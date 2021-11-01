Жители Полтавы пикетировали горсовет из-за холода в квартирах. ФОТО

Температура в квартирах микрорайона №109 не превышает 15 градусов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Люди держали в руках плакаты "Требуем тепла в наши дома!", "Где обещанное тепло?" и другие.

Как рассказал соорганизатор акции Валерий Горобец, температура в квартирах полтавчан, где проживает около 5 тыс. человек, не превышает 15 градусов, люди мерзнут, дети постоянно болеют.

"Обещали, что котельная заработает 1 ноября. Но этого не произошло...", – рассказал Горобец.

Читайте: Отопление включили в более чем 70% домов, - Минрегион

К пикетчикам вышли представители власти Полтавы и пригласили их зайти в сессионный зал. Там с горожанами встретился мэр города Александр Мамай.

Он пообещал, что сегодня жителям микрорайона должны включить отопление. "Если вечером тепло не дадут, я вместе с вами пойду перекрывать дорогу", - заявил мэр.

Также читайте: "Нафтогаз" предлагает предприятиям теплокоммунэнерго заключать трехлетний договор на поставку газа

Микрорайон будут отапливать при помощи старой котельной - запланированное на этот год строительство новой решили перенести на 2022-й. Участники акции протеста опасаются, что мощностей старой котельной не хватит для того, чтобы обеспечить в домах тепло.









