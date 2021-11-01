Жители Полтавы пикетировали горсовет из-за холода в квартирах. ФОТО
Температура в квартирах микрорайона №109 не превышает 15 градусов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
Люди держали в руках плакаты "Требуем тепла в наши дома!", "Где обещанное тепло?" и другие.
Как рассказал соорганизатор акции Валерий Горобец, температура в квартирах полтавчан, где проживает около 5 тыс. человек, не превышает 15 градусов, люди мерзнут, дети постоянно болеют.
"Обещали, что котельная заработает 1 ноября. Но этого не произошло...", – рассказал Горобец.
К пикетчикам вышли представители власти Полтавы и пригласили их зайти в сессионный зал. Там с горожанами встретился мэр города Александр Мамай.
Он пообещал, что сегодня жителям микрорайона должны включить отопление. "Если вечером тепло не дадут, я вместе с вами пойду перекрывать дорогу", - заявил мэр.
Микрорайон будут отапливать при помощи старой котельной - запланированное на этот год строительство новой решили перенести на 2022-й. Участники акции протеста опасаются, что мощностей старой котельной не хватит для того, чтобы обеспечить в домах тепло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сейчас топят но теплоноситель еле теплій а возьмут за все 80 градусов в результате заплатим по полной с лихвой хозяевам зе саранчи
За Зеленського на українських ТЕС - палять гуму і шлак, бо нема вугілля
А главное лайкают таким умникам выросшие как грибы из ниоткуда свежеиспеченные ники.
100 % зеленую мразь поддерживают казламордые.Тем тоже Порох- кость в горле.
Вітаю вас, ви достойники і заслужили цю радість))))))
Увімкніть серіал «Скоти» чи «Слуга уродів» і вам потеплішає.