно, это призидент годами гробил "турбомех", а потом нежданно оказалось, что эта котельная отапливает ещё и весь 109. Как неожиданно, да?
01.11.2021 21:56 Ответить
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp302pt001f01=720pt021f01=233.html Честные 82%, Полтава ! Наслаждайтесь.
01.11.2021 18:04 Ответить
Полтавчанам нагадати як вони проголосували в 2019?
показать весь комментарий
01.11.2021 18:07 Ответить
01.11.2021 18:18 Ответить
Тазик с холодной подарить?) Вы живете ровно так, как проголосовали) Так что нечего на зеркало пенять)
01.11.2021 18:18 Ответить
Ну понятно ,что у зебилов снова виноват Порошенко и порошенковцы.
А главное лайкают таким умникам выросшие как грибы из ниоткуда свежеиспеченные ники.
100 % зеленую мразь поддерживают казламордые.Тем тоже Порох- кость в горле.
01.11.2021 18:23 Ответить
Не факт... Вернее, я бы не был так категоричен) Зебилы в последнее время обычно в тряпочку молчат, а вот козломордые СЕЙЧАС ненавидят бубочку не меньше чем Пороха) Но вот устроить срач между украинцами, это основная задача у кацапов... Вы обратили внимание на опубликованный сегодня антирейтинг?) У мертвечука и бойко они ниже чем у бубочки и Пороха... И это на 8-м году войны... Больше 70% не исключают что за них проголосуют...
01.11.2021 18:43 Ответить
Skończyłeś dzisiaj zbierać truskawki?
01.11.2021 18:19 Ответить
ага, а кто создал эти проблемы? кто не закупил своевременно газ? и это не радость а надежда на возможное просветление озеленевевших мозгов
01.11.2021 18:20 Ответить
Ну согласись, позлорадствовать с дебилов есть почётная обязанность каждого сознательного гражданина.
01.11.2021 18:22 Ответить
Лише радіємо що зебілоїди врешті решт отримали бажане ,здійснилися їх мрії ,до влади прийшли новиєлица !!!)))
01.11.2021 18:23 Ответить
котельня заработает 1 января , чтобы новый год был очень радостный
01.11.2021 18:15 Ответить
Раніше оселі мешканців мікрорайону опалювала котельня турбомеханічного заводу. У 2019 році завод https://poltava.to/news/51681/ відмовився опалювати багатоповерхівки через борги та відсутність ліцензії. У 2020 році місто й область створили спільне підприємство «Полтаватепло», щоби воно опалювало мікрорайон до того часу, поки не модернізують котельню «Полтаватеплоенерго» на вулиці Квітучій. До початку цього опалювального сезону «Полтаватепло» не встигло вчасно запустити котельню, тому мешканці досі мерзнуть своїх у квартирах.
01.11.2021 18:15 Ответить
Там не только "нэ встыглы запустыть". Там от той котельни остались рожки, ножки и обрезки труб. Надо всё заново оборудовать, а крайних нет
01.11.2021 21:45 Ответить
В полтавській області видобувають купу газу.
01.11.2021 19:19 Ответить
так просто згадалося-як Мамай пройшов...
01.11.2021 19:46 Ответить
Ща прЄпіздент на вєласіпєдє приїде і все пАрєшає
01.11.2021 20:19 Ответить
і бакану скаже, шоб розібрався)))))))
03.11.2021 10:44 Ответить
Холодно? +15 на улице. У меня окно постоянно открыто.
01.11.2021 20:40 Ответить
Та, ну, нє, полтавці! Скоро вибори, знову виберете зЄ, він вас нагріє сміхом)))))))))).
Вітаю вас, ви достойники і заслужили цю радість))))))
03.11.2021 10:43 Ответить
Да не, вы какие то больноватые все. Какое бы имя вы не выбирали на выборах, всеравно дружно ныть будете. Поймите уже, что от вашего выбора очередного кандидата - ничего не поменяется.
06.11.2021 02:29 Ответить
Не брещіть! Ніякого холоду ще нема.

Увімкніть серіал «Скоти» чи «Слуга уродів» і вам потеплішає.
06.11.2021 02:39 Ответить
 
 